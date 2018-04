VIDEO: Naučte se první pomoc při zástavě srdce a dechu dítěte

Na děti čeká v naší domácnosti i okolí mnoho nebezpečí, která jsou v jejich očích lákavá. Důležité je zajistit ostré rohy a předměty v dosahu, zástrčky, jedovaté rostliny a nebezpečné chemikálie a doufat, že na zbytek vám vystačí trpělivé vysvětlování, ostražitost a dobré úrazové pojištění.



To, co ale rodiče děsí snad nejvíc, je představa, že se dítěti zastaví dech a srdce. Věděli byste, jak postupovat, pokud nevidíte u dítěte pohyby hrudníku a necítíte proud vzduchu z úst?

Dýchání z úst do úst

"Pokud zjistíme, že dítě nedýchá, nejdřív zprůchodníme dýchací cesty. Povytáhneme bradu a vyčistíme dutinu ústní od cizího tělesa, jídla nebo zvratek. Kojence máme v neutrální poloze hlavičky, bez záklonu a dýcháme z našich úst do nosu a úst dítěte. U větších dětí provádíme dýchání z úst do úst při ucpání nosu a při mírně zakloněné hlavě. Provedeme pět umělých vdechů, hrudník dítěte se musí zvedat," vysvětluje pediatrička Petra Krásničanová.

Masáž srdce

"Pokud dítě dále nereaguje, zahajujeme i srdeční masáž. Stlačujeme dolní části hrudní kosti s frekvencí 100 až 120krát za minutu do 1/3 hloubky hrudníku. U kojenců stlačujeme dvěma prsty, u dítěte staršího než jeden rok hranou dlaně nebo oběma rukama, lokty jsou propnuté. Střídáme 30 stlačení hrudníku a dva umělé vdechy. Po minutě provádění resuscitace voláme pomoc – linku 155 či 112 a pokračujeme do příjezdu zdravotníků," popisuje doporučený postup pediatrička. Ve videu jej předvádí instruktorka první pomoci Šárka Honsová.



Tonutí

"Pokud se dítě topí, je samozřejmě nejdůležitější jej dostat z vody. Pak se nijak nepokoušíme o "odstraňování vody z plic" třeba hlavou dolů. Vyčistíme dutinu ústní, odstraníme eventuální bahno a voda přitom vyteče. Potom zahájíme resuscitaci podle předchozího postupu," doporučuje Krásničanová.



Dušení

Děti často objevují svět pomocí svých úst a často se tam dostane i to, co nemá. Ale i jídlo může v krku zaskočit do špatné "dírky" a potomek vám zničehonic červená a modrá před očima.



"Kojence položíme tváří dolů na své předloktí s rukou pod jeho bradou, větší dítě si položíme přes kolena a provedeme pět úderů mezi lopatky. Pokud nejsou účinné, provedeme v poloze na zádech ostrá krátká stlačení hrudníku. Tyto manévry střídáme do uvolnění cizího tělesa. Je-li dítě již v bezvědomí a nedýchá, je potřeba zahájit umělé vdechy a střídat je s uvedenými manévry," radí pediatrička a dodává, že Heimlichův manévr (stlačení nadbřišku směrem k páteři) provádíme pouze u starších dětí.



Nejvíc úrazů mají chlapci

V Česku ročně zemře 221 dětí, to je téměř třetina z celkového počtu zemřelých. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky je u nás každoročně hospitalizováno více než 35 000 juniorů pro úraz a více než 550 000 dalších je pak ambulantně ošetřeno.



"I když z hlediska čísel úmrtnost dětí na následky zranění klesá, počet samotných úrazů bohužel stále narůstá. Nejrizikovější skupinou, která nejčastěji potřebuje lékařské ošetření, jsou děti ve věku 13 až 14 let. Obecně pak platí, že častěji úrazy mají chlapci, což souvisí s jejich temperamentem," uvedla Ivana Gerliczy, ředitelka produktového oddělení MetLife pojišťovny, která se zabývá i úrazovým pojišťováním dětí a podílí se na preventivních programech v této oblasti. (Přečtěte si více o tom, kde dítěti hrozí úraz a čím se může doma otrávit.)