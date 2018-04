Špatná práce kadeřníka? Nervěte si vlasy, reklamujte je

Neodpovídá-li výsledek práce vlasového stylisty vašim požadavkům, je možné jeho práci reklamovat. Nejlépe ihned po dokončení služby a před zaplacením. "Podle povahy vady je pak možné žádat bezplatnou nápravu," vysvětluje vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený a dodává: "Není-li možné nedostatek odstranit, zákazník má právo požadovat slevu z ceny."

V ideálním případě se samozřejmě podobné nepříjemnosti lze vyhnout tím, že si vyberete zkušeného profesionála a také s ním budete předem podrobně konzultovat vaše přání a možnosti. Dobrý kadeřník s vámi probere vaše představy, stejně jako realitu. Ne každý účes bude slušet zrovna vám, ne každá barva se hodí na váš typ vlasů. Mluvte s kadeřníkem, řekněte mu co nejpřesněji, co vlastně chcete a jak by výsledek měl vypadat.

"Ideální je kadeřníkovi podrobně vysvětlit, jakou má zákazník představu. Pokud je možné doplnit ji obrázky, je to vhodnější pro přesnou znalost tvaru a odstínu účesu," říká Lukáš Zelený.

Pokud se vám něco nelíbí či nezdá, ozvěte se. Nemá cenu čekat až na finální úpravu a stěžovat si, když problému můžete předejít. Nejste-li spokojeni s prací kadeřníka, můžete kdykoliv odstoupit od smlouvy, kterou v nepsané formě uzavíráte. "V takovém případě je povinností klienta zaplatit práce do té doby již vykonané," upozorňuje Zelený.

"Chce-li klient reklamovat jakoukoliv službu, musí vyjádřit svoji nespokojenost a říci, co se mu zdá v nepořádku," doplňuje Michaela Dudášová ze studií Bomton. Každá stížnost se zaznamená do reklamačního formuláře a řeší individuálně za přítomnosti manažera nebo vedoucího kadeřnictví. Originál reklamačního listu má u sebe zákazník, kopie zůstává v salonu.

Reklamaci lze vyřídit i rychle

Vyřízení reklamace ze zákona trvá třicet dní, solidní salon se vám však bude snažit vyhovět v kratším čase. "Většinu reklamací řešíme do jednoho týdne," uvádí Dudášová. "Je-li reklamace uznána, nabídneme termín na opravu. Tuto opravu provádí jiný kadeřník, minimálně na pozici Master Senior nebo Master Junior. Zákazník za opravu uznané reklamace neplatí."

Jiná situace nastává, pokud dojde ke škodě na vašem majetku či zdraví. Stane se, že vám personál kadeřnictví zašpiní oblečení, neodborným ošetřením zapříčiní vypadávání vlasů nebo vás kadeřník nechtěně střihne. V takovém případě máte plné právo na finanční odškodnění.

"Pro vyčíslení skutečné škody je nezbytné vše řádně zdokumentovat, případně kontaktovat podle potřeby i lékaře či soudního znalce, z jejichž zprávy může vycházet soud v následujícím sporu," uzavírá Zelený.