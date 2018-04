Lékárny nabízejí alkohol. Výrobce tvrdí, že víno je léčivé

"Zdravou a pestrou stravu potřebujeme, alkohol ne," řekl iDNES.cz primář Karel Nešpor, který pracuje v pražské psychiatrické léčebně v Bohnicích.

"Češi by neměli spoléhat na zázračné lektvary a vodičky. Udělají dobře, když místo toho budou jíst zdravěji, žít střízlivěji a víc cvičit nebo chodit. Velmi jim to prospěje," dodal Nešpor.

Moravská společnost ResVinia, která červené víno Bona Dea vyrábí, ale tvrdí, že víno pomáhá třeba ženám, které chtějí otěhotnět. Má prý silné antioxidační a protirakovinné účinky. Konkrétně jmenují vyšší obsah resveratrolu, který podle vinařů pomáhá k otěhotnění. Firma se odvolává na výsledky dánského výzkumu, podle kterého mírná konzumace vína s vyšším obsahem antioxidantů zvyšuje ženám šanci počít dítě.

"Vyšší obsah resveratrolu ve víně Bona Dea vedl k rozhodnutí, že jej naše sekce může doporučit pro užívání ženám, které chtějí otěhotnět," řekl David Rumplík, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti.

A podle Pavla Ventruby, přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno-Bohunice může mít víno vliv na některé příznaky spojené s poruchou plodnosti. Jde například o omezení vzniku infekčních onemocnění způsobujících sterilitu.

ResVinia doplnila, že víno Bona Dea je prvním českým červeným vínem s vyšším obsahem resveratrolu. Doporučuje, aby muži pili každý den maximálně dva až čtyři decilitry, ženy pak dva až tři.

Pravidelné pití způsobuje závislost

Resveratrol patří mezi silné antioxidanty. Nachází se v slupkách a jadérkách modré révy vinné, arašídech, slupkách a jadérkách černého rybízu, v borůvkách, v moruších (odrůdy s tmavšími plody), v kořenu křídlatky kopinaté, ve slupkách grapefruitu a v červeném vínu.

Psychiatr Karel Nešpor ovšem před pravidelným pitím varuje. Zvláště pak ženy, které chtějí dítě. "Ženy, které nevylučují otěhotnění, by se měly alkoholu úplně vyhýbat. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o graviditě ještě nemusí žena vědět," řekl iDNES.cz Nešpor.

A připomněl i další nebezpečí. "Alkohol vyvolává závislost, v Česku jde o statisíce lidí. Ale to je pouze jedno z mnoha rizik. Například dávka alkoholu odpovídající dvěma deci vína denně zvyšuje u žen riziko rakoviny prsu. Toto riziko roste dále úměrně dávce," poznamenal Nešpor.

Podobný názor má i profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické.

"Doporučované množství vína, které společnost uvádí ve svém materiálu, je příliš vysoké. Důvodem omezení spotřeby je přítomnost alkoholu, který působí na lidský organismus negativně," uvedla pro iDNES.cz profesorka Dostálová.

A dodala, že víno červené (i bílé, ale v menším množství) obsahuje resveratrol, který působí jako antioxidant, hlavně v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Antioxidanty jsou však přítomné i v jiných potravinách, které škodlivý alkohol neobsahují.

Podle výrobce vína Bona Dea ale odborní lékaři doporučují víno s vyšším obsahem resveratrolu i z jiných důvodů. "Vědecké studie potvrzují příznivé účinky i na aterosklerózu, cukrovku druhého typu nebo prevenci nádorových onemocnění. Uvádí se také jeho schopnost bránit stárnutí buněk a organismu nebo zpomalovat proces degenerace mozku při některých neurologických onemocněních, jako je například Alzheimerova nemoc," uvedla ResVinia.

Společnost dokonce spustila projekt Zdraví a víno a tvrdí, že se do něj zapojuje stále víc lékařů, odborných lékařských pracovišť a klinik. "Pro konzumenty vína jsme vytvořili portál vinoprozdravi.cz, kam přispívají významní čeští kardiologové, neurologové, onkologové, internisté, urologové, chirurgové a další. Všichni se shodují, že střídmé pití červeného vína prospívá našemu zdraví," řekla ředitelka firmy Dana Odehnalová.



ResVinia připomíná takzvaný "francouzský paradox". Tím se označuje to, že Francouzi konzumují velké množství nasycených tuků, ale trpí relativně nízkým počtem akutních srdečních příhod. Dává se to do souvislosti s pitím vína a jídelníčkem bohatým na zeleninu.

"Víme, že víno obsahuje látky, které dokážou chránit organismus před mnohými civilizačními chorobami. Pití dvou až čtyř decilitrů červeného vína denně chrání před aterosklerózou, riziko koronární srdeční choroby klesá nejméně o 40 procent," sdělil profesor Pavel Ventruba z Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně.

Antioxidanty získáte i bez alkoholu

Podle primáře Karla Nešpora z bohnické psychiatrické léčebny ale není důvod, proč by i zdravý člověk měl získávat důležité látky pro organismus spolu s alkoholem.

"Reklamou vychvalované antioxidanty jsou ve všem možném. Namátkou jmenuji luštěniny, bobuloviny jako borůvky či maliny, ovoce nebo koření," řekl iDNES.cz Nešpor.

Kdo chce získávat antioxidanty v nápojích, ať si podle Nešpora uvaří zelený, černý, mátový či šípkový čaj nebo kakao.

"Ti, kdo mají rádi pálivé, najdou spoustu antioxidantů v paprikách, česneku a cibuli," dodal Nešpor, podle něhož se v Česku v porovnání s jinými zeměmi jí málo zeleniny a vlákniny. Pokud chcete užívat pravidelné dávky resveratrolu, můžete si ho koupit i jako doplněk stravy v tabletách.

Psychiatr Nešpor připomněl i fakt, že na lidi působí relativně malé množství alkoholu různě. "Někdo po jedné nebo dvou sklenicích vína havaruje v autě nebo spadne při sundávání záclon ze žebříku," poznamenal.

Výživové doporučení pro obyvatele Česka podle Společnosti pro výživu - alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, aby denní příjem alkoholu nepřekročil u mužů 20 g (přibližně 250 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 60 ml lihoviny), u žen 10 g (přibližně 125 ml vína nebo 0,3 l piva nebo 40 ml lihoviny).

Podle Nešpora prodej alkoholických nápojů v lékárnách jen zhorší špatnou pověst farmaceutického průmyslu a lékárenství. Připomněl, že už dnes se v lékárnách prodávají třeba sladké a neprospěšnými chemikáliemi napěchované bonbony.

"A pokud teď prodávají i alkoholický nápoj, může se stát paradox, že si někdo může mírnit kocovinu po víně z lékárny přípravky proti bolestem z téže lékárny. Pak může zemřít na krvácení do trávicí trubice nebo se jinak těžce poškodit," konstatoval Nešpor.

V lékárně si můžete koupit cokoli

Limity pro to, co se smí v lékárně prodávat, nejsou podle stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) stanoveny. Takže vlastně záleží na majiteli lékárny, co tam bude prodávat.

"Obecně se v lékárně kromě registrovaných léčivých přípravků vydávají i individuálně připravované léčivé přípravky, doplňky stravy, kosmetika, čajové směsi, označované vždy v souladu s tím, co je výrobcem deklarováno," uvedla pro iDNES.cz mluvčí SÚKL Lucie Šustková.

A dodala, že SÚKL reguluje v lékárnách pouze výdej léčivých přípravků a potravin pro zvláštní výživu a také rozhoduje v případě pochybností na základě obsahu účinných látek, zda jde o léčivý přípravek nebo doplněk stravy.

