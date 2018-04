Zázvorový sirup, kandovaný zázvor a další chutné recepty na nachlazení

Zázvorový sirup a kandovaný zázvor

Podle Sabiny Kmecové z Nebespán café & apartments v Kašperských Horách



Ingredience:



0,75 kg zázvoru

cca 5 l vody

2 větší citrony

2 kg cukru

Postup:



Zázvor oloupeme (můžete slupku také oškrábat lžičkou) a nakrájíme na tenké plátky do hrnce. Zalijeme vodou tak, aby byl zázvor ponořený, přidáme na tenko nakrájený citron a dáme vařit cca 20 minut. Přidáme cca 750 g cukru, necháme rozpustit a povaříme dalších 20 minut. Pokud chceme vyrábět zároveň sirup, po uvaření můžeme (ale nemusíme) odstavit a nechat 24 hodin louhovat.

Druhý den směs opět 20 minut povaříme. Do směsi vymačkáme šťávu z jednoho citronu, zamícháme a přecedíme přes plátýnko do jiného hrnce.



Zázvorový sirup:

Přidáme 1 kg cukru (uvedené množství je přibližné) a dáme znovu vařit (raději mírně), dokud se část vody neodpaří a směs začne získávat konzistenci sirupu. Ještě horké plníme do čistých skleněných lahví, uzavřeme a uchováme na chladnějším místě.



Kandovaný zázvor:

Z přecezeného zázvoru vybereme kousky citronu a necháme chvíli okapat (například v sítku). Na plech připravíme pečící papír, rozložíme zázvor, zasypeme cca 200 g cukru, pečlivě promícháme a dáme péct do trouby na teplotu 160 stupňů po dobu cca 30 minut. Pravidelně po 10 minutách promícháváme (cukr se rozpustí) a kontrolujeme, zázvor by neměl začít hnědnout a měl by zůstat měkký. Jakmile se vzniklá tekutina začne odpařovat, vyndáme a necháme zcela vychladnout. Vychladlý zázvor můžeme ještě obalit v krupicovém cukru, aby se nelepil. Uchováváme nejlépe ve skleněné dóze s víčkem.



Tip: Ze sirupu si můžete vyrobit výborný horký nápoj. Do většího hrnku nebo sklenice dáme cca 0,4 dcl sirupu (podle sladkosti), přidáme pár koleček čerstvého zázvoru, plátek citrónu a zalijeme horkou vodou. „Do hrnku před zalitím přidejte plátek pomeranče, nakrájený ananas nebo vánoční koření jako například celá skořice, hřebíček nebo i badyán,“ doporučuje Sabina Kmecová.

Brokolice s česnekem a zázvorem

Ingredience:

1 lžíce (15 ml) oleje

2 lžíce rozmačkaného čerstvého česneku

4 lžíce rozmačkaného čerstvého zázvoru

450 g brokolicových růžiček

50 ml vody

1 lžíce rybí omáčky

1 lžíce rýžového octa

sezamová semínka na ozdobu



Postup:



Rozpalte olej na pánvi a krátce v něm opečte česnek a zázvor (půl minuty až minutu, aby česnek při dalším vaření nezhořkl).

Přidejte brokolici a opékejte ji za stálého míchání asi dvě minuty, dokud nezíská sytě zelenou barvu. Pak brokolici podlijte vodou a rybí omáčkou, stáhněte plotýnku na střední plamen a vařte přikryté tři minuty, dokud nebude brokolice měkká. Těsně před servírováním vmíchejte do zeleniny rýžový ocet a posypte sezamovými semínky.



Mrkvový krém se zázvorem

Ingredience:



1 cibule

500 g mrkve

1 střední brambora

1 litr kuřecího nebo zeleninového vývaru



3 stroužky česneku

2 lžíce strouhaného čerstvého zázvoru

sůl a pepř podle chuti



petrželka, zakysaná smetana na ozdobení



Postup: