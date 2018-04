Retro vaření: šunková rolka, kuře s broskví a míša řezy vás vezmou do 70.let

Retro momentálně letí snad ve všech oborech, tak proč ho nezkusit i ve vaření? To napadlo kuchaře hostince Depo v Českém Krumlově: „Katův šleh, tresčí játra obložená cibulí, šunková rolka, gothajský salám krájený s cibulí, octem a chlebem, vepřová játra na roštu, hovězí roštěná se sázenými vejci se šunkou, lečo z rajčat a paprik, švestkový kompot, rajčatový salát s cibulí, rakvička se šlehačkou..,“ vyjmenovává typické menu z roku 1976.



Pro hosty si „socialistické menu“ připravil při příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen, který si dodnes mnoho z nás spojuje právě s partajními nucenými oslavami. Pokud jste pamětníci, můžete si u následujících receptů zavzpomínat, mladší generace pak zjistí, jaké byly evergreeny tehdejší doby.



Šunková rolka s křenovou pěnou a vejcem plněným žloutkovou fáší

Ingredience pro 2 osoby:



4 plátky šunky od kosti

čerstvý křen podle chuti



smetana na šlehání 33%

1 vejce

červená cibulka

sekaná pažitka

Postup:



Na tento recept se nejlépe hodí pražská šunka, neboli šunka od kosti, se 100% podílem masa a typickým tukovým krytím. Postačí nám tři rovnoměrně uříznuté plátky, které stočíme do ruliček o průměru palce.



Čerstvý křen nastrouháme na jemném struhadle, převaříme ve smetaně, osolíme a důkladně promixujeme. Necháme vychladnout a přecedíme přes jemný cedník, aby se později neucpala tryska do šlehačkové lahve „iSi“ a vyšleháme dvěma bombičkami CO2, scezený křen použijeme dále, při servírování.



Vejce vložíme do vroucí vody a vaříme 10 minut, necháme vychladnout, oloupeme, rozpůlíme a vyjmeme žloutek, který pokrájíme na jemné kousky s červenou cibulkou, sekanou pažitkou a vložíme zpět do důlku. Na talíř položíme ruličky z šunky a šlehačkovou lahví naplníme její střed, tak aby byla křenová pěna rovnoměrně po celé délce, přidáme naplněné vejce a vše ozdobíme zbylým křenem a čerstvou sekanou pažitkou

Kuřecí prso zapečené s broskví a sýrem, bramborové hranolky, obloha

Ingredience pro 2 osoby:



2 kuřecí prsa

tuk na smažení

máslo

2-4 kompotované broskve

2 plátky eidamu

mouka hladká



Na oblohu:



červené a bílé zelí



červená paprika

salátová okurka

rajče

sůl, ocet, cukr

Postup:



Plátek kuřecího prsa očistíme, rozkrojíme a neklepeme. Na rozpálené pánvi si rozehřejeme tuk, na kterém kuřecí prso opečeme z obou stran a přidáme malou kostičku másla. Je důležité nepropékat dlouho, ale zprudka, aby maso nebylo vysušené, ale zůstalo stále šťavnaté.



Poté prso přendáme na plech, položíme 1-2 půlky kompotovaných broskví, překryjeme dvěma plátky sýru eidam a vložíme do předehřáté trouby na 160°C do doby, dokud se sýr zcela nerozpustí. Výpek z pánvičky nevyléváme, ale zaprášíme moukou, důkladně rozšleháme a provaříme, aby se neutvořily hrudky z mouky, vznikne nám tak přírodní šťáva, kterou použijeme k podlití masa při servírování.

Jako oblohu použijeme krouhané červené a bíle zelí, ochucené cukrem, octem a solí, dále krájenou červenou papriku, salátovou okurku a měsíček rajčete.



Míša řezy

Těsto:

6 vajec

5 lžic moučkového cukru

2 polévkové lžíce oleje

6 polévkových lžic polohrubé mouky

1 lžička prášku do pečiva

4 polévkové lžíce granka

Krém:

250 g másla

500 g měkkého tvarohu (tučného)

150 g moučkového cukru

(Hnědý rum)

Poleva:

120 g hořké čokolády

100 g másla

2 polévkové lžíce mléka

Postup:

Žloutky vyšleháme s cukrem, postupně přidáme olej, prosátou mouku, prášek do pečiva a granko. Do směsi jemně vmícháme ušlehaný tuhý sníh z bílků. Těsto nalijeme do předem vymazaného a hrubou moukou vysypaného plechu. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C asi 10 minut.

Jako od maminky Recepty na sladké moučníky najdete na webu Vitalion.cz.

Mezitím si připravíme jemný krém z tvarohu, másla a cukru. Pro lepší chuť můžeme přidat i kapku hnědého rumu. Krém rozetřeme na vychladlý piškot a necháme vychladit. Zatuhlý moučník polejeme hladkou polevou připravenou ve vodní lázni z rozpuštěného másla, nalámané čokolády a mléka. Po vychlazení můžeme krájet na porce a servírovat.