Orgasmus do dvou minut, slibuje revoluční erotická pomůcka

Podle sexkoučky Julie Gaii Poupětové už dnes trh s erotickými pomůckami pro ženy řídí převážně jejich poptávka a ochota utrácet za tyto pomůcky. A protože fyziologicky je klitoris nejsnazší místo pro dosažení orgasmu, je už většina pomůcek určena hlavně na stimulaci klitorisu.

Právě na něj je zaměřen i womanizer, který na první pohled připomíná spíš příruční ventilátor pro astmatiky a ne každá z nás by si uměla představit, jak něco takového může vůbec fungovat. Ovšem ženy, které womanizer vyzkoušely, se zdají být nadšené a vesměs uvádějí, že orgasmus slibovaný do dvou minut se dostavil ještě dříve.

„Je to jediná univerzální pomůcka na trhu, která se nikam nezavádí, přitom vám zaručí orgasmus do dvou minut, a navíc je vhodná pro každou ženu,“ pochvaluje si ji Lada Smutná, manažerka sexshopů Erotic City, výhradního dovozce womanizerů do ČR.

Přístroj má pět stupňů rychlosti a nabíjí se stejně jako třeba mobilní telefon. Podle výrobce pak vydrží zapnutý osm hodin. „I kdybyste ho používaly každý den, vydrží vám nabitý alespoň měsíc,“ říká Smutná.

Nedoporučuje se dráždit citlivý orgán déle než patnáct minut, ale taková doba je podle manažerky absolutně zbytečná, protože vyvrcholení přijde podstatně dříve. Výrobce slibuje, že je možný dokonce několikanásobný orgasmus. „Máme i zákaznice, které až s womanizerem poznaly mokrý orgasmus,“ vychvaluje novinku manažerka.

Nový vjem se hodí, říká sexkoučka

Podle sexkoučky může jemný podtlak u některých žen opravdu zaručit výrobcem slibovaný rychlý nástup orgasmu. Odbornice také tvrdí, že jiné ženy, zvyklé třeba na manuální dráždění prsty, orální stimulaci od partnera, sprchu nebo třeba běžný vibrátor, mohou zažít úplně nový vjem. „Moje zkušenost z masturbačních sezení, kde učím ženy rozvíjet orgasmy, říká, že takovým ženám bude chvíli trvat, než se naučí dosahovat orgasmu právě s touto hračkou,“ uvažuje Poupětová.

Přístroj po zapnutí vytváří ve výměnné hlavici velmi jemně pulzující tlakové vlny, které po přiložení ke klitorisu dráždí majitelku podle zvolené intenzity. Technicky nic zázračného, ale cení se nápad. Muže přístroj nenahradí, způsob laskání je unikátní a s partnerským zážitkem nesrovnatelný, líčí prodavačky v sexshopu, které ho osobně vyzkoušely.

Pánové, nebojte se 1) Muž, který žárlí na elektrický akumulátor obalený trochou silikonu, pro ženu opravdu ztrácí veškerý sexappeal.

2) Orgasmus dává ten, kdo erotickou pomůckou vládne nebo ji drží - čili stačí se zapojit do hry.

3) Smutnou pravdou je, že v praxi spíše muži častěji masturbují u porna namísto sexu s partnerkou, než že by ženy laskavého a smyslného partnera vyměnily za kus syntetického materiálu. V tom se lišíme, ale pokud se ve vztahu řídíme pravidlem „podle sebe soudím tebe“, bude těžké to partnerovi vysvětlovat.

Julie Gaia Poupětová, sexkoučka

K použití pomůcky není nutný lubrikant, i když jej samozřejmě aplikovat lze. „Jen se ho nesmí nanést moc velká vrstva, aby se nenasál dovnitř,“ říká Lada Smutná. „Klitorisu se výměnný silikonový nástavec vůbec nedotýká, jen ho jemně nasaje, takže žádná nepříjemnost v žádném případě nehrozí,“ vysvětluje.

I když distributoři uvádí, že klitoris není podtlakem ohrožen, sexkoučka nabádá k opatrnosti zejména ty ženy, které mají extrémně senzitivní i uzdičky vnitřních křídel svých genitálií. „V těch místech se pomůcka jistě těla dotýká a tady by podtlak mohl být v některých případech i bolestivý.“

Chceme opravdu rychlovky?

Je rychlý orgasmus opravdu všechno, co ženy potřebují? A pokud ano, vystačí si do budoucna muž s pornografií a žena s šikovnou pomůckou?

„Rychlovky“ jsou podle sexkoučky Poupětové v pořádku. „Pokud ženu uspokojí, pak stojí za to si tento přístroj koupit. Rovněž to bude fajn, pokud žena ráda experimentuje s novými vjemy a prostě chce vyzkoušet něco, co zatím nezažila,“ říká a dodává, že ze své praxe ale ví, že rychlý orgasmus není v mnoha případech to, co ženu opravdu hluboce uspokojí.

„Je to skutečně to, co chceme, anebo naopak potřebujeme dlouhou předehru i následné milování? Netoužíme spíš po tom, abychom s partnerem měli naopak na lásku víc času?“