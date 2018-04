Recepty z jablek: zapomeňte na sladké a vyzkoušejte je s masem

VEPŘOVÉ MASO S PEČENÝMI JABLKY A ROZMARÝNEM

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + pečení 45-50 minut

* 600-800 g vepřové pečeně bez kosti nebo panenky * 4 lžíce olivového oleje * sůl a hrubě mletý barevný pepř * 2 snítky rozmarýnu * 1 cibule, pokrájená na klínky * 4 stroužky česneku, na plátky * 4 malá nebo 2 velká jablka * 1 lžíce cukru * šťáva z 1/2 citronu * 100-150 ml bílého vína * 1 malá červená chilli paprička, zbavená semínek a jemně usekaná, nemusí být

1. Vepřovou pečeni - váleček odblaníme, omyjeme a osušíme. Jablka oloupeme, nakrájíme na klínky a promícháme s citronovou šťávou. Cibuli nakrájíme na klínky a česnek na plátky.

2. Připravenou pečeni osolíme, opepříme a zprudka opečeme ze všech stran v pánvi na rozpáleném oleji, aby se maso zatáhlo. Maso přendáme do pekáčku, posypeme rozmarýnem a dáme péct do předehřáté trouby. Do pánve s výpekem vsypeme jablka, cibuli, česnek a chilli papričku a na mírnějším ohni krátce opečeme ze všech stran. Posypeme cukrem a necháme lehce zkaramelizovat.

3. Jablka zalijeme trochou vína, promícháme a vše přelijeme přes maso v pekáčku. Společně pečeme asi 30 minut, aby maso bylo propečené. Podle potřeby podlijeme vínem a pečeni přeléváme vypečenou šťávou. Hotovou pečeni necháme odležet, aby se šťávy a chutě rozležely, potom krájíme přes vlákno na plátky a podáváme například s rýží.

Tip

Použijete-li vepřovou panenku, doba pečení bude o něco kratší.

Jablka, cibuli a česnek můžete přidat za syrova k masu, péct společně a po vyjmutí masa teprve zasypat cukrem a nechat zkaramelizovat.

JABLKOVÝ SALÁT S ČERVENOU ŘEPOU, PARMAZÁNEM A PAŽITKOU

Pro 4 osoby

Příprava: 40 minut

* 4 malé bulvy červené řepy * 4 velká nakyslejší jablka * šťáva z 1 citronu * svazek pažitky * 60 g parmazánu * několik listů hlávkového salátu * hrst dýňových semínek * sůl a mletý pepř * 4 lžíce olivového oleje

1. Červenou řepu omyjeme, vložíme do hrnce s vroucí vodou a uvaříme doměkka. Slijeme, zchladíme ve studené vodě, oloupeme, nakrájíme na plátky a promícháme s trochou soli, pepře a polovinou olivového oleje. Jablka omyjeme, vykrojíme jádřince, nakrájíme na malé nudličky a promícháme v míse s citronovou šťávou.

2. Listy salátu omyjeme a osušíme. Mísu vyložíme listy salátu, na salát rozložíme kolečka červené řepy, na ni navršíme jablka, zakapeme zbylým olivovým olejem, posypeme nasucho opraženými dýňovými semínky a nastrouhaným parmazánem a pažitkou.

Tip

Jablka můžeme posypat místo dýňovými semínky kapary.

VAJEČNÁ OMELETA S JABLKY A SLANINOU

Pro 4 osoby

Příprava: 5 minut + pečení 8-10 minut

* 12 vajec * 12 plátků anglické slaniny * 4 lžíce másla * 2 větší jablka * sůl a mletý pepř * cukr moučka na poprášení

1. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme asi na půlcentimetrové plátky. V nepřilnavé pánvi rozpustíme lžíci másla, vložíme plátky z poloviny jablek a na mírném ohni je opečeme po každé straně asi minutu.

2. Jablka přendáme na talíř a v pánvi opečeme tři plátky slaniny. Zalijeme třemi rozšlehanými vejci s trochou soli, několikrát promíchneme tuhnoucí vejce vidličkou od krajů ke středu a na ně naskládáme kolem dokola opečená jablka a omeletu dopečeme.

3. Pečeme, dokud vejce neztuhnou. Povrch jablek osolíme a vydatně opepříme a ihned podáváme. Můžeme ho ještě lehce poprášit cukrem.

Tip

Použijte prorostlou anglickou slaninu nebo i sušenou italskou či jinou slaninu či šunku.

TELECÍ JÁTRA S PEČENÝMI JABLÍČKY A CIBULÍ

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + pečení 10 minut

* 600 g telecích jater * 4 lžíce hladké mouky * 2-3 lžíce oleje * sůl a mletý pepř * 1 lžička kmínu * 2 velká pevná kyselejší jablka * 1 velká cibule * 1 lžíce másla

1. Telecí játra odblaníme, omyjeme, osušíme a nakrájíme na plátky. Okraje nařízneme špičkou nože, aby se játra při opékání nekroutila, a jemně je přes potravinovou fólii naklepeme. V misce promícháme hladkou mouku a kmín, játra opepříme a obalíme v hladké mouce s kmínem.

2. Jablka omyjeme a osušíme nebo oloupeme a vypichovačem na jablka vyjmeme jádřince. Jablka potom nakrájíme na půlcentimetrová kolečka a promícháme se lžící citronové šťávy. Cibuli oloupeme a nakrájíme na tenké plátky.

3. V pánvi rozpálíme olej a játra zprudka opečeme z obou stran tak, aby uvnitř zůstala růžová, vyjmeme a uchováme pod alobalem. Do pánve přidáme lžíci oleje nebo másla, vsypeme cibuli a opékáme na mírnějším ohni, dokud nezměkne a nezezlátne.

4. V jiné pánvi na másle opečeme po obou stranách plátky jablíček, po každé straně asi 1 minutu. Upečená játra osolíme, obložíme opečenou cibulí a jablky a podáváme.

Tip

Do pánve po opékání jater a cibule přidejte lžíci másla a pár kapek worcestrové omáčky, podle chuti osolte a opepřete, prohřejte a šťávou přelijte jednotlivé porce.

TORTILLY S HOUBAMI, RUKOLOU A JABLKY

Pro 4 osoby

Příprava: 15-20 minut

* 4 velké tortillové placky * 250 g žampionů * 2 lžíce olivového oleje * 250 g rukoly * velká hrst oříšků, usekaných (lískové nebo vlašské) * 2 limetky * sůl a hrubě drcený pepř * 250 ml krémovité kysané smetany * 4 pevnější navinulá jablka

1. Žampiony oloupeme a nakrájíme na plátky. Na pánvi rozehřejeme olej, vsypeme houby a asi 5 minut opékáme na středním ohni, dokud se neodpaří všechna voda, kterou houby pustily. Ke konci vsypeme posekané oříšky a ještě krátce osmahneme.

2. Stáhneme z plamene, osolíme, opepříme a zakapeme limetkovou šťávou asi z 1/2 limetky. Rukolu omyjeme a osušíme. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, zbavíme jádřinců, nakrájíme na tenké plátky a promícháme se šťávou z druhé poloviny limetky.

3. Tortillové placky prohřejeme asi 1 minutu z každé strany nasucho v pánvi, v troubě nebo pod grilem. Na každou placku rozložíme část lístků rukoly, trochu si necháme na ozdobu při podávání, rozdělíme žampionovou směs, část jablíček a kysané smetany. Placky zabalíme, šikmo překrojíme ostrým nožem a podáváme ozdobené zbylou rukolou, plátky jablek, kysanou smetanou a skrojky limetky.

Tip

Smetanu nahraďte řeckým jogurtem, žampiony můžete také krátce povařit, scedit a pak nechat chvíli marinovat v ochuceném oleji s limetkovou šťávou.