Renata chce žít. Lékaři shánějí peníze

Lékař: Když léčíme draze, hrozí sankce

Medicína má stále více možností, jak pomoci lidem, jež by ještě před pár lety čekala jistá smrt. Ale lékaři spolu s tím stále častěji řeší otázku, kdy má léčba skutečně šanci na úspěch a kdo to zaplatí. "Pomáhají nám sponzoři, Renatě například zaplatili speciální lůžko, ale léčbu nezaplatí. Proto jsme začali jednat s VZP, aby to vzala jako výjimečnou situaci," říká šéf dětské kliniky Karlov v Praze Jozef Hoza. Takže je vlastně všechno v pořádku, když nakonec VZP souhlasila? Systém není v pořádku, když musíme absolvovat řadu jednání, abychom obhájili léčebný postup a vyhnuli se postihu za to, že překročíme výrazně rozpočet. Tyto situace řešíme opakovaně, jsou to samé dopisy, žádosti. Ale je naděje: komise ministerstva teď bude jednat o tom, jak hradit nákladnou péči. Před 15 lety by děti jako Renata žily pár týdnů. Přemýšlíte někdy o tom, co všechno ještě Renatu čeká? Ta dívka má šanci, není ztracena, i když ani to nelze vyloučit. Ale bojuje, bojujeme my na klinice a vědci v laboratořích - a to nás nutí té šance využít. Samozřejmě, i když přežije, může si v pětadvaceti teoreticky sáhnout na život, protože ji třeba nějaký kluk odmítne kvůli nějakému jejímu handicapu, a my se budeme ptát: Stálo to za to? Já si ty otázky kladu často, protože mnohdy není na konci našeho snažení plně funkční život. Ale co to vlastně je? Každý to může vnímat úplně jinak.