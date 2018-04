Řekli mi, že budu bez dětí. Čekám druhé

"Gynekoložka mě úplně vystrašila. Říkala mně, že se tyto situace obvykle řeší odstraněním dělohy. Nádor byl podle ní tak velký, že bych si jeho operací vykopala hrob," vzpomíná na těžké chvíle dvaatřicetiletá žena.

Budoucí manžel stál za ní. Dokonce jí sdělil, že je případně připraven na adopci dětí. Vystudovaná učitelka dějepisu a hudební výchovy se však rozhodla udělat pro záchranu své plodnosti maximum.

Na doporučení blanských lékařů vyhledala odborníka na specializovaném pracovišti. Na klinice ve Fakultní nemocnici Brno jí ovšem potvrdili, že pokud má žena děti, je standardním řešením při její diagnóze a poloze myomů odstranění dělohy.

Paní Švástové doporučili podstoupit půlroční hormonální léčbu, aby se myom zmenšil a bylo možné ho operovat.

"Šla jsem domů jako tělo bez duše. Navíc mě upozornili, že některé myomy rychle rostou a mohou se stát zhoubnými. V tu chvíli jsem si vybavila, že moje babička zemřela v dvaapadesáti na rakovinu. Místo abych vybírala svatební šaty, polykala jsem slzy," říká.

V té době se doslechla o šikovném lékaři v nedalekých Boskovicích, který provádí gynekologické operace šetrnou laparoskopickou metodou. Neváhala ani minutu.

"Je to velké, ale my to zkusíme zvládnout," vlil ženě novou naději primář tamního gynekologického oddělení Jan Machač.

Když v únoru roku 2001 uléhala na operační stůl, hrozně se bála, co po zákroku uslyší. Sama netušila, jak dobré zprávy to budou. Nakonec se dočkala v roce 2003 syna Ondřeje, který přišel na svět císařským řezem, a v létě Švástovi čekají holčičku. "To je víc, než jsme doufali," líčí dnes žena s úsměvem.

Myomy jsou nezhoubné nádory, které vznikají zahuštěním svaloviny a vaziva. Ženám však mohou přivodit řadu vážných zdravotních komplikací.

Podle krajského konzultanta pro porodnictví a gynekologii Víta Unzeitiga měla paní Švástová štěstí. "I okresní špitál má své mistry a Honza Machač je jeden z našich nejlepších laparoskopistů," pochválil boskovického odborníka.

Není teď šťastnějších lidí nad manžele Švástovy. V úhledném rodinném domku se zahrádkou se těší na další přírůstek do rodiny.

"Oba jsme věřili, že se vše obrátí v dobré. Lidé drží víc při sobě, když spolu prožijí zlé časy," říká spokojená matka.