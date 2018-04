Reiki - tok energie z vesmíru

Tuto vesmírnou energii nazývají filosofické a kulturní směry různě. Například Indové a jogíni ji nazývají Prána, japonci ji říkají Ki, číňané Čchi a u nás je známa také jako Reiki.

Celý vesmír je tvořen nejjemnější energií, ze které se utváří hmota vytvářející svět, který vnímáme a vidíme. To ostatně potvrzuje i fyzika. Dokonce i kus skály je vlastně pulzující energií, jak nám dokazuje kvantová fyzika. Tento náhled na hmotu poprvé v historii spojuje moderní vědce s mystiky.

Terapii Reiki znovuobjevil koncem 19. století křesťanský kněz Dr. Mikao Usui v Japonsku. Dr. Usui vedl malou křestanskou univerzitu Došiša v Kjotu. Kromě toho tam také učil a při určitých příležitostech kázal.

Jedné neděle se ho student před bohoslužbou zeptal, zda věří v uzdravování prostřednictvím rukou, tak jak údajně léčil Ježíš. Usui přisvědčil. Student se dále zeptal, zda už někdy něco takového zažil a Dr. Usui musel odpovědět záporně. Za to si vyslechl, že tak slepá víra je možná v pořádku pro něj, jako pro starého člověka.

Ale student prý nechce svůj život a svou práci budovat na něčem, co mu nikdo nemůže dokázat. Pro něj, jako mladého člověka s tolika otázkami do života, to nestačí.

Tato diskuse na Dr. Usuiho tak zapůsobila, že hned příští den složil svůj úřad a vydal se hledat pravdu. Po dlouhém hledání v tibetských klášterech nalezl staré svitky s tajemnými symboly a po 21 dnech meditování na posvátné hoře objevil i klíč k energii a používání symbolů.

Celý život pracoval s Reiki a dál předal své vědomosti Dr. Hayashimu, který založil první léčebnou Reiki kliniku v Tokiu, kde se léčily i tak závažné případy jako je rakovina s pomocí Reiki. Odtud se pak učení postupně rozšířilo do celého světa.

První, kdo představil Reiki u nás, byla mistryně Reiki Mari Hall, která již více než 10 let vyučuje Reiki i v Čechách. Zde také založila mezinárodní asociaci Reiki se sídlem v Liberci a poskytuje konzultace Britskému institutu komplementární medicíny v otázkách stanovení standardů ve vyučování Reiki.

Reiki působí tak, že vyškolení terapeuti přikládají ruce na určité části těla, nebo přímo na místo bolesti a předávají tak pacientovi léčivou, univerzální energii. Je to podobné jako když se uhodíme do nohy nebo nás bolí zuby, instinktivně se za bolavé místo chytíme.

Přiložením rukou do místa přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem nebo bolestí. Prostřednictvím toku energie se uvolňují blokády vnitřního toku energie, které způsobily nemoc. Tato energie také uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus.

Léčebný a posilující vliv je někdy okamžitý a pacient může cítit horko v místě průchodu energie. Reiki pomáhá při všech onemocněních, při zraněních a lze ji aplikovat před a po operaci k posílení organismu. Terapie je bez vedlejších účinků, nemůže uškodit a síla proudění závisí na přijímajícím člověku a řídí se jeho potřebou. Nemůže se vyčerpat a je nezávislá na víře nebo postojem k ní.

Reiki nenahrazuje klasickou medicínskou léčbu - může ji však podporovat a urychlovat. Tato metoda je vhodná rovněž pro samoléčení, je však nutné navštívit základní kurz - 1. stupeň Reiki, na kterém mistr Reiki člověku otevře energetická centra a on tak získá schopnost energii komukoli předávat. Tato schopnost zůstává člověku celý život.

Ve 2. stupni se terapeuti učí zesilovat a posílat energii i na dálku, emocionální léčení a pracovat se symboly Reiki. 3. stupeň (mistrovský) je zaměřen na osobní duchovní růst, hlubší znalosti Reiki a žák se stává mistrem. Poté může i on zasvěcovat ostatní do umění Reiki. O Reiki prohlásila má známá lékařka : Reiki je dar lidstvu, aby se vyléčilo samo ze svých nemocí.