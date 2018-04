Říkají mu zabiják vrásek. Pomůže nám retinol zdravě omládnout?

„Retinol je velká klasika, přezdívá se mu zabiják vrásek,“ shrnuje Caroline Mirkovicová, školitelka německé kosmetické značky Phyris. V pečující kosmetice se látka, která je vlastně jinou formou vitaminu A, používá od osmdesátých let minulého století. Známá je ale už sto let. „Objeven byl v roce 1913 a poprvé se ho podařilo syntetizovat ve 40. letech,“ vysvětluje Věra Komárová z české firmy Dermacol.

Samotný retinol podle ní používá málokterý výrobce, stabilnější je totiž Retinyl palmitát – ester vitaminu A a kyseliny palmitové. Vyrábí se chemickou syntézou; teprve když se v krému vstřebá do pokožky, změní se na starý známý retinol a pak ještě na retinovou kyselinu.

Tolik k chemii. Nás zajímají především pozitivní a případné negativní účinky retinolu. Na začátek je dobré vědět, že vitamin A je v pleti přítomný i normálně. Je nezbytný pro správnou funkci epiteliálních buněk, které jsou mimo jiné v horní vrstvě kůže, říká Věra Komárová. „Když je ho v těle nedostatek, ubývají buňky, které produkují keratin, a to vede k takzvané nemoci suché kůže.“

Od retinolu ke kolagenu

Retinol taky podporuje obnovu kožních buněk a tvorbu elastinu a kolagenu – látek, které brání stárnutí pleti. S věkem ztrácí elastinová a kolagenová vlákna na pružnosti, a tak kůže hrubne a tvoří se na ní vrásky. Právě retinol a další formy vitaminu A umí proniknout do její horní vrstvy a působit na vlákna tak, aby se jim pružnost vrátila. Odtud často skloňovaný anti-agingový efekt.

Je prokazatelný, na tom se shodnou obě expertky, Caroline Mirkovicová dokonce považuje retinol a příbuzné látky (retinoidy) za „nejosvědčenější ingredience v kosmetice vůbec.“ Její slova podporují i nejrůznější studie, třeba ta sedm let stará z michiganské univerzity. Tamní výzkumníci porovnávali účinky tělového mléka s retinolem a bez něj na pokožku starších lidí. „Obohacená“ verze vyhrála.

„Dříve se věřilo, že retinoidy napravují jen pleť poškozenou nadměrným sluněním. Toto je první systematická studie, která ukazuje, že pomáhají při každém typu stárnutí pleti,“ uvedl tehdy jeden z autorů výzkumu John J. Voorhees. Jednoduše řečeno: „Přípravkem s retinoidy se můžete mazat kdekoli a jistě to pomůže zmírnit příznaky stárnutí.“

Co může nahradit klasiku?

Jenže všechno má i druhou stránku. „Naše firma retinol nahradila jinými účinnými látkami, například kyselinou hyaluronovou. Existují totiž studie, které kromě pozitivních účinků prokazují i negativní vedlejší efekty, jako je možná rakovinotvornost, mutagenita (přispívá ke genetickým mutacím, pozn. red.), reprodukční toxicita. Dokonce se uvažuje o zařazení retinolu mezi škodlivé CMR látky,“ uvádí Věra Komárová.

Konkrétně se odkazuje na studii z března roku 2013, o které své členy informovalo PROKOS –sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu. Upozorňuje nicméně, že vše velmi závisí na dávkování.

Kyselina hyaluronová je podle ní adekvátní náhrada, podobně jako retinol totiž podporuje obnovu složek, které tvoří strukturu tkáně. Vrásky vyplňuje zevnitř: v pokožce mnohonásobně zvětšuje svůj objem tím, že naváže vody.



Alternativou by v budoucnu mohl být taky niacinamid (vitamin B3), který se často používá v přípravcích na akné, ale podle Caroline Mirkovicové má také podobné účinky jako retinol. I on umí posilovat přirozenou kožní strukturu a obnovovat kolagenová vlákna. Obvykle se spolu s dalšími účinnými látkami přidává do denních krémů: na rozdíl od retinoidů nepřestane působit ani na přímém slunci.