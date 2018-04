Pochutnejte si na červené řepě v lívancích, kroketách i burgeru

Lívance z červené řepy

Příprava 30 minut, odležení 30 minut, smažení 30 minut

Chutná a zdravá Červená řepa se dá konzumovat grilovaná, vařená, pečená i syrová nastrouhaná v salátech. Listy řepy jsou také jedlé - mají chuť a strukturu podobnou špenátu. Mezi její hlavní léčivé účinky patří podpora imunitního systému, regenerace organismu, má pozitivní vliv na těhotenství a kardiovaskulární systém. Není vhodná pro diabetiky a pro lidi s močovými kameny. Až budete řepu vybírat v obchodě, vyhněte se kusům s ovadlými listy nebo vrásčitým povrchem.

2-3 malé vařené nebo pečené řepy

1,5-2 hrnky mléka

1 hrnek hladké mouky

1 hrnek celozrnné mouky

1,5 lžičky prášku do pečiva

sůl

1 vanilkový cukr

2-3 lžíce přírodního cukru

50 g rozpuštěného másla

2 vejce

1 kelímek smetany ke šlehání

1 lžíce cukru

olej

kompot, marmeláda, med nebo javorový sirup k podávání

1. Oloupané řepy nadrobno pokrájíme a rozmixujeme s částí mléka.

2. Mouky prosijeme do mísy a promícháme s práškem do pečiva a špetkou soli, přidáme vanilkový a přírodní cukr.

3. Pyré z řepy promícháme s většinou zbylého mléka, přimícháme rozpuštěné máslo, vejce a suché přísady.

4. Těsto zamícháme podobně jako muffiny, vařečkou nebo lžící, drobné žmolky mouky nevadí. Z našlehaného a přemíchaného těsta by nebyly lívance nadýchané, ale gumové.

5. Připravené těsto necháme odležet půl hodiny při pokojové teplotě. Smetanu ušleháme s cukrem dotuha.

6. Na pánvi potřené olejem smažíme postupně větší lívance, ještě teplé je servírujeme s kompotem a šlehačkou, případně s medem, javorovým sirupem a zakysanou smetanou.

NÁŠ TIP: Do těsta můžete přidat i lžíci až dvě kakaového prášku.

Salát z červené řepy

Příprava 10 minut, vaření 60 minut, chlazení 4 hodiny

Porce pro 4 osoby:



3-4 malé červené řepy o velikosti pěsti

2 stroužky česneku

1 velké sladkokyselé jablko nebo hruška

olivový olej

balsamikový ocet

sůl

zakysaná smetana nebo bílý smetanový jogurt

1. Řepy očistíme kartáčkem pod tekoucí vodou a povaříme je ve vodě doměkka, asi 50-60 minut podle velikosti řep.

2. Česnek oloupeme a prolisujeme.

3. Vychladlé řepy oloupeme, nakrájíme na kostičky. Z omytého jablka vykrojíme jádřinec, oloupeme je a nakrájíme na kostičky.

4. V míse smícháme řepu s jablkem a česnekem, zakápneme trochou oleje, dochutíme balsamikovým octem a solí.

5. Salát dáme vychladit alespoň 4 hodiny. Vychlazený podáváme se smetanou a čerstvým chlebem.

NÁŠ TIP: Pokud pečete cokoli v troubě, řepu si s tím předpečte, zabalte bulvy do alobalu a nechte je péct na mřížce asi 90-120 minut.

Hamburger se slaninou, špenátem a červenou řepou

Příprava 20 minut, chlazení 1 hodina, vaření 30 minut

Porce pro 4 osoby:



600 g hovězího mletého masa

sůl

pepř

1 lžíce worcesteru

olej

4 hrsti čerstvého baby špenátu

4 lžíce majonézy

1 lžíce kečupu

1/2 lžičky chilli omáčky

1 sklenice naložené červené řepy - plátky

3 lžíce cukru krupice

1-2 lžíce medu

3 lžíce červeného vinného octa

4 hamburgrové housky

4 plátky anglické slaniny

1. V míse promícháme mleté maso se solí, pepřem a s worcesterem, přimícháme lžíci vody a dobře prohněteme.

2. Hmotu rozdělíme na čtyři díly a vytvarujeme placky, které potřeme trochou oleje, položíme je na sebe, proložené kousky pečicího papíru nebo potravinové fólie, a necháme je hodinu odležet v chladu.

3. Špenát omyjeme, osušíme a odstřihneme stonky. V misce promícháme majonézu, kečup a chilli omáčku.

4. Řepu slijeme, plátky přepůlíme. V pánvi nebo menším hrnci zahřejeme cukr, med a ocet, přidáme řepu, podlijeme 2 lžícemi vody a na mírném plameni mícháme, dokud tekutina nezhoustne, asi patnáct minut.

5. Burgery vyjmeme z chladničky. Na grilovací pánvi opečeme nasucho řeznou stranou dolů hamburgrové housky, pak přepůlené plátky slaniny dokřupava a odložíme je na talíř vyložený papírovými ubrousky.

6. Pánev vytřeme ubrouskem a opečeme na něm burgry z obou stran. Spodní část housek potřeme směsí majonézy a kečupu, ozdobíme burgrem, špenátem, řepou a slaninou a přiklopíme vrškem housky.

NÁŠ TIP: Australané zdobí burgry plátky nakládané řepy, opečenými plátky cibule a sázeným vejcem.

Krokety z červené řepy

Příprava 20 minut, vaření 20 minut, chlazení 2 hodiny, smažení 20 minut

Na 12 kroket:

2 červené řepy o velikosti pěsti, uvařené nebo upečené

4 -5 lístků šalvěje

1 lžíce másla

250 g kulatozrnné rýže na rizoto

50 ml zeleninového nebo kuřecího vývaru

3 lžíce strouhaného parmazánu

50 g ricotty

5 lžic strouhanky + na obalení

sůl

pepř

2 vejce

2 lžíce mléka

hladká mouka

olej na smažení

1.Červenou řepu oloupeme a nadrobno pokrájíme nebo nahrubo nastrouháme. Šalvěj nadrobno nasekáme.

2. V hrnci rozehřejeme máslo, orestujeme na něm rýži, přidáme řepu, šalvěj a postupně přiléváme za stálého míchání vývar.

3. Rizoto s řepou povaříme doměkka, vmícháme parmazán, ricottu a strouhanku, dochutíme solí a pepřem.

4. Uvařené rizoto rozetřeme ve vyšší vrstvě na talíř a necháme zchladnout, pak odložíme vychladit do ledničky.

5. V misce rozšleháme vejce s mlékem a osolíme.

6. Ztuhlé rizoto rozdělíme na 12 dílů, ze kterých vytvarujeme kuličky, ty obalíme v trojobalu.

7. Krokety postupně smažíme v rozehřátém oleji asi tři minuty dozlatova, hotové necháme okapat na papírových ubrouscích.

NÁŠ TIP: Použijte rýži arborio nebo carnaroli, dobře vstřebávají tekutinu, ve které se vaří. Řepu loupejte v gumových rukavicích, použijte je i při tvarování koulí.

Gratinovaná červená řepa

Příprava 20 minut, pečení 45 minut

Porce pro 2 osoby:

1 lžička másla

1 stroužek česneku

400 g předvařené červené řepy

250 ml smetany na vaření

50 ml mléka

1 lžička dijonské hořčice

sůl

pepř



1. Troubu předehřejeme na 140 °C, zapékací misku vymažeme máslem. Česnek oloupeme a prolisujeme.

2. V gumových rukavicích řepu nakrájíme na plátky.

3. V misce prošleháme smetanu, mléko, hořčici, česnek, přidáme sůl a pepř.

4. Směs promícháme s plátky řepy a přesuneme do zapékací mísy. Mísu přetáhneme alobalem a vložíme do trouby. Pečeme 45 minut.

5. Ke konci pečení sejmeme alobal a necháme posledních 10 minut dopéct odkryté.

NÁŠ TIP: Použijte čerstvou řepu, oloupanou ji nakrájejte na tenké plátky. Namísto česneku promíchejte se šlehačkou a lžící čerstvě nastrouhaného křenu.