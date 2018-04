Řezala jsem se žiletkami, přiznává vyznavačka stylu emo

Jedete metrem a proti vám se usadí vyhublý kluk, oči obkroužené tlustými černými linkami, půlka bledého obličeje se ztrácí pod patkou delších tmavých vlasů, nehty nalakované na černo. Na sobě má bílo-černé pruhované tričko, úzké černé kalhoty a tenisky. Říkáte si, co je asi zač? Pak vězte, že před vámi sedí emák. Jeden z těch, kdo propadli stylu emo, stále populárnějšímu mezi současnými teenagery.





K hiphoperům, skejťákům a diskantům (alias šamponům a barbínám) jich v poslední době přibylo hojně. A to není všechno. Tyhle styly se dělí ještě dál: třeba na gangsta, scene girl nebo indie. Začínáte se v tom ztrácet? Nejste sami.

Emo: jen se řežou a brečí?

Velké množství make-upu, tmavé oblečení kompenzují růžovými tričky a pastelově barevnými doplňky, jako jsou čelenky, dětské sponky, odznáčky, náramky a korále. Poutají pozornost. A to je účel.

Vyznavači emo se totiž chtějí vyčlenit, vypadat jinak než ostatní. "Emo je o emocích. Nebát se dát najevo, co cítíte, ať už je to smutek, láska, nenávist," zasvěcuje mě sedmnáctiletá Jitka z Brna. Před rokem a půl našla na internetu články o emo. Začala se o tenhle styl víc zajímat a drží ji dodnes. "Dřív jsem si mezi ostatními připadala jiná. Teď vím, kam patřím."

Na celé jméno mluvit nechce, podobně jako ostatní emaři. O focení nechtějí ani slyšet. Bojí se, aby je nepoznal někdo ze známých. Že by se paradoxně ti, co se nemají bát ukazovat emoce, styděli za své názory?

Kolem skupiny emo prochází partička hiphoperů a hned vykřikuje: "Jé, emáci! Jděte se řezat! Zas tady bulíte?" Jakmile před ostatními puberťáky vyslovíte emo, začnou se smát. Mají je za depkaře, co se rozbrečí, když jim dojde tužka na oči. A špatnostem světa čelí tím, že se řežou žiletkami. "To dělají možná tak ta třináctiletá děcka, co si na emo hrajou. To jsou pozéři. Kvůli nim jsou pak emáci všem k smíchu," říká šestnáctiletá vyznavačka emo Katka Špinková z Prahy.

Ty pravé emáky podle ní spojuje hudba (třeba skupiny My Chemical Romance, Panic! At The Disco) a to, že berou život takový, jaký je.

Pravidlo 41: Pokus se o sebevraždu

Deváťačka Katka nevypadá na holku, co by se stranila ostatních a po nocích brečela do polštáře. Skoro pořád se směje. "Ale ze začátku na těch srazech brečel skoro každý druhý. Hlavně holky kvůli klukům. Původně si hodně lidí myslelo, že když jsem emo, musím brečet. Naštěstí už ví, že to o tom není."



A o čem to tedy je? Napovědět vám může i 58 pravidel, jak se stát správným emo, která kolují po internetu. Třeba podle pravidla číslo 13 by měl emák plakat při každé příležitosti. Mnohem drsnější je pravidlo číslo 41: "Alespoň jednou se pokus o sebevraždu (nepřežeň to, aby se nestalo, že zemřeš!), povolený způsob je podřezání žil. Jiný nepřichází v úvahu."

To už se vznešenými ideály o odhalování emocí nemá moc společného. A stejný názor má i pravověrná emačka Jitka. "Ten, kdo tohle vymyslel, by si měl dát pár facek. Je to snůška keců," rozčiluje se. Skoro každý emo člověk vám popře, že by přemýšlel o sebevraždě nebo u sebe nosil žiletku. Na tohle téma jsou citliví.

"Nic takového neděláme. S emo to nemá nic společnýho," tvrdí svorně. Jenže... "Řezala jsem se žiletkama. Z nudy. Prostě jsem nevěděla, co dělat jinýho," říká Katka a ukazuje ruce, nad zápěstím má jizvy. Je jich dost, až z toho běhá mráz po zádech. "Bylo to ale dávno před emo. Řezala jsem ze vzteku, dokonce jsem na tom byla závislá. Pořád jsem měla nutkání to dělat. Pak jsem začala chodit k psychologovi a už to nedělám."

Vzápětí ale vyzradí, že si její známá kvůli emo pořezává nohy a ruce. A podobné zkušenosti má i šestnáctiletá emařka Patricie ze středních Čech: "Neřežu se. Ale je pravda, že párkrát jsem to udělala. Spíš ze zvědavosti. A taky jsem chtěla, aby mě někdo litoval." Takže? Čert aby se v té emo džungli vyznal!

Skejťáci, diskanti... Jak je poznáte? Co poslouchají? HIPHOPEŘI

Jak je poznáte: Při chůzi se pohupují, mají nacvičené pozdravy rukou. Nosí široké džíny spuštěné skoro ke kolenům, volná trička a čepice s rovným kšiltem. Opravdu dokonalá image se neobejde bez tlustých zlatých řetězů a masivních prstenů.

Oč jim jde: Především o rapování, baví je i muzicírování s beat boxem a vytváření graffiti.

Co je spojuje: Bývají drsní, nemají rádi diskanty. To ale některým hoperům nebrání v tom, aby randili s pohlednou barbínou. SKEJŤÁCI

Jak je poznáte: Na poslední chvíli před nimi uskočíte na schodech, které se právě rozhodli zdolat na skejtu.

Základem správného oblečení jsou skejtařské boty, jinak nosí volné kalhoty, dlouhá volná trička a mikiny. Obdivovatelé staršího stylu nosí upnuté kalhoty s košilemi.

Oč jim jde: Umět co nejlépe na skejtu, získat sponzora a jezdit závodně.

Co je spojuje: Pohoda. Poslouchají punk a rock a nejradši jsou mezi svými kámoši. EMO

Jak je poznáte: Milují černou, ať na očích, nehtech nebo na oblečení. Poznávacím znamením emo je patka, zbytek vlasů si tupírují. Vedle pravých emo existují pozéři, kteří si na emo jen hrají, jako třeba scene girls (jde jim pouze o vzhled). Odnoží emo jsou i indie emo. Nosí obnošené oblečení s motivy z 80. let, hlavně v khaki barvě.

Oč jim jde: O emoce. Nestydí se za city. Ale určitá vrstva se vyžívá v depresích a sebepoškozování.

Co je spojuje: Hudba, hlavně punk rock, do módy jde scremo a hardcore. Skoro každý víkend pořádají srazy na Petříně. DISKANTI

Jak je poznáte: Jsou posedlí tím, jak vypadají. Celé dny tráví v nákupních centrech. Kluci – šamponi – hrdě nosí růžová trička, mají svého kadeřníka, chodí na kosmetiku, na solárko. Holky – barbíny –se snaží vypadat starší. Bez make-upu by nevynesly ani koš, mají umělé nehty, nosí sexy oblečení s výstřihy. A chtějí se stát modelkami.

Oč jim jde: Být nejkrásnější, nejobdivovanější, perfektní. Co je spojuje: Tisíce utracené za oblečení, proseděné odpoledne ve vyhlášených kavárnách a barech v centru Prahy. ROMANTICI

Jak je poznáte: Jak vypadají, to neřeší. Nesnášejí, když jim někdo diktuje, co by měli nosit, jak se česat. Klidně si vyberou v secondhandu. Slečny (jako třeba hudebnice Markéta Irglová na snímku) se často odmítají malovat. Diskanti jim přijdou povrchní.

Oč jim jde: Mít svůj vlastní styl. Mají často vznešené cíle. Mnoho z nich se angažuje v ekologii.

Co je spojuje: Jsou introvertní a nemají kolem sebe mnoho kamarádů. Hodně čtou, posedávají v čajovnách, diskutují.

