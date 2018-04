VIDEO: Podívejte se, kde se vyrábějí vibrátory pro české ložnice

Ve Fun Factory se vyrobí a následně prodá kolem dvou milionů sexuálních hraček a pomůcek ročně. Denně jich projde rukama místních zaměstnanců kolem dvou a půl tisíc. „Stvoření nového produktu zabere od prvního nápadu až po výrobek na pultech obchodů rok a půl až dva,“ vysvětluje mi Kristy Stahlbergová z německé firmy vyrábějící sexuální pomůcky již dvacet let.



Původně se společnost zaměřila hlavně na produkty pro ženy, protože tehdejší trh byl silně orientován na mužské zákazníky. Fun Factory se rozhodla pracovat s barevným silikonem a zaměřit se třeba na touhu po sexuálních hračkách, které nebudou připomínat obrovské mužské údy. Světlo světa tak spatřily dilda a vibrátory ve tvaru delfína, tuleně nebo třeba mořských vln v široké paletě výrazných barev. A u poloviny z nich byste hodně váhali nad tím, k čemu jsou asi určené.



Český oblíbenec

Mezi vlajkovou loď firmy patří vibrátor DeLight: „Těší se obrovské popularitě a oblibě. Od svého uvedení na trh se ho prodalo několik desítek tisíc kusů. Zajímavé je, že v České republice se jej prodalo více než 30 % z celkové produkce, což je asi světový unikát,“ prozradil mi Martin Ráž z pražského butiku se sexuálními pomůckami Intimity.

Vibrátor DeLight dokonce získal cenu za design s názvem Red Dot Design Award jako vůbec první erotická pomůcka na světě v roce 2008. Jeho zakroucený tvar připomíná esíčko nebo mořského koníka, sexuální pomůcku byste si na první pohled asi netipovali.

„Jedna zákaznice se nám svěřila, že si jej tchyně spletla s kulmou na vlasy a velmi ji zajímalo, jak se používá,“ dodává s úsměvem Martin Ráž.



Vibrátory v továrně před kontrolou funkčnosti

Vibrátor se těší takové oblibě zejména proto, že zároveň stimuluje klitoris i bod G a hodí se i pro párové sexuální radovánky. Stejně jako ostatní sexuální pomůcky jej navrhovali designéři ve spolupráci s gynekology a sexuology a samozřejmě i ženami. Všechny prototypy výrobků pak vyzkouší a okomentují zákazníci zařazení v testovacích skupinách.



„Máme několik skupin uživatelů - jde o singles, páry a zahrnují samozřejmě všechny sexuální orientace. U DeLightu třeba na základě jejich připomínek došlo ke zvětšení té části, která slouží ke stimulaci klitorisu, aby byl vibrátor opravdu účinný. Protože o to nám jde samozřejmě především,“ objasňuje mi Kristy, zatímco procházíme továrnou. „Testovače“ nemusí nijak složitě shánět, zájemci o zařazení do testovacích skupin se jim prý hlásí sami od sebe a hlavně neustále.



Hlavně, ať je tichý

Kolja nám vysvětluje, jak zajišťuje aby vibrátory nebyly hlučné.

Již při výrobě prototypu pak kromě tvaru vibrátoru a způsobu pohybu hraje roli i jeho další podstatná vlastnost - hlučnost.



„Nikdo nechce, aby byl vibrátor slyšet až k sousedům. Při vytváření nových tvarů i úpravách těch stávajících proto musíme vyplnit v přístroji všechny dutinky a skulinky, které by rezonovaly a byly tak hlučné,“ vysvětluje mi Kolja, který v továrně zajišťuje právě tuto činnost.



Samotný vibrátor se pak vyrábí ze silikonových a plastových částí, které se nejprve namíchají do požadované barvy a následně odlijí do forem, na odlévání mají ve Fun Factory speciální stroje, které silikon následně vytáhnou z formy, protože to jde dost těžce. Na ty se sice smíme při prohlídce podívat, ale nemůže je fotit ani točit. Podle Kristy je totiž průmysl se sexuálními pomůckami velmi konkurenční prostředí a jakýkoliv jejich záběr by mohl posloužit konkurenci k postavení kopie. A není to žádný stihomam, továrna si totiž za dvacet let své existence takovou situaci zažila.



Silikon, kam se podíváš

Pokračujeme v cestě k součástkám na vibrátor. Do dvou vnějších částí je třeba vložit kontrolní jednotku a baterii, která se nabíjí skrz magnetické kontakty, což nám opět předvede Kolja. Dvě vnější části spojí, zkontroluje jejich funkčnost a odešle svým kolegům k zabalení do krabic (kteří opět kontrolují funkčnost) a následně k expedici do skladu.



Minidilda označují místa, kde se prodávají výrobky z místní továrny, zapíchnuté jsou i do Prahy

Během celého procesu vzniká také spousta silikonových odřezků a „zmetků“. Většinu z nich továrna následně předá firmě na výrobu izolačních materiálů. Některé ale zůstanou a slouží pak třeba jako zarážka do dveří nebo hračka zlatého labradora, který se líně převaluje v kancelářích.



Zaměstnanci továrny působí opravdu vesele a přátelsky, všichni jsou samý vtípek. Že by se chtěli předvést? Anebo je to důsledek toho, že mají nárok až na dvanáct sexuálních hraček ročně z portfolia firmy za zlomkovou cenu? Kristy má pro mě ještě jiné vysvětlení:



„Když pracujete v sexuálním průmyslu, tak se ani nemůžete brát příliš vážně. Ono to jde dost těžko, protože se nám stává, že jdeme přebrat poštu v kanceláři s růžovým vibrátorem v ruce. Ale pošťák už si taky zvykl,“ směje se Kristy a přidává několik historek z letiště při pracovních cestách do zahraničí. Výrobky a prototypy totiž převáží zásadně v příručním zavazadle. Po projetí kufru rentgenem pak musí většinou překvapeným celníkům i předvést jeho obsah.







Děkujeme butiku Intimity.