Restaurace v oblacích

Restaurace Dinner In The Sky, která byla prestižním magazínem Forbes vyhodnocena v první desítce nejoriginálnějších restaurací světa, vám to umožní.

Stolování In The Sky je hlavně pro lidi, kteří očekávají od restaurace více než jen čtyři zdi a pevné podlahy. Je pro každého, kdo rád zkouší něco nového. Netradiční pohoštění umožňuje pozvání k originálním obchodním schůzkám nebo může být součástí společenských akcí.

Společnost, která stolování v nebi vymyslela a zrealizovala, sídlí v Belgii, ale pořádá večeře, obědy a snídaně všude po světě. Vzlétnout k nebi můžete prakticky kdekoliv, pokud je okolo prostor alespoň 50 m2. Už se konaly akce nad golfovým a fotbalovým hřištěm, kde probíhal zápas, v centru města, nad mořem i jinde.

A jak to všechno probíhá? Restaurace je mobilní silná konstrukce s masivním stolem a 22 židlemi, zavěšená na jeřábu vysoko ve vzduchu. Když píši vysoko, tak pro upřesnění je to většinou padesátimetrová výška, což z pohledu shora bohatě stačí. S hosty stoupají do nebe uprostřed plošiny i číšník a kuchař, který vaří přímo na místě.





Židle připomínají sedadla závodních aut a jsou připojeny ke stolu masivními šrouby a kabelem. Hosté jsou připoutáni bezpečnostním pásem a všichni, většinou s podivným pocitem v žaludku, jsou vytaženi do nebe.

Stoupání je hladké, pak se plocha zastaví a je podáváno šampaňské Moët & Chandon, aby se uvolnila atmosféra. Potom přichází na řadu vynikající jídlo, jež před vámi kuchař bravurně připravuje. Menu je vždy vynikající a je možné si předem vybrat, jakou z dobrot si v nebi vychutnáte. Po několika minutách jsou hosté většinou bez nervozity a užívají si výhled a neopakovatelný pocit. Problém nastává asi jen pro ty, kterým se zachce odskočit si na toaletu, protože v tomto jim Dinner In The Sky neposlouží. Není proto dobré plánovat si výlet do nebe na dlouho.