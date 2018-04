Test tělových olejů: rozhodla jemná vůně, zpevnění i rychlé vstřebávání

Oleje na tělo pro vás testovaly: Marie (26 let), Karolína (29), Eva K. (40), Lucie M. (40), Monika (42), Eva T. (43), Lucie Š. (48) a Pavla (53).



VÍTĚZ: Havlíkův zpevňující tělový olej, Havlíkova přírodní apotéka

Průměrná známka: 1

Absolutní vítěz testu dostal za jedna hned od šesti testerek. Velký úspěch u nich měla konzistence. „Je tekutá a dobře se roztírá,“ chválila Eva K., zatímco Karolínu olej překvapil svou lehkostí a tím, že se rychle vstřebává. „Není moc hutný a skvěle se vsákne do vlhké pleti, což mi vyhovuje,“ říká Marie.

Přípravek se základem z avokádového oleje a s výtažkem z makových semen má sice lehkou, zato poměrně netradiční bylinkově-dřevitou vůni, která neurazila žádnou z testujících. „Je nenápadná a těžko popsatelná, ale krásná,“ myslí si Karolína. Parfemace vyloženě nadchla také obě Evy.

„Nevím, co je to za kouzla, ale opravdu funguje,“ shrnuje účinek Marie. „Na rozdíl od většiny přípravků, co to slibují, pleť opravdu zpevnil a už po jednom použití byla vláčná, hladká, příjemná na dotek. Velké plus i za to, že mě nedráždil.“ Podobné pocity měly téměř všechny zúčastněné, jen Lucii Š. nepřipadal výrazně lepší ve srovnání s jinými oleji.

Élixir ošetřující olej, Payot

Průměrná známka: 1-

Skleněné balení působí luxusně, ale téměř všem testujícím se zdálo příliš těžké a bály se, že jim z mastných rukou vyklouzne. Zato rozprašovač měl úspěch. „Usnadňuje aplikaci a především zabraňuje tomu, abych použila zbytečně moc oleje,“ chválí Karolína, která ho používala také na uhlazení vlasů.

Olej má specifickou nasládlou vůni, která některým testerkám vyhovovala (Eva K.: „Nádherná, decentní, inspirující.“), jiné nepotěšila (Pavla: „Olej jsem použila na noc a i v noci při probuzení jsem ji intenzivně cítila a nebylo mi to příjemné. Když už, tak se hodí spíš na ranní použití místo parfému.“)

Všechny zato ocenily, že je olej lehký a ne příliš mastný, dobře se vstřebává – zejména do vlhké pokožky – a je účinný. Vyživuje a zjemňuje, je ale potřeba ho aplikovat častěji, i dvakrát denně, shodla se většina. „Pleť je hebká, ale hydratace není dlouhodobá,“ myslí si Monika a dodává, že na podrážděná místa olej optimální není.

Suchý tělový olej, Korres (vůně Water Lily/Santorini Vine)

Průměrná známka: 1-

Praktické balení – plastová lahvička s rozprašovačem a stylovou etiketou – bylo u testujících zdaleka nejúspěšnější. „I díky tomu u mě nakonec vyhrál a jel se mnou na dovolenou,“ říká Karolína, která si zamilovala i atypickou květinově-ovocnou vůni. Ta se líbila skoro všem, jen Lucii M. nesedla a zdála se jí příliš výrazná.

Protože je olej lehký a příjemný na kůži, valná většina testerek si ho oblíbila i na den. Jen Lucii Š. a Marii se zdálo, že se poměrně dlouho vstřebává. „Raději jsem ho používala večer po koupeli než po ranní sprše, když jsem spěchala do práce. Ovšem ještě během druhého dne byla kůže výrazně vláčnější. Mám citlivou pleť, která mě po aplikaci trochu svědila, ale jen chvilku,“ shrnuje Marie.

Pocit vláčnější a vyživené pokožky uvedly skoro všechny dámy. „Je lehký a kůži promastí tak akorát na den, ale na noc nebo zimu by mi spíš nestačil,“ dodává Karolína, která ho používala i jako lehký olej na vlasy. Chválou rozhodně nešetřila Monika: „Asi je to ‚můj‘ olej. Osvědčil se mi na tělo, na ruce, na chodidla a dokonce na obličej.“

100% meruňkový olej lisovaný za studena k péči o pleť, vlasy a pokožku, Manufaktura

Průměrná známka: 1-

Lehké plastové balení s malým otvorem pro aplikaci vyhovovalo úplně všem, vůně meruňkových jader už ne. Monice, Karolíně, Evě T. i Lucii Š. se líbila, Pavlu příliš nezaujala a Marii byla vyloženě nepříjemná. „Už kdysi jsem meruňkový olej zkoušela a i tehdy mi vadila,“ říká.

Nadšená nebyla ani z používání: „Vstřebával se pomalu a stékal mi po kůži, zároveň trvalo opravdu dlouho, než jsem se mohla obléct.“ Delší doba vstřebávání vadila i Lucii M. Ostatní testující byly mírnější. „Na kůži je velmi příjemný, vstřebává se relativně rychle. Kůži promastí a hydratuje tak akorát, je krásně vláčná celý den,“ myslí si Karolína.

Osvědčil se i na lokální použití. „Ráno a večer jsem ho používala na dekolt a paže, na noc jako hydrataci na chodidla. Byl super,“ popisuje Lucie Š. „Zkusila jsem ho i na obličej, ale dlouho zůstával mastný,“ dodává Pavla. Evě K., Karolíně a Marie vyhovovala také aplikace do (nejlépe vlhkých) konečků vlasů.

Regenerační olej Granátové jablko, Weleda

Průměrná známka: 1-

Skleněné balení se líbilo Pavle, ostatním vadilo, že je těžké a nemá rozprašovač. „Otvor pro olej je poměrně velký a olej bohužel vytéká v příliš velkém množství, dost špatně se reguluje,“ postěžovala si Karolína. Vůně nikomu nevadila, obě Evy vyloženě nadchla. „Mně se líbila, manželovi ne. Ten se kvůli tomu odstěhoval z ložnice,“ přidává s úsměvem Lucie Š.

Marii a Karolíně trochu vadila mastnější konzistence a fakt, že se déle vstřebává. Většina testujících se nicméně shodla, že se olej daleko vsákne do vlhké kůže; pak navíc stačí menší množství. „Vyživuje skvěle,“ chválí Monika, nadšená byla i Eva T. „Kromě vláčnější kůže jsem vnímala i příjemný pocit svěžesti a regenerace,“ přidává svůj názor Pavla.

Olej je určený primárně na tělo, ale dámy zkoušely i jiné možnosti využití. „Večer jsem ho používala i na obličej, kůže pak byla vláčnější,“ říká Eva T., Eva K. dokonce zaznamenala zpevňující účinek. Místo nočního krému se osvědčil také Monice a Lucii Š.

Huile Prodigieuse multifunkční suchý olej, Nuxe

Průměrná známka: 2

Co se balení týče, dopadl kultovní francouzský přípravek podobně jako jeho kolega od Payot. Skleněná dóza sice vypadá luxusně a jemný rozprašovač naprosté většině dam vyhovoval, ale kritiku obal sklidil za to, že je relativně těžký a v rukách mastných od oleje klouže. „Rozbil mi umyvadlo, když mi vyklouzl z ruky,“ postěžovala si Monika.

Výrazná vůně s tóny pomerančového květu, magnólie či vanilky sklidila různorodé hodnocení. Marii, Evě K. i oběma Luciím se líbila, Karolína jí fandí už dlouho. „Vůbec se nedivím, že Nuxe začal prodávat parfémovanou vodu, která voní stejně jako tenhle olej – je to návyková vůně, která je pro mě esencí léta,“ říká. Naopak Pavle je silná parfemace vyloženě nepříjemná.

V hodnocení účinku se testující shodly: pochvalovaly si to, že je olej lehký, dobře se vstřebává a nemastí oblečení. Kůži silně nepromastí ani hloubkově nehydratuje, ale je po něm vyhlazená a příjemná na dotek. Navíc se dá použít i na vlasy a na tvář. Jen pozor, pokud máte citlivou pleť jako Marie. „Obličej mě bohužel po použití svědil a ráno jsem měla jemnou vyrážku,“ říká.

Tělový a masážní olej Neutrální karité, Nobilis Tilia

Průměrná známka: 2-

Je v plastové lahvičce, která sklidila chválu za to, že je lehká a olej se z ní dobře aplikuje. Horší je to s konzistencí, obsahuje totiž bambucké máslo, které se dole usazuje. Olej je potřeba před použitím silně protřepat, ale i tak v něm mohou zůstat menší hrudky. „Ideální je buď ho zahřát v dlaních, aby se hrudky rozpustily, nebo ho do kůže hodně pečlivě zapracovat,“ radí Karolína.

„Je to neutrální olej, do kterého si můžete přidat esenciální oleje podle chuti a potřeby, což je koncept, který se mi moc líbí. I samotná vůně bambuckého másla je jemná a příjemná,“ chválí Marie. Monice naopak samotná neutrální vůně nevyhovovala.

Olej je hutnější, hodně pokožku mastí a dlouho se vstřebává. Proto je lepší ho používat večer, shodly se testující. Názory na dlouhodobější účinek se ovšem různily. „Ještě druhý den byla kůže znatelně vláčnější a příjemná na dotek,“ říká Marie. „Po třech dnech aplikace jsem měla pocit vláčnější kůže, hlavně na obličeji,“ dodává Eva T. Naopak Lucie M. výrazný efekt nezaznamenala

Kromě obličeje dámy vyzkoušely i lokální použití na tělo. Monice mastnější konzistence vyhovovala jen na chodidla a paty, Karolíně se olej osvědčil na holeně. „Vyzkoušela jsem ho i jako masku na vlasy a byl výborný,“ přidává ještě jeden tip Karolína.

Bio kokosový olej, Saloos

Průměrná známka: 2-

Většina zúčastněných sice ocenila, že je balení z lehkého plastu, ale z nízkého kelímku se jim olej špatně vybíral a často končil na zemi. Těžko si také zvykaly na specifickou konzistenci, kokosový olej totiž velmi rychle tuhne nebo se naopak roztéká v závislosti na okolní teplotě. Zůstávají v něm usazeniny, a tak je potřeba ho občas promíchat.

Voní po kokosu, takže reakce se pohybovaly na škále „miluji – nesnáším“. Čtveřici testující letní vůně vyloženě nadchla, Monice i Pavle příliš připomínala sladké dezerty. Nejmenší úspěch měl u Lucie Š. „Kokos mi připomíná levnou kosmetiku z dob socialismu. To je pro mě bohužel limitující, abych olej hodnotila nezaujatě.“

Většině testerek se zdálo, že olej dobře zvláčňuje, ale na každodenní použití jim nevyhovoval. Je totiž velmi mastný a poměrně dlouho se vstřebává. „Po namazání jsme se cítila až nepříjemně mastná a bála jsem se oblékat, abych si neumastila oblečení. Je to spíš taková ‚tělová maska‘ na večery, kdy máte čas a chuť tělo opravdu hýčkat,“ shrnuje Pavla.

Kokosový olej je známý svým širokým využitím; na tvář místo hydratačního krému ho dámy nedoporučují, protože je velmi hutný a může ucpávat póry, Karolíně i Marii se ale osvědčil jako vyživující maska na vlasy. „Nikdy ho nezapomenu přibalit ani na dovolenou k moři, kde s ním intenzivněji ošetřuju vlasy vysušované slanou vodou,“ poznamenává Karolína.

Obě vyzkoušely také méně tradiční způsob použití místo zubní pasty. „Chutnal skvěle, ale zdálo se mi, že ‚nefunguje‘. Lepší by to možná bylo ve směsi s jedlou sodou.“ popisuje Marie. Multifunkční olej jí zato vyhovoval při holení nohou. „Jednou jsem ho použila samotný na vlhkou kůži, jednou pod holicí pěnu. Žiletka po něm dobře klouzala. Oholení se mi zdálo hladší a pleť byla zklidněná.“

Poznámka: Test vychází ze subjektivních hodnocení redaktorek, ne z odborného měření vlastností výrobků.