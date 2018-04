Redukční pokrmy stravu neochuzují. Naopak.

14:27 , aktualizováno 14:27

Rozhodli jste se přejít na redukční dietu a bojíte se, že neumíte vařit pokrmy s nízkým obsahem kalorií? Je to opravdu jednoduché. Podívejte se na kalorickou hodnotu jednotlivých potravin. Zkuste se kaloriemi řídit. Za čas se vám to "dostane do krve". Pro inspiraci nabízíme několik receptů.