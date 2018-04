Co jsme pekly na Jarmark? Recepty z pražské i brněnské redakce

Praha : redaktorky OnaDnes.cz pekly ve znamení hříšné čokolády

Cuketový věnec

125 g másla

3 vejce

0,5 l cukru

60 g čokolády

1 vanilkový cukr

2 lžičky strouhané citronové kůry

1/8 l mléka

0,5 l strouhané cukety

600 ml hladké mouky

2,5 lžičky prášku do pečiva

1 lžička jedlé sody

1/2 lžičky mleté skořice

1. Ušleháme máslo s cukrem a vejci, přidáme změklou čokoládu, vanilkový cukr a citronovou kůru. Pak přidáme mléko a najemno nastrouhanou cuketu.

2. Mouku smícháme s kypřícím práškem, sodou a skořicí. Vmícháme do cuketové směsi.

3. Nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy na věnec a pečeme ve středně vyhřáté troubě asi hodinu.

Muffiny s čokoládou

3 skleničky polohrubé mouky

2 vejce

1 sklenička cukru

1 sklenička oleje

1 sklenička mléka

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

kakao

nasekané kousky čokolády (může být mléčná i hořká)

1. Všechny ingredience dáme do misky a promícháme. Čokoláda by neměla být nalámaná na příliš malé kousky, jinak by se zcela rozplynula. Cílem je, aby se rozpustily okraje, ale střed zůstal.

2. Formičky nebo plech na muffiny naplníme obvyklým způsobem (buď úplně, pak muffiny budou mít větší "hlavičku", nebo do tří čtvrtin). Podle chuti je můžeme dozdobit mandlemi, oříšky či strouhanou čokoládou.

3. Pečeme na 150 - 170 stupňů (dle individuálních vlastností trouby), dokud nejsou muffiny na povrchu zlatavé a uvnitř upečené (špejlí vyzkoušíme, zda se těsto už nelepí).

Čokoládové placičky

150 g hl. mouky

125 g cukru

200 g čokolády na vaření

125 g másla

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

1 - 2 vejce

4 lžíce kakaa

100 g čokolády na vaření nebo čokoládových peciček

1. 200 g čokolády na vaření rozpustíme ve vodní lázni a necháme trochu vychladnout.

2. Máslo utřeme s cukrem, vmícháme rozpuštěnou čokoládu, vejce a mouku s práškem a kakaem.

3. Vymícháme hustší těsto a lžící nanášíme na pečicí papír rozložený na plechu menší hromádky v dostatečné vzdálenosti (během pečení placičky trochu zvětší objem).

4. V předehřáté troubě pečeme asi 15 minut na 160°C.

Brno : redakce brněnské MF DNES lákala na bábovku i ovoce

Bábovka

20 dkg cukru

5 vajec

20 dkg polohrubé mouky

5 dkg mletých ořechů

1 prášek do pečiva

2 dcl oleje

2 dcl vlažné vody

1. Olej smícháme s cukrem, přidáme vejce a mouku s práškem do pečiva. Nakonec vmícháme ořechy a vlažnou vodu.

2. Těsto nalijeme do vymazané bábovkové formy a ve vyhřáté troubě pečeme třicet až čtyřicet minut.

Ovocné řezy

Na těsto:

20 dkg moučkového cukru

20 dkg polohrubé mouky

1 dcl oleje

1 dc mléka

Na krém:

1 zakysaná smetana

1 šlehačka Rama Cremifine

vanilkový cukr

ovoce dle chuti

Na polevu:

10 dkg cukr krystal

1 pudink vanilkový

1 Tang (nápojový prášek)

½ l vody

1. Cukr, polohrubou mouku, olej a mléko smícháme a přidáme vanilkový cukr. Těsto nalijeme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný pekáč a dáme do předehřáté trouby péct. Mezitím si připravíme krém ze zakysané smetany a šlehačky.

2. Ovocnou polevu získáme tak, že pudink povaříme ve vodě s cukrem a tangem (například pomerančovým).

3. Na hotový vychladlý korpus natřeme krém a naneseme ovoce. Nakonec zalijeme vychladlou pudinkovou polevou.

Kiwi řezy

Na těsto:

200 g polohrubé mouky

4 vejce

200 g moučkového cukru

100 ml mléka

100 ml oleje

1 prášek do pečiva

6 ks kiwi

Na krém:

250 ml šlehačky

1 vanilkový cukr

250 ml zakysané smetany

Na polevu:

500 ml vody

100 g cukru

1 vanilkový pudink

2 prášky s příchutí kiwi (celkem 40 g)

1. Cukr se žloutky utřeme. Vmícháme olej, mléko, mouku smíchanou s práškem do pečiva a nakonec sníh z bílků.

2. Vzniklé těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a necháme upéct.

3. Mezitím si ušleháme šlehačku a vanilkový cukr dotuha, vmícháme zakysanou smetanu a touto směsí potřeme vychladlý upečený piškot.

4. Na krém poklademe nakrájená kolečka kiwi a polijeme želatinovou polevou. Tu připravíme z vody, do které vmícháme cukr, pudink a kiwi prášky. Za stálého míchání uvedeme k varu a ihned zchladíme ve vodní lázni. Vychladlou polevou potíráme řezy.