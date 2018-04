Pět chutných a voňavých pozvánek do Vietnamu. Odolat je nadlidský úkol

Pho bó: hovězí phó

Doba přípravy: 6 hodin

Množství: pro 4 osoby

2 kusy morkových kostí

1 kus oháňky

200 g hovězí kýty (ořech, falešná svíčková apod.)

300 g hovězí kližky

kousek zázvoru (50 - 80g)

1 velká cibule

badyán (5 hvězdiček), kardamom (3 kousky), skořice (1 menší svitek)

1 balení nudlí phó

jarní cibulka, koriandr, citron nebo limetka na pokapání

sůl, pepř, rybí omáčka

1. Kosti a oháňku zalijeme vodou, přivedeme k varu, odlijeme první vodu a kosti s oháňkou omyjeme. Očištěné kosti, oháňku a kližku vložíme znovu do hrnce, zalijeme asi čtyřmi litry vody a přivedeme k varu. Sebereme všechnu pěnu a stáhneme plamen na nižší stupeň. Necháme vývar táhnout.

Thuy a Mai Vietnamské Rettigové Před pár měsíci se známému foodblogerovi Martinu Kucielovi alias Cuketkovi ozvaly dvě studentky, že by rády propagovaly vietnamskou kuchyni, která má mezi Čechy čím dál víc příznivců. Nejdříve vznikl blog Viet Food Friends, kde Thuy a Mai seznamují Čechy s vietnamskými specialitami a zvyky. Ve spolupráci se Scuk pořádají kurzy vaření vietnamské kuchyně. Pět z jejich receptů si můžete vyzkoušet i u vás doma.

2. Po asi třech hodinách vyndáme kližku, zabalíme ji do potravinové fólie a necháme vychladnout. Poté ji schováme do lednice (lépe se pak krájí). Do vývaru přidáme opečenou cibuli, zázvor, 3 badyány, kardamom a skořici, vývar necháme opět táhnout alespoň ještě další tři hodiny - hrnec necháme odkrytý.

3. Mezitím namočíme minimálně na hodinu nudle phó do studené vody. Očistíme bylinky a necháme okapat. Syrovou kýtu nakrájíme na velmi tenké plátky, ochutíme trochou rybí omáčky a špetkou pepře, zabalíme a schováme do lednice. Kližku taktéž nakrájíme na tenké plátky.

4. Nudle namočíme do vroucí vody na půl minuty, slijeme a rozdělíme do misek. Přidáme k nim plátky masa a zalijeme horkým vývarem. Tím se kýta zatáhne - bude medium rare. Nakonec přidáme čerstvé bylinky a podáváme.

Tip: V některých regionech Vietnamu se k phó podávají i mungo klíčky, mexický koriandr a thajská bazalka

Tôm rang thit ba chi: vepřový bůček s krevetami

Doba přípravy: 10 minut + 20 minut vaření

Množství: pro 4 osoby

1 cibule

400 g bůčku

300 g krevet (častěji se používají neloupané)

rybí omáčka

sůl, čerstvý pepř

zkaramelizovaný cukr

olej

1. Cibuli si nakrájíme na kostičky, maso na kousky, krevety omyjeme a necháme okapat. Na trošce oleje orestujeme cibuli, po chvíli přidáme bůček a mícháme, dokud se maso nezatáhne a nezačne zlátnout.

2. Na pánev přidáme krevety, vše dochutíme rybí omáčkou, špetkou soli. Po celou dobu směs restujeme na vysokém plameni. Přidáme dočerna zkaramelizovaný cukr, aby maso a krevety dostaly hnědavou barvu.

3. Důkladně ještě pár minut promícháme, aby se nám spojily chutě. Podáváme ovoněné namletým pepřem a s rýží.

Tip: Před servírováním můžeme bůček s krevetami posypat najemno nakrájenou jarní cibulkou.

Thit bó sit vang: dušené hovězí na víně

Doba přípravy: 75 minut + vaření asi 140 minut

Množství: pro 4 osoby

600 g hovězí kližky

rybí omáčka

sůl, pepř

koření pěti vůní

30 g zázvoru

4 stroužky česneku

150 ml červeného vína

2 větší mrkve

4 větší rajčata

1 malá červená cibule

olej

3 hvězdičky badyánu

malý svitek skořice

tapiokový škrob (sehnat se dá v Sapě, případně lze nahradit bramborovým škrobem)

1. Hovězí maso nakrájíme na kostičky, smícháme s pěti lžicemi rybí omáčky, lžičkou soli, trochou pepře, dvěma lžičkami koření pěti vůní, najemno nasekaným zázvorem, prolisovaným česnekem a červeným vínem. Namarinádované maso necháme alespoň hodinu v chladu odpočinout.

2. Mezitím si nakrájíme mrkev na kostičky a rajčata na tenké půlměsíčky.

3. Na rozehřátém oleji zpěníme na kostičky nakrájenou cibuli, na ní prudce orestujeme maso, aby se zatáhlo a uvnitř zůstalo šťavnaté. Přidáme mrkev, rajčata, badyán, skořici, zalijeme 1,5 l vody a dusíme na mírném plameni cca 1,5 - 2 hodiny. Na závěr dochutíme solí nebo rybí omáčkou a zahustíme tapiokovým škrobem.

Rau muong xao toi: vodní špenát s česnekem

Doba přípravy: 5 minut + vaření 7 minut

Množství: pro 4 osoby

300 g vodního špenátu

6 stroužků česneku

olej

rybí omáčka

sůl

1. Vodní špenát důkladně omyjeme a necháme okapat. Česnek nakrájíme nadrobno.

2. Špenát rozdělíme na 5 - 7 cm dlouhé části (tužší část stonku se nepoužívá). Na rozpáleném oleji orestujeme dorůžova česnek a poté přidáme špenát. Dochutíme rybí omáčkou a špetkou soli, restujeme svižně na prudkém ohni, až špenát změkne. Pokud se přichytává, můžeme podlít trochou vody. Servírujeme teplý s rýží.

Dau phu nhoi thit: tofu plněné masovou směsí

Doba přípravy: 50 minut

Množství: pro 4 osoby

5 kousků jidášova ucha (houba)

4 kusy tofu

300 g vepřového masa (mletého)

1 střední cibule

1 vejce

3 - 4 větší rajčata

rybí omáčka, sůl, pepř, cukr

jarní cibulka nebo koriandr na ozdobení

1. Houby namočíme do vlažné vody. Tofu necháme okapat a každý kus pak nakrájíme na 6 - 8 kostek. Ve větší míse smícháme maso s pokrájenou cibulí, vajíčkem, 2 - 3 lžícemi rybí omáčky, špetkou soli a pepře.

2. Houby vyčistíme, nakrájíme na nudličky a přidáme k masu. Do kostek tofu vydlabeme důlek. Vydlabanou část přidáme k masové směsi, důkladně promícháme a naplníme jí tofu.

3. Tofu osmažíme na oleji dozlatova a odložíme na talíř. Rajčata nakrájíme na kousky a orestujeme na oleji, ochutíme solí, rybí omáčkou a špetkou cukru až vznikne kašovitá směs. Přilijeme 1 - 2 naběračky vody a necháme probublat. Do omáčky vložíme kousky tofu, stáhneme plamen a podusíme asi 15 minut.

4. Před podáváním posypeme jarní cibulkou nebo koriandrem a ovoníme čerstvě namletým pepřem. Servírujeme s rýží.