Co do porodnice a kam se registrovat, zeptali jsme se za vás

0:39 , aktualizováno 0:39

Termín porodu se blíží a vy nevíte, co si s sebou vzít nebo pořídit do porodnice? Připravili jsme pro vás přehled těch nejnutnějších věcí, bez kterých se neobejdete. Zeptali jsme se také odborníků, do jakých porodnic je nutné se registrovat a co se stane, když to nestihnete.