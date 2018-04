Rekord v čištění zubů se podařil

"Zdravotnické školy přijely do Prahy nejen kvůli rekordu, ale hlavně na výstavu Pragomedica, která se koná na Výstavišti," řekl ředitel ústecké školy Milan Riedl.

"Vše dnes probíhalo v pohodě, atmosféra byla výborná," pochvalovala si Sladkovská. Pořadatelé ze Střední a Vyšší zdravotnické školy z Ústí nad Labem sezvali do Prahy studenty Středních zdravotnických škol z celé republiky a pamatovali přitom i na náhradníky, kteří také museli nastoupit, protože dvě školy kvůli dopravním problémům nedorazily.



Před samotným zahájením instruovala studenty o správné technice čištění zubů stomatoložka Hana Fojtíková: "Zuby se mají čistit pastou s flórem a preventivně, dvakrát do roka by měl každý absolvovat prohlídku u zubaře." Na otázku jak dlouho se mají zuby čistit, odpověděla, že "tak dlouho až jsou čisté, což se pozná nejlépe jazykem."

Čištění odstartoval ředitel školy Milan Riedl slovy: "Abyste věděli, že v Ústí není jen Matiční, ale také zdraví a zdravý duch." Čas boje sledovali měřiči z pelhřimovské agentury Dobrý den. Na tabuli skóre se v rohu stadiónu objevilo číslo 200 a po pěti vteřinách se z něj odečítalo, takže si každý mohl zkontrolovat, jak rozložit síly, aby si zuby čistil poctivě po celou dobu. Kartáčky, které spolu s dvěma kelímky a žvýkačkou Orbit studenti dostali, si odnesli domů na památku.



"Zuby nikoho nebolely a všech 2000 studentů si zuby vyčistilo kvalitně. Mezi závodníky procházelo 25 dentálních hygienistek, včetně stomatoložky z Floridy, která na závěr poděkovala špatnou češtinou za vzorné "kartáčkování zubů". Tempo poháněly "roztleskávačky", náladu pozdvihly mažoretky, stejně jako dívky v sesterských uniformách, které zacvičily aerobik," dodala Sladkovská.

Rok 2000 vyhlásila komora rokem prevence. "Nejde jen o to, zda si lidé zuby čistí, ale také jak. Podle metodiky Světové zdravotnické organizace by dvanáctileté děti neměly mít více než dvě plomby, kazy nebo vytažené stálé zuby, ze statistik ale víme, že tyto normy nejsme zatím schopni splnit, v Praze toto číslo je v průměru 2,9," dodal Pekárek.