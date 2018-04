Řecko na talíři: krásné, chutné a zdravé!

Plněná zelenina se sýrem feta

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 menší lilky

2 větší červené papriky

2 velká rajčata

2 cibule

3-4 stroužky česneku

svazek zelené petrželové natě

1 lžička sušené máty

mletý pepř

sůl

mletá skořice a nové koření

5 lžic olivového oleje

větší hrst černých oliv

200 g fety

1. Zeleninu rozkrojíme, zbavíme semeníku a z rajčat a lilků vydlabeme dužinu. V kastrolu rozehřejeme 3 lžíce oleje a zpěníme cibulku a česnek.

Přidáme dužinu z rajčat a lilků a opékáme. Okořeníme, osolíme, přidáme olivy a prohřejeme.



2. Nakonec vmícháme nasekanou petrželku a sýr a směsí naplníme zeleninu.

Rozložíme ji na plech potřený zbytkem oleje, podlijeme a pečeme v rozehřáté troubě při 240 stupních asi 30 minut.

Pita s grilovaným jehněčím masem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



400-500 g jehněčí kýty

1 cibule s natí

2-3 stroužky česneku

8 lžic olivového oleje

šťáva z 1 velkého citronu

sůl, pepř, oregano

chlebové placky



Na salát:

1 hlávkový salát

2 papriky, 1 salátová okurka

1 cibule, sůl a mletý pepř

100 g oliv (černých i zelených)

100 g sýra feta nebo balkán

hrst čerstvého oregana

2 lžíce olivového oleje

šťáva z 1/2 citronu



Na tzatziki:

250 g hustého bílého jogurtu

2-3 stroužky česneku

1/2 větší salátové okurky

1 lžička olivového oleje

sůl a 1 lžíce koření tzatziki



1. Maso nakrájíme, osolíme, opepříme, vetřeme cibulku a sekaný česnek, zalijeme směsí oleje, citronové šťávy a oregana, promícháme a necháme odležet.



2. Tzatziki připravíme z prolisovaného česneku, soli, oleje, koření, strouhané okurky a hustého jogurtu. Naložené maso grilujeme a podáváme s pitou, salátem a tzatziki.

Pilaf s krevetami a zeleninou

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



300 g loupaných krevet, velkých, malých nebo tygřích (mrazených)

šťáva z 1 citronu

5 lžic olivového oleje

zeleninový vývar + šťáva z krevet, celkem 600 ml

špetka šafránu

300 g rýže

2 šalotky

3 stroužky česneku

1 paprika (slovenská)

1 cuketa, nakrájená

120 g zeleného hrášku

50 ml koňaku

špetka cukru

mletý pepř

sůl



1. Loupané krevety bez krunýře a zbavené střívek dáme vařit do trochu vroucí vody, osolíme a zakápneme citronovou šťávou a 2 lžícemi olivového oleje. Vaříme krátce podle druhu a velikosti krevet. Hotové krevety vyjmeme a šťávu doplníme vývarem, přidáme špetku šafránu, uvedeme k varu a vsypeme rýži.

2. Rýži uvaříme do měkka.

Mezitím osmahneme na zbylém oleji šalotku a česnek, podlijeme koňakem, přidáme kousky papriky a cuket, hrášek, špetku cukru, mletý pepř, osolíme a dusíme. Pilaf promícháme se zeleninou a krevetami a podáváme.

Baklava s pistáciovými oříšky

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

500 g hladké mouky

sůl

2 lžíce olivového oleje

250-350 ml vlažné vody

mouka na posypání válu

200 g přepuštěného másla



Na náplň:

200 g mletých ořechů

100 g sekaných mandlí

50 g pistáciových oříšků

8 lžic krupicového cukru

1 lžička mleté skořice



Na sirup:

250 ml vody

250 g cukru krupice

1 lžíce citronové šťávy

kousek celé skořice



1. Mouku, sůl, vlažnou vodu a olej zpracujeme na těsto. Smícháme ořechy, cukr a skořici. Rozpustíme máslo. Těsto rozdělíme na 4-6 dílů a vyválíme tenké placky.



2. Z nich rukama vytahujeme na utěrce tenké placky. Plech vymažeme. Placky nakrájíme na pláty a každý potřeme máslem.



3. Pláty střídáme po třech s ořechovou směsí, rozkrájíme za syrova na čtverce a povrch pokapeme zbylým máslem.



4. Pečeme v předehřáté troubě a poléváme sirupem svařeným z vody, cukru, citronové šťávy a skořice.

Grilovaný lilek s rajčaty a mozzarellou



PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



2-3 lilky, podle velikosti

3 větší rajčata

250 g mozzarelly

100 ml olivového oleje

1 lžíce citronové šťávy

2 prolisované stroužky česneku

sůl

čerstvě mletý pepř

svazek čerstvé bazalky

1. Omyté lilky, rajčata a mozzarellu nakrájíme na plátky přibližně o síle jednoho centimetru. Lilky pak z obou stran osolíme a necháme je na sítu asi 30 minut ,vypotit‘.

TIP

Bazalku nahraďte jinými čerstvými bylinkami, například oreganem, saturejkou, tymiánem, rozmarýnem a podobně. Česnekový olej vyměňte za rozmarýnový nebo neochucený a zeleninu po upečení osolte.

Mezitím si připravíme marinádu, a to tak, že smícháme olej, citronovou šťávu, prolisovaný česnek a trochu pepře a soli.

3. Lilky opláchneme od soli a důkladně osušíme v čisté utěrce nebo savým papírem.

4. Potom na rozpáleném grilu nebo grilovací pánvi opečeme důkladně z obou stran osušený lilek a po upečení ho potřeme připravenou česnekovou marinádou.

5. Nakonec připravíme porce tak, že vždycky mezi dva opečené plátky lilku vložíme plátek opepřené a marinádou zakapané mozzarelly a plátek rajčete a pro výraznější chuť ještě posypeme lístky čerstvé bazalky. Grilovaný lilek s mozzarellou podáváme jako večeři nejlépe s čerstvým bílým pečivem.

ŘEKOVÉ VĚDÍ, CO JE ZDRAVÉ...

Není pochyb, že řecký přístup ke stolování a k životu je plný lákavých chutí a prožitků, ale on je ke všemu ještě prospěšný lidskému zdraví.



Červené víno

Přiměřené popíjení jiskřivého moku vyráběného z vinných hroznů (1-2 dcl denně) prospívá našemu srdci a pomáhá tělu bránit se proti zhoubným nádorům. Jelikož víno obsahuje vydatné množství antioxidantů, není jeho pití hřích, ale léčba.

Olivový olej

Olivový olej, zejména ten lisovaný za studena, je skvělá medicína. Snižuje množství cholesterolu v krvi i krevní tlak, působí příznivě na krevní oběh a zažívání a také zmírňuje příznaky stárnutí organismu.

TŘIKRÁT ŘECKO

Stejně jako do české kuchyně patří vepřo knedlo zelo a pivo, tak se řecká tabule neobejde bez černých a zelených oliv, sýra feta a anýzového aperitivu Ouzo. Jestli jste ještě nebyli v Řecku na dovolené, tak to letos určitě napravte, nebo se vypravte do některé z řeckých taveren u nás.

OLIVY

Olivovník je v Řecku národním stromem, a jestli se někde na světě daří těmhle zvláštním rostlinám, tak je to právě slunečný Peloponéský poloostrov. U nás se sice seženou olivy s peckou i bez, s papričkou, mandlí nebo ančovičkou, ale ty, co koupíte na řeckém trhu, jsou nejlepší.



OVČÍ SÝR FETA

O typickém řeckém sýru s lahodnou slanou příchutí psal už i Homér ve svých slavných eposech. Sýr, který se vyrábí z ovčího mléka, do něhož se někdy přidává mléko kozí a dnes už i kravské, zraje aspoň dva roky v solném roztoku a pro svůj vysoký obsah tuku je lahodnou pochoutkou jak ve studené, tak v teplé řecké kuchyni. K dostání je jak sýr feta měkký až drobivý, tak i tvrdší konzistence.



APERITIV OUZO

Jako aperitiv je v Řecku velice oblíben místní anýzový likér Ouzo, který má čirou barvu, ale po smíchání s vodou nebo ledem se změní v mléčně bílou tekutinu. Tento nápoj je také oblíbeným suvenýrem, který si našinci přivážejí z dovolené.