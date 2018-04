Redaktorka iDNES.cz se nechala tetovat. Za vás, na vlastní kůži

Reakce blízkých

Na první tetování mě doprovodil manžel, který byl samozřejmě se vším seznámen a můj nápad se mu moc líbil a dokonce tatérovi pomáhal s konečnou verzí motivu. Moje maminka reagovala velmi emotivně. Nejdříve nechtěla věřit, že jde o pravou tetáž, když jsem ji ujistila, že obrázek z mé nohy opravdu po čase nezmizí, rozplakala se a vynadala mi, že nemám rozum. Nějaký čas pak nechtěla o existenci čehosi na mém kotníku ani slyšet. Postupem doby si na "ten flek", jak to s oblibou nazývá, zvykla. Dobře si vědoma první reakce jsem se docela obávala, jak bude maminka reagovat na mé další tetování, které je sice nenápadné, ale na docela viditelném místě. Zbaběle jsem ji nechala, ať si mého nového motivu sama všimne. Chvíli koukala a pak odevzdaně řekla: "Ty máš další tetování." Přitakala jsem a vysvětlila, co znamená. Objala mě a dodala: "Co by tomu řekl tatínek?" Já myslím, že můj tatínek, který byl vždy pro každou špatnost, by byl rád, maminko!