Reportáž na vlastní nohy: vedro mi vzalo dobrý čas a 1,5 kilo váhy

Pavla:

Holky, znáte to, když občas přemlouváte přírodu, aby aspoň den počkala. Universum mě nevyslyšelo ani s druhou prosbou: aby nebylo moc vedro. Bylo nakonec obojí a snad kromě dvou ministínů vedla trať po přímém slunci. Už od startu bylo jasné, že to bude BOJ. Vyrážela jsem s tím, že nevadí, když nepoběžím, ale pokusím se do cíle aspoň dojít. Rozpálená náplavka u Vltavy byla nejhorší, pak už jsem se posouvala více méně indiánským během, žádný spěch. To byla ostatně jediná šance - pozor, teď přijde rým - jak neskončit na koronárce. HURÁÁÁ, máme to za sebou a příště jdu běhat jen s kámoškou a do lesa.

Bára:

Jsem na sebe hrdá, že jsem těch 10 kilometrů zvládla! Běhat jsem začala před pár měsíci a takový závod jsem znala jen z televize. Chtěla jsem především uběhnout celou trasu a jako druhý cíl jsem si dala doběhnout do hodiny a půl a mám radost, že se mi to povedlo. Vedro bylo neskutečné a běh po náplavce na přímém slunci a po těch ukrutných kostkách byl očistec, ale trasa městem to spravila a pak už se zase zpátky blížil cíl, takže suma sumárum jsem se svým výkonem spokojená. Běhat nepřestanu ani po závodu, ale nejspíš se zase vrátím k mým večerním pěti kilometrům.

Johana:

Závod mi jen potvrdil to, co jsem si myslela - že tyhle masové akce opravdu nejsou nic pro mě. V tak ukrutném horku jsem navíc nikdy neběhala a taky už nikdy nebudu. Takže příště zase jen já, můj MP3 přehrávač a příjemné podvečerní klima.

Lucie:

Tříměsíční trénink v klimatizované posilovně pohřbilo sobotní počasí. Slunce pražilo, nikde žádný stín a především žádná voda, zřejmě naivně jsem totiž očekávala, že ji v třicetistupňovém vedru budou rozdávat podél trati. V necelé polovině závodu se mi z horka podlomily nohy a zachránila mě až dobíhající kolegyně Johanka, která si vodu prozíravě nesla s sebou, dala mi napít a odvedla do stínu.