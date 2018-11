Zbytky z kuchyně nevyhazujte. Proměňte je v exkluzivní hostinu

, aktualizováno

Tvrdý chleba, oschlý kousek sýra, pečené maso, které se zdá být tak leda pro kočku. Vyhazování jídla je out a co dřív letělo do koše, je dnes surovinou pro přípravu luxusního menu. Inspiraci najdete v nové Recyklované kuchařce Jitky Rákosníkové, která má trefný podtitul Moderní domácnost beze zbytku.