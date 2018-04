Léto chutná po ovoci: knedlíky,sladké rizoto i džem z jahod či meruněk

Mezitím si ze 400 g očištěných a nakrájených jahod, nebo meruněk (oloupaných) a poloviny cukru uvaříme omáčku. Ovoce dáme do hrnce s vodou tak, aby bylo ponořené, zahříváme do 80 °C a pomalu mícháme do změknutí. Přidáme druhou polovinou cukru, vanilkový cukr a necháme vše rozpustit. Hmotu rozmixujeme a dáme vychladit.