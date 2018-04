Revoluce v léčbě cukrovky - konec jehlám?

Revoluci v léčbě cukrovky ohlásili britští vědci. "Inzulinová pilulka slibuje konec jehlám pro diabetiky," ohlašuje titulek v internetových Timesech objev britských výzkumníků. Těžce nemocní diabetici si musí často i několikrát denně píchat do těla dávku inzulinu, který vyrovnává hladinu cukru v krvi. Slibovaná pilulka by látku do těla doručila příjemnější cestou. Čeští diabetologové však britské nadšení krotí, jsou ke zrodu "zázračné" tabletky skeptičtí. "I kdyby to fungovalo, tak nejspíš jen pro některé pacienty. Zázrak v léčbě cukrovky nečekejme," říká diabetolog František Saudek z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.

Cukrovka nebolí, ale rozežírá

Diabetiků přitom ve světě přibývá geometrickou řadou. Experti mluví o světové epidemii. V Česku se počet nemocných od roku 1985 zdvojnásobil. Úřady registrují 700 tisíc diabetiků a předpokládá se, že 300 tisíc dalších Čechů o své nemoci neví. Pokud se nezmění chování lidí a životní styl, do roku 2050 se počet nemocných znovu zdvojnásobí, varují lékaři.

"Je to daň stylu života. Dřív byl problém sehnat potravu, teď je problém se jídlu vyhnout. Lidé tloustnou a nehýbají se," jmenuje hlavní příčiny vzniku nejrozšířenějšího 2. typu cukrovky diabetolog Saudek. "Vliv mají i genetické vlohy, s těmi ale nic, na rozdíl od způsobu života, udělat nemůžeme," dodává.

Několik desítek tisíc lidí se celý život potýká s těžkou formou cukrovky, diabetem 1. typu. "Objeví se náhle, často u mladých, štíhlých lidí, nesouvisí s obezitou. Nemoc udeří, a když to řeknu hodně lidově, pacientům se zblázní imunitní systém, zničí buňky, které inzulin tvoří. Ti jsou potom na dodávce inzulinu, který vyrovnává hladinu cukru v krvi, absolutně závislí," vysvětluje Saudek.

"Cukrovka nebolí, ale rozežírá orgány. Odcházejí ledviny, oči...," mluví o komplikacích v pokročilé fázi nemoci osmačtyřicetiletý Stanislav. Na inzulinu je závislý od dvanácti let. Teď používá inzulinovou pumpu, která mu vstřikuje dávky do těla. "Stačí se napíchnout tak jednou za dva tři dny. Ale i tak mám pupek rozpíchanej. Bylo by asi jednodušší hodit do sebe tabletku, ale to není to hlavní," podotýká.

V minulosti podstoupil transplantaci slinivky břišní. Tělo diabetika 1. typu totiž přestane inzulin vyrábět. Transplantací je možné tvorbu inzulinu obnovit, a to dvěma způsoby: transplantací celé slinivky, nebo jen samostatných Langerhansových ostrůvků, kde se inzulin vytváří. Pro Stanislava však metoda nebyla úspěšná, jeho imunitní systém reagoval příliš silně a slinivku zničil.

Petr Maurer onemocněl před rokem. "Během týdne jsem zhubnul devět kilo, bylo mi zle. Diagnóza: cukrovka. Do té doby jsem myslel, že to mají jen staří a tlustí lidé," říká sedmadvacetiletý sportovec. "Jsem teď svou vlastní slinivkou. Řídím hladinu cukru v krvi - buď dodám inzulin, nebo cukr. Obojí nosím pořád u sebe," vysvětluje Maurer, který by se rád dočkal transplantace. Britská pilulka by podle oslovených lékařů ani Petrovi, ani Stanislavovi nepomohla. "Najít alternativu k jehle se snaží vědci na celém světě už deset let. Britský vynález by mohl být posun, ale nemyslím si, že by to injekce zcela nahradilo," říká šéf České diabetologické společnosti Milan Kvapil.

Tabletky pro líné tlouštíky

Speciálně u pacientů s těžkým druhem cukrovky je totiž nutné přesné dávkování inzulinu v pravou chvíli. "To u pilulky zatím nikdo nezaručí," říká Kvapil. "Taková pilulka může v současné době pomoct tlouštíkům s cukrovkou 2. typu, kterým se nechce cvičit a hubnout. Spolknou tabletku, a je to. Teď trochu přeháním, ale tímto směrem by se to mohlo ubírat. Potenciálních zákazníků jsou statisíce, takže je to výborná příležitost pro farmaceutické firmy. Ale skutečný pokrok v léčbě cukrovky to nejspíš neznamená," dodává docent Saudek.

Už dříve se objevily alternativy k "jehle" . "Třeba metoda vdechování je schválena i pro Česko, ale na trhu není. V Británii pojišťovny odmítly pacientům inhalátory hradit. Jsou dražší než injekce, přičemž se neprokázalo, že jsou z hlediska léčby výhodnější. U léků je nejdůležitější míra zlepšení, nikoliv jen pohodlnost aplikace. To bude nejspíš platit i u tablet," dodává Kvapil. Pokusy o výrobu tablety dosud selhávaly. Inzulin se totiž rozpouštěl v trávicích cestách dřív, než se stačil vstřebat. Britská pilulka je obalená látkou, která by tomu měla zabránit.