Revoluce v sexu. Erotické pomůcky už nevypadají jako přirození

Vibrátor v podobě kreslené postavičky krtečka v různých barvách. Nebo všelijak zakroucené tvary, které na první pohled ani jako erotické pomůcky nevypadají. A co teprve vibrátor pro stimulaci klitorisu v podobě dámské rtěnky. Můžete ho nosit v kabelce, aniž by kdokoliv poznal, k čemu skutečně slouží.

Na poli erotických pomůcek dochází k výrazné změně. "Upouští se od klasických napodobenin přirození, které se běžně prodávají v sexshopech. Trendem je vytvářet pomůcky, které jsou funkční, technologicky vyspělé, z příjemných materiálů s originálním designem a diskrétní," vysvětluje Zdeněk Šebelka z firmy Fun Concept, která v Česku zastupuje vybrané zahraniční značky erotických pomůcek.

Ceny Ve srovnání s klasickými potřebami jsou ceny revolučních pomůcek o něco vyšší. Zatímco za výrobky Fun Factory dáte od tisícikoruny více (průměrně patnáct až sedmnáct stovek), za Lelo je to o něco více: od 1 900 korun nahoru (průměrně 2 500 Kč). Ovšem najdete tu i luxusní kousky. Třeba pozlacený vibrátor Yva za 32 900 korun!

Klasická podoba vibrátorů mnoho žen spíše odpuzuje. "Ráda bych si vibrátor pořídila, ale do sexshopu nepůjdu. Působí to tam na mě oplzle a perverzně, všude na mě čouhají gigantická gumová pánská přirození. Pokud bych tam přeci jen něco koupila, tak ze srandy a ne proto, abych to používala," vyjmenovává dvacetiletá studentka Lenka důvody, jaké pociťuje spousta jiných žen. Podle ní většinu těchto pomůcek vymýšlejí muži. "Tohle není ženský pohled na svět. Spousta žen je sice používá, ale spíš proto, že nemají jinou možnost," dodává.

A Zdeněk Šebelka ji dává za pravdu. "Klasické pomůcky vymýšlejí muži podle vlastních sexuálních představ. Domnívají se, že čím větší robertek, tím pro ženu lepší. Pravdou ale bývá často úplný opak," říká.

Vibrátor ve tvaru tučňáka

Například německá firma Fun Factory nabízí vibrátory, které sice tvarem klasické lehce připomínají, ale design je úplně jiný. Za zrozením jednoho z jejich průkopnických vibrátorů stála žena. "Otevřela si sexshop a chtěla, aby do něj chodily i ženy. V klasických se totiž většina necítí vůbec dobře právě kvůli všudypřítomným napodobeninám přirození," vypráví Šebelka.

Spolu s manželem proto zkusili vymyslet něco jiného. Vymodelovali z moduritu robertek a dali mu název Dildo: byl mechanický, bez vibrací ve tvaru stojícího tučňáka. Prototyp vyrobili ze silikonu a začali ho prodávat. A byl velmi úspěšný.

I to ukazuje na fenomén poslední doby, tedy že o tvaru a designu erotických pomůcek pro ženy, začínají konečně rozhodovat ženy.

"Když má muž vybrat vibrátor pro ženu, zvolí úplně jiný než by si vybrala žena. Ta chce většinou menší, elegantnější. A toho se drží i výrobci," říká Zdeněk Šebelka.

Příkladem je vibrátor Delight, který získal jako první vibrátor prestižní mezinárodní ocenění za design. Jeho autorkou je žena, gynekoložka. Kombinuje vnější i vnitřní stimulaci, je dobře ovladatelný a elegantní.





Vibrátor Delight, který získal jako první vibrátor prestižní mezinárodní ocenění za design. Jeho autorkou je žena – gynekoložka.

Venušiny kuličky po novu

I Venušiny kuličky zaznamenaly obrodu. Co se na nich dá změnit? Například materiál. Vnitřní kulička, původně kovová, je nově obalená silikonem a tím pádem není při pohybu slyšet žádné cvakání, jako v případě kovové. Mezi dvěma většími kuličkami je zpravidla provázek. Nově je nyní potažen silikonem, tím pádem je neporézní a nechytají se na něm nečistoty. A také výběr barev je pestřejší: vybrat si můžete mezi růžovými, zelenými, žlutými...





Venušiny kuličky

Postavička z pohádky nebo rtěnka? Ani jedno

Někteří noví výrobci se vyloženě orientuje na mladé – jejich vibrátory mají tvar nejrůznějších zvířátek, vybrat si můžete i barvu: od oranžové přes růžovou až po tyrkysově modrou. Najdete tu strašidýlko, housenku nebo klitoriární stimulátory, které vypadají spíše jako depilační strojky na nohy.

Také technologie je o krok dál: moderní pomůcky již většinou nemají baterky, dobíjí se přes kabel nebo dokonce bezdotykově. Také jsou minimálně hlučné a daleko lépe ovladatelné.

Na světě je i první vibrátor, který se dobíjí přes USB v počítači nebo notebooku. Vypadá jako luxusní rtěnka, to znamená, že pokud si ho budete nabíjet v práci, kolegové si budou zřejmě myslet, že máte pěknou "flešku". Vibrátor se jmenuje Mia a dodává ho výrobce Lelo, který se zaměřuje na erotické pomůcky s elegantním designem.

"Když takový vibrátor použijete, nemusíte se stydět nechat ho na nočním stolku. Málokdo totiž pozná, k čemu je tato věc opravdu určená. Na rozdíl od klasických robertků, které mnohé ženy svým vzezřením spíše odpuzují," vysvětluje Zdeněk Šebelka.

Za vznikem výrobků Lelo stojí mladí kluci, kteří si o svém záměru vyprávěli v restauraci. Vedle u stolku seděl jakýsi designér. Rozhovor mladíků ho nadchnul a nabídl jim pomoc. Dali se dohromady a vznikla společnost, jež nabízí doslova revoluční pohled na erotické pomůcky. Mají luxusní vzhled, jsou elegantní, diskrétní a technicky na vysoké úrovni.

Vibrátor Sasi

Klasické používám, ale nové se mi líbí víc

Sexuolog Radim Uzel Lidské sexuální potřeby jsou nesmírně různorodé a z toho zřejmě tvůrci těchto nových erotických pomůcek vycházejí. To, co je pro jednu ženu lákavé, může být pro jinou odpudivé a nepřijatelné. Vibrátory nejsou samozřejmě mužským vynálezem. Neslouží jen k masturbaci, ale mohou příznivě ovlivňovat i párovou sexuální komunikaci. Představují také prevenci používání jiných předmětů, které si ženy někdy do pochvy za účelem sexuální stimulace zavádějí. Mnohé z nich jsou nehygienické, některé třeba i obtížně odstranitelné. Také ty obří vibrátory veterinárních rozměrů jsou spíše žertovným předmětem než skutečnou erotickou pomůckou. Nabídku různých vibrátorů různých tvarů a funkčních schopností lze pochopitelně přivítat.

Nový pohled na věc se líbí i ženám. "Erotické pomůcky jsem kdysi používala, teď už dlouho ne. Ale asi začnu. Jsem úplně nadšená z vibrátoru pro masáž klitorisu Nea od Lelo. A také se mi líbí Sasi: podobný přístroj, který vibruje a ještě se hýbe. Asi letos napíšu Ježíškovi," svěřuje se pětatřicetiletá Andrea z Prahy.

Podobně mluví i třicetiletá Lucie z menší obce ve středních Čechách. "Vibrátor si vybírám podle tvaru a barvy. Vždy jsem používala klasické, o těchto jsem nevěděla, ale jsou nádherné. Pokud si budu moci vybrat, rozhodně jim dám přednost před klasickými," říká.

Budoucnost: vibrátory v lékárnách

Výrobci i prodejci usilují o to, aby se "nové" vibrátory a jiné jim podobné pomůcky neprodávaly jen v sexshopech, ale i v lékárnách nebo zdravotnických potřebách. Vibrátory totiž prapůvodně jako zdravotnické pomůcky sloužily. V zahraničí už to tak v mnoha případech je. "Vždyť lubrikační gel je také erotická pomůcka a ta nikomu v lékárně nevadí," říká Šebelka.

První krůček se již podařil. Vybrané "kousky" lze již v těchto prodejnách sehnat. Největší podíl prodeje ale zaznamenávají výrobci přes internet.

"Možnost nákupu v lékárně bych určitě využila, protože do sexshopu mě nikdo nedostane. V lékárně nebo zdravotnických potřebách bych se nestyděla. Nyní volím nákup přes internet, ovšem nevýhodou je, že si pomůcku nemohu osahat, vyzkoušet v ruce," říká padesátiletá Naďa z Brna.