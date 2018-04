Jak si udělat dobrého muže. Podle receptu vyrobíte leda tak bábovku

"Titul knihy, který označuje přesně náš problém, je v takové situaci vodítkem a skoro biblí. Hledáme recept, který bude konkrétní a jasný," vysvětluje odbornice na partnerské vztahy, psycholožka Jitka Douchová. "Metaforicky vzato ve stavu nouze potřebujeme zábradlí, kterého se podržíme. V tom čase je totiž člověk oslabený a pak nevybírá kvalitu, jen možnost se zachytit. Čehokoliv."

Jak rozeznat kvalitu od braku: Kvalita bude jistější tam, kde máme příležitost se zamýšlet nad přečteným, kde nám autor jen tak mimoděk nabízí možnost vnitřní polemiky s textem

Bude zaručena i tam, kde se nabízejí různé dotazníky, které nás dovedou k vlastním úvahám o sobě sama.

Bude spíš tam, kde není jen jasně stanovený instrumentář toho, co dělat, ale bude tam také více vysvětlujících komentářů, které nám umožní svobodně se rozhodnout, co dělat, pokud se s tím budeme identifikovat.

Varovný je titul, jakmile vám nabízí "jak na to", ať už na muže, lásku, nebo na kvalitní sex. "Sice samozřejmě chceme vědět, jak na to, ale asi na to nepotřebujeme slabikář, protože už nejsme v první třídě...," uzavírá své rady PhDr. Jitka Douchová.

V období partnerské krize nás často osloví titul, který pojmenuje přesně to, co nás trápí, ale jen málokdo podrobněji listuje obsahem. Navíc obvykle v takové situaci ani není schopen kvalitu rozpoznat.

Rady jak ze špatného scénáře

Sedíte s kamarádkou v obýváku a pijete kafe. Vtom vejde váš muž, evidentně je naštvaný, se vším tříská, je hlučný, uvádí se například v publikaci Jak na muže od Reginy Swobody, která je s podtitulem příručka rafinované a moudré ženy právě v prodeji.

"Miláčku, kvůli té tvé razanci jsem si tě vzala!" Radí vám autorka namísto logického: "Můžeš prosím přestat se vším třískat?" Zmíněný manžel vás pak podle jejího scénáře obejme a řekne: "Promiň, vybíjel jsem si vztek na nesprávném místě."

RADA: Než číst takové rady, raději koukejte na televizní seriál a dobře se při tom bavte.

Spolupracujte, nebo se podřiďte?

Spolupracovat v páru je opravdu důležité, kdyby však v hloupých knížkách nenásledovaly rady nabádající spíš k poslušnosti a k přizpůsobení se. "Mít pravdu je důležité pro osamělé bojovnice. Být šťastná je záležitostí týmových hráček. Chceš mít raději pravdu, anebo být šťastný?"

Ze sugestivních otázek pak Swoboda vyvozuje závěr, že máte mužům přenechat kormidlo. "On určí rámec a vy ho vyplníte svou přítomností, dobrou náladou a respektem k partnerovi." Jinými slovy - buďte submisivní, vraťte se do jeskyně žvýkat kůže a velebit muže za mamuty.

RADA: Partner se rozhodne seřezat syna za trojku řemenem. Nesouhlasíte, ale dle rad z knihy "vyplníte atmosféru dobrou náladou" a oproti vlastnímu přesvědčení podpoříte se vší vážností partnerův verdikt. Opravdu budete šťastná?

Kryjte jeho slabiny za každou cenu

Milujete svého partnera a bylo by nelogické ho ve společnosti shazovat. Platí, že ženy chtějí především pochopení, muž chce být akceptován. Diskutabilní je, když návod Jak na muže vypadá dál takto: "Když partner ve společnosti vypráví vtip, který vám nepřipadá až zase tak vtipný, zkuste se alespoň trochu usmát," radí.

RADA: Proč byste se měla pitvořit? Ten pitomý vtip byl nejspíš cosi o slepicích, který zvonivým smíchem ocení právě jen slepice plnící bobříka obdivu muže za všech okolností. Nedoporučujeme také podlehnout kamarádce, když vás ujišťuje, že muže si opravdu udrží jen žena slepě ho obdivující. Že si vy sama připadáte nedůstojně? To není podstatné. I kdyby měla pravdu, vážně chcete být nešťastnou a poníženou slípkou zrovna vy?

Nevěřte nesmyslům

V kapitole Dvanáct způsobů, jak poznat, že muž je připravený k závaznému vztahu z knihy Jak si najít a udržet muže a zůstat dámou (Steve Harvey), se dočtete, že je do vás blázen, pokud "nosí nějakou část oblečení shodnou s tím vaším, nebo vás oslovuje přezdívkami například ´Šmudlinko´."

RADA: Přemýšlejte samy. A dočtete-li až na onu stranu 86, zaklapněte knížku a jděte si raději zaběhat.

Malé dítě a váš muž potřebují pravidla

"Nedávejte mu vždycky, co chce, ale dejte mu, co potřebuje... Jako malé dítě, aby bylo silné a zdravé, potřebuje hranice, jasná pravidla, upřímnost a uznání," píše se ve špatných knihách.

RADA: Připadá vám srovnání partnera s děckem nedůstojné? Muž je rovnoprávná dospělá osoba, jak bychom si ho jinak mohly vážit a v životě na něj spoléhat?

V ústupu tkví síla, když oslové kralují

Dana požádala manžela, aby vyzvedl odpoledne děti ze školy. Standardně by odpověď zněla: "Proč já?" V tu chvíli začala Dana vypočítávat: "Protože já jsem tam jela už dneska dvakrát! Teď jsi na řadě ty!" I muž pak začal argumentovat: "Já jsem zase dneska už..." A tak Dana vymyslela lepší variantu: "Prosím tě, vyzvedni je dneska ty. Mně by to ohromně pomohlo. Měla bych víc času na přípravu večeře."

Říká se, že moudřejší ustoupí, osel se utopí a je pravda, že osel by na kus žvance opravdu mohl slyšet. Jenomže v praxi vy ustoupíte a osel vedle vás žije dál a vychutnává si svou moc. Můžete si připadat sice moudřejší, ale na tom, že nakonec poskakujete, jak si osel žádá, to nic nemění.

RADA: Pak ovšem ruku na srdce: vzala jste si osla a nevadí vám ta intelektuální převaha? V tom případě si pořiďte ještě knížku americké novinářky Amy Sutherlandové Co mě výcvik zvířat naučil o životě, lásce a manželství.

"Dobří muži se nehledají, dobrého muže si musíte vytvořit!" Hlásá autorka knihy.

Koučujte partnera

Neumětelové v oblasti psychologie vytrvale předpokládají, že muži jsou nesvéprávní. Tvrdí, že je zkrátka nikdo nenaučil, jak vycházet se ženami (a kdo naučil ženy, jak vycházet s muži?). Ukažte mu to, radí nám. Koučujte ho. Muži mají ohromný respekt před koučem, který striktně, kompetentně a důsledně řídí hru, apelují na nás.

RADA: Máte-li na to při práci, domácnosti, dětech ještě sílu, hurá do studií psychologie a koučinku, pokud chcete mít místo partnera loutku.

Inspirace najdete u koní

Muži nakonec mají docela štěstí, že zmiňovaná Regina Swoboda ve své knize nehledala inspiraci třeba u prasat (i tam by se jistě paralely našly), ale u koní. "Z umění zaříkávat koně se můžeme naučit, jak mluvit s mužem, zejména, jak mu ukázat, jak by měl komunikovat on s vámi," píše a dodává, že než můžeme začít s nějakou akcí, musíme nejdříve divoké zvíře trochu zkrotit a najít s ním společnou řeč.

RADA: Popularizace odborných rad zřejmě nemá hranic a muž je stále jen "láčkovec" čekající na vaši trpělivou práci kouče, trenéra, zaříkávače či manažera. "Staňte se ve vztahu manažerem," vyzývají nás pseudoodborníci na vztahy. Jestli by v rámci pochopení mužů nebylo lepší stát se rovnou koněm.

Znetvořte se k nepoznání

Shakespeare, Anton Pavlovič Čechov, Woody Allen nebyli jediní, kdo ve svých dílech experimentovali s přizpůsobivou povahou. Ve filmu Zelig Allen popisuje svého hrdinu jako člověka, který se ve snaze zalíbit se všem znetvořil k nepoznání. A tak by vás rádi viděli i někteří autoři špatných rad, když tvrdí: "Oprosťte se od vlastního vidění světa."

Namísto "promiň, fotbal mě fakt nezajímá" máte svému partnerovi, který vám líčí průběh utkání, které vás baví asi jako zrnění v televizi, říct absurdní: "Když vyprávíš o sportu, rozšíří se ti zorničky!" Udělá-li pak partner při vaření v kuchyni nepořádek, opovažte se připomenout úklid. Nevadí, že když vaříte vy, je večeře s čistou kuchyní spojena automaticky. Podle "odborníků" máte s úsměvem prohodit: "Koukám, kreativní nepořádek. To skvělé jídlo za tu námahu určitě stojí!"

RADA: Zkuste to a garantuji, že po něm budete kuchyň uklízet až do smrti jednoho z vás.

Vyrobte si dobrého muže

Vaření rozumíte a potřebujete i vztahy vysvětlit stejnou terminologií? Čtěte kuchařský návod. Titul publikace Jak na muže je chytlavý jako název jedné z kapitol Jak udělat dobrého muže. "Dobří muži se nehledají, dobrého muže si musíte vytvořit!" Dozvíte se v ní.

RADA: Pokud se rozhodnete namísto bábovky si "upéct" partnera, zapomeňte sama na sebe, protože "výroba dobrého muže" přece jen není totéž jako smíchat žloutky s máslem a moukou. Nejistý výsledek vás bude stát hodně sil a času. A pokud se vám ten kousek podaří a nevyklopíte tu tvárnou bábovku, kterou teď máte doma místo chlapa, rovnou z okna, postupujete do vyššího levelu. Tam ji můžete třeba na povel naučit vrtět ocasem.