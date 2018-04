Renesance pletení: proč po jehlicích sahá čím dál víc žen

5:08 , aktualizováno 5:08

Kdo by to byl čekal. V době, kdy explodují nové technologie, frčí zároveň zcela opačný trend. Ženy a dívky pletou, háčkují, dokonce se učí příst. Co z toho ale mají, když si svetr můžou koupit na každém rohu levněji?