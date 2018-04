Rekordní oslavy velikonoc nabídnou i fakíra

Podobné problémy, jaké by koledníkům působilo uzvednout více než třicetimetrovou pomlázku, by jistě měla dívka, která by přinesla výslužku na netradiční řeznické velikonoční ošatce o průměru třičtvrtě metru a hmotnosti 35 kilogramů. V rámci akce Velikonoce ve znamení rekordů, kterou pořádá pelhřimovská agentura Dobrý den, mohou návštěvníci 14. dubna od 14.30 hodin nejenom obdivovat tradiční výrobky netradičních rozměrů, ale také si zasoutěžit v běhu s vajíčkem na lžíci, shlédnout vystoupení fakíra Petra Fiedora, který se pokusí pliváním ohně upéci na pánvičce omeletu z vajíčka, a ukázky zdobení kraslic voskovou batikou či pletení pomlázek. Podávat se bude gulášová polévka, uvařená v obřím nerezovém hrnci s objemem 2300 litrů a průměrem dna 120 centimetrů, díky nimž je zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Akce je zároveň stylovou pozvánkou na 11. ročník mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit, který se uskuteční od 8. do 10. června v Pelhřimově.