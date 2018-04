Kréta ve vaší kuchyni: souvlaki, tzatziki a stifado

Pokud nechcete příbuzným a kamarádům přivést stý magnet na ledničku nebo jiný suvenýr, na který se bude jen prášit, je ideální jim vzít jedlý dárek. Z Řecka můžete přivézt hned několik typických dobrot - zejména kvalitní olivový olej, olivy, víno a koření. U vína je dobré vsadit na místní odrůdy - některé z nich jako je Vilan, Kostifali nebo Mandilari šlechtí místní vinaři již přes 3000 let. U olejů pak koukejte zejména po těch za studena lisovaných a samozřejmě z řeckých oliv.



Olivy kupujte zásadně s peckou, bez ní totiž ztrácí chuť a zdravotně prospěšné látky. „Ideální je kupovat olivy s peckou a vakuově balené, díky čemuž nedochází k jejich oxidaci a zachovávají si tak stále svoji plnou chuť a vitaminy,“ vysvětluje Jiří Barcal, odborník na řecké produkty z firmy Grecia, který se s námi podělil i o své oblíbené recepty. Nejlepšími z krétských oliv jsou podle něj ty s názvem Kalamata a Throubes. Olivy Kalamata zrají na stromech a v době sběru mají typickou černo-hnědou barvu, to samé platí pro Throubes olivy, které se podle staré receptury ještě suší na slunci. Olivy Kalamata ani Throubes nejsou vyráběny oxidací zelených oliv, jak se dnes běžně černé olivy vyrábí.



Radost jistě uděláte i typickými kořeními a bylinkami. Z těch typicky krétských můžeme jmenovat malotiru nebo diktamos (známý též jako dobromysl krétská), které mají mnohé léčebné účinky. Radost ale jistě uděláte i bobkovým listem nebo směsí koření na souvlaki či tzatziki. Nezapomeňte k nim přidat obdarovaným i následující recepty, aby pro ně hned nalezli chutné využití.



Tzatziki

Ingredience:

500 g nejlépe řeckého nebo tučného jogurtu

2 střední okurky

2 polévkové lžíce kvalitního olivového oleje

1 polévková lžíce směsi na tzatziki anebo česnek, kopr a sůl na dochucení



Příprava:



Okurky na jemno nastrouháme, dáme do cedníku abychom odstranili přebytečnou vodu. Je třeba odstranit co možná nejvíce okurkové vody. Poté smíchejte všechny ingredience dohromady a dle chuti dosolte. Dejte do ledničky na 1 hodinu vychladit a můžete podávat. Talířek ozdobte okurkou, rajčetem, paprikou případně i řeckými olivami.

Souvlaki

Ingredience:

1 kg nakrájeného vepřového masa na kostky

1 polévková lžíce vinného octa

4 polévkové lžíce olivového oleje

1 rajče nakrájené na kolečka

1 paprika nakrájená na kolečka

1 cibule nakrájená na kolečka

1 polévková lžíce směsi na Gyros nebo Souvlaki (příp. oregáno, tymián, pepř, sladká paprika, pálivá paprika a sůl)

Příprava:

Vepřové maso osolíme a smícháme s vinným octem, olivovým olejem, kořením a necháme minimálně hodinu marinovat v ledničce.

Poté napichujeme na jehly následovně: maso-papriku-maso-cibuli-maso-rajče-maso.

Maso pečeme v troubě, případně pro lepší chuť i nad žhavým uhlím.

Kuře na řecký způsob

Ingredience na 6 porcí:

6 porcí kuřete

5 rajčat

1 cibule nakrájená na malé kostičky

1 stroužek rozdrceného česneku

50 ml olivového oleje

1 zelená paprika nakrájená na kostičky

2 polévkové lžíce směsi na kuře (příp. oregáno, sladká paprika, skořice, nové koření, kmín, chilli papričky, pepř a sůl)



Příprava:

Kuře osolíme a dáme na pekáč. Všechny další ingredience smícháme dohromady a dobře zamícháme. Poté je dáme pečlivě na celé kuře a necháme v lednici marinovat 1 hodinu. Pečeme v troubě při 200°C asi 1 hodinu až do zlatavě hnědé barvy.

Na talíři ozdobíme hlávkovým salátem případně olivami.

Burgery v řeckém stylu

Ingredience na 4 až 6 porcí:

500 g mletého telecího masa

500 g mletého vepřového masa

1 hrnek strouhanky

1 vajíčko

4 polévkové lžíce olivového oleje

4 polévkové lžíce brandy (na zvážení)

1 hrnek vody

2 polévkové lžíce směsi na burgery ( příp. oregáno, pepř, máta, kari, tymián, koriandr, chilli papričky, skořice a sůl)



Příprava:



V misce dobře zamíchejte vodu, strouhanku, olivový olej, brandy a směs na burgery. Poté přidejte mleté maso, vajíčko, sůl, dobře zamíchejte a nechte v lednici hodinu marinovat. Burgery vytvarujte a připravujte způsobem, jaký preferujete. Buďto v troubě s rajčaty, grilované nebo dokonce i smažené.

Stifado (dušené maso na řecký způsob)

Ingredience:

1 kg telecího masa

1 sklenička řeckého červeného vína

1 kg šalotky

1 kávová lžička cukru

300 g nakrájených rajčat

50 g rajčatového pyré

4 až 6 bobkových listů (je součástí některých směsi na Stifado)

1 polévková lžíce směsi na Stifado (bobkový list, nové koření, česnek, chilli papričky, hřebíček, skořice, pepř, sůl)



Příprava:



Do pánve dáme olivový olej, cibuli (v případě, že nemáme cibuli šalotku, musíme cibuli nakrájet na menší kousky), přidáme telecí maso a dusíme asi 10 minut, až maso dostane zlatavě-hnědou barvu. Potom přidáme červené víno, koření a vše dobře zamícháme. Dusíme při mírné teplotě 40 minut. V okamžiku, kdy je maso téměř hotové, přidáme nakrájená rajčata, rajčatové pyré a kávovou lžičku cukru. Dusíme dalších 10 minut.