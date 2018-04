Vědci ukázali, jak zvýšit efektivitu cvičení. Zatím jenom na krysách

Tentokrát jde ale o jisté zjednodušení. Kanadští vědci v roce 2012 změřili pozitivní dopad antioxidantu resveratrol, který je obsažen mimo jiné v červeném víně (studie dostupná on-line). Blahodárné účinky přírodního antioxidantu měřili na laboratorních krysách..

„Myslím, že by resveratrol mohl pomoci těm pacientům, kteří chtějí sice cvičit, ale fyzické indispozice jim to nedovolují,“ vyhodnotil výsledky Jason Dyck z University of Alberta v Kanadě.

Některá média (například Huffington Post) však studii zkreslila, když červené víno prezentovala jako “náhradu cvičení pro lidi”. Ve skutečnosti studie ukazuje jen na účinky resveratrolu, nikoli červeného vína. To obsahuje jen stopové množství této látky.

Lidé by neměli v žádném případě překračovat doporučenou denní dávku dvou decilitrů červeného vína. Větší množství totiž obsahuje příliš mnoho alkoholu, který organismus a zdraví poškozuje a navíc jeho nadměrná konzumace vede ke ztučnění jater a obezitě.

Doktor Dyck pracoval s koncentrátem resveratrolu, tedy výtažkem z červeného vína. A podle něj může cvičení pomoci právě tento preparát, ve sklenici vína je totiž antioxidantu příliš málo.

„Resveratrol by mohl imitovat účinky cvičení nebo zlepšit blahodárné účinky cvičení u lidí, kteří se pohybovat můžou,“ míní doktor Dyck. A jeho univerzita pro jistotu v aktualizovaném prohlášení dodává: “Červené víno rozhodně nenahradí cvičení. Tečka. Studie pouze ukazovala, že resveratrol může za určitých okolností při cvičení pomoci.”

Článek jsme doplnili o informace o zkreslených výsledcích studie a prohlášení University of Alberta