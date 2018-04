Represi vůči kuřákům vystřídala pomoc

"Tabák představuje největší problém spojený se zdravím lidí nového století. Dokazuje to i fakt, že na planetě je dnes miliarda kuřáků," prohlásila loni v říjnu v Ženevě šéfka WHO Gro Harlem Brundtlandová. Loni dospělo WHO k závěru, že podstatnější než represe je pomoc lidem, kteří chtějí s kouřením přestat, ale závislost je u nich příliš silná.

Jedním z podkladů je studie nadace Cochrane Library, která uvádí, že z vlastní vůle přestávají kouřit jen tři procenta z těch, kteří se pro to rozhodnou. U těch, kteří mají k dispozici nejrůznější náhražky nikotinu, je statistika lepší - cigaret se vzdá každý pátý uživatel náplastí, nosních sprejů nebo žvýkaček. To je jeden ze směrů, na něž se má nejnovější strategie v boji s kouřením orientovat.

Britsko-australský vědecký tým z Monash Institute of Public Health v Claytonu, vedený Chrisem Silagym, zpracoval 94 studií z celého světa, které se týkaly 33 tisíc kuřáků. Také tento materiál jasně uvádí, že náhražka nikotinu je pro proces odvykání kouření tou nejdůležitější součástí.

Vědci došli k závěru, že kdo vykouří přibližně deset cigaret denně, tomu pomáhá nejlépe při odvykání nikotinová žvýkačka. Lidé, kteří kouří v průměru patnáct až třicet cigaret, mohou nejvíce spoléhat na nikotinové náplasti. Opravdu silní kuřáci by při odvykání měli používat nosní sprej.

Ovšem ani to samo o sobě někdy nepomáhá. Stejně jako se ukázalo, že závislost je komplexní jev s psychickými, sociálními a fyziologickými prvky. Při odvykání může vznikat agresivita, nervozita i poruchy spánku. Proto odborníci doporučují při odvykání komplexní přístup a varují před striktními represemi, které zahánějí kuřáky do jakéhosi ghetta a posilují u nich pocit sounáležitosti a solidarity se "stejně postiženými".

Správná terapie tedy obsahuje sociální podporu - pomoc jiných lidí, náhradu nikotinu a péči psychologa. Tato kombinace by měla pomoci zbavit se návyku v průběhu jednoho roku asi třetině všech kuřáků.

Jiné zbraně pro boj s kouřením poskytla věda. Od léta loňského roku je na trhu v řadě zemí nový lék zyban, který díky látce bupropionu dokáže u člověka podpořit vůli nekouřit. Imituje totiž působení nikotinu v mozku. Jinou podstatnou novinkou by se mělo stát očkování.

Vědci z britské společnosti Cantab a amerického koncernu Nabi se blíží do finálního stadia vývoje očkovacího preparátu, který podporuje tvorbu antitělísek proti nikotinu. Cílem očkování by se měli stát závislí kuřáci, kteří se chtějí tabáku vzdát, a mladiství.

Ti by měli být očkováni jednou ročně, což by je ochránilo proti vzniku závislosti.

Novinkami jsou i cigareta bez kouře nebo tabák s velmi nízkým obsahem nikotinu či této látky zcela prostý. Další metodou je odstrašování prostřednictvím nápisů na krabičkách. Nejdále došli v Thajsku, kde varují, že kouření způsobuje impotenci.