Upečte si koláčky s lesním ovocem a další dobroty z celozrnné mouky

Koláčky s lesním ovocem

Jakou mouku? Pšeničná - hodí se pro domácí pečení sladkých i slaných pochutin.

Špaldová - pro vaření či pečení. Oproti pšeničné má jemně oříškovou chuť.

Žitná - používá se k pečení chleba a medových perníčků.

Ječná - není vhodná pro klasické pekařské účely, ale přidává se do základů těst, zvyšuje jejich vláčnost a trvanlivost.

Pohanková - bez lepku. Lze z ní připravit palačinky nebo sladké sušenky, hodí se k zahuštění polévek a omáček.

Příprava 30 minut, odležení 1 hodina

Pečení 25 minut

Na 4 koláčky:

160 g hnědého přírodního cukru

2 velká vejce

400 g hladké celozrnné mouky

sůl

280 g chlazeného másla

2 stonky rebarbory

5 lžic cukru krupice

300 g směsi lesního ovoce

4 lžíce jemně strouhaných mandlí

moučkový cukr



1. Z cukru oddělíme čtyři lžíce na posypání koláčů. Vejce rozdělíme na žloutky a bílky. Bílky rozšleháme vidličkou.

2. Do mísy prosejeme mouku a promícháme s trochou soli. Přidáme pokrájené chladné máslo a uděláme drobenku. Přidáme zbylý přírodní cukr, žloutky, dvě lžíce studené vody a zpracujeme na tužší těsto. Pokud se těsto drobí, přidáme trochu studené vody. Těsto zabalíme do potravinové fólie a necháme hodinu odležet v chladu.

3. Rebarboru oloupeme a nakrájíme na malé špalíky. V rendlíku ji zalijeme vodou, přidáme cukr a podusíme do poloměkka. Rebarboru scedíme a necháme okapat, vyvařenou sladkou šťávu uchováme.

4. Troubu předehřejeme na 200 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Těsto rozdělíme na čtyři díly, vyválíme placky a přeneseme na plech.

5. Střed placek posypeme mletými mandlemi, strany těsta přihneme do středu a naplníme směsí podušené rebarbory a lesního ovoce, zakápneme vyvařenou sladkou šťávou z rebarbory.

6. Strany těsta přihrneme do středu, potřeme rozšlehanými bílky, posypeme přírodním cukrem a pečeme ve vyhřáté troubě asi 25 minut. Upečené posypeme moučkovým cukrem.



NÁŠ TIP: Náplň koláčů můžete obměňovat - využijte čerstvé sezonní ovoce nebo zavařené švestky okořeněné skořicí a rumem.





Chléb se sušenými rajčaty a mozzarellou

Příprava 20 minut, kynutí 30 minut, pečení 60 minut

Na jeden chléb:

170 g másla

120 ml plnotučného mléka

250 g hladké celozrnné mouky

špetka soli

1 balíček sušeného droždí

strouhanka nebo hrubá mouka na vysypaní

200 g pevnější mozzarelly na strouhání

6-8 sušených rajčat naložených v oleji

4 velká vejce

2 lžíce dijonské hořčice

kmín



1. Z másla oddělíme lžíci a vymažeme jím formu na chlebíček, zbylé máslo rozpustíme a mléko zahřejeme. Do mísy prosejeme mouku a promícháme ji s droždím a trochou soli. Vymazanou formu vysypeme strouhankou.

2. Mozzarellu nakrájíme na menší hranolky nebo kostičky, rajčata pokrájíme na silnější proužky.

3. V misce prošleháme metlou vejce s hořčicí a vlažným mlékem, přelijeme do mísy s moukou a přidáme zchladlé rozpuštěné máslo. Zaděláme na řidší těsto a necháme je půl hodiny odpočinout.

4. Troubu předehřejeme na 160 °C. Do těsta vmícháme pokrájený sýr a rajčata, těsto přendáme do formy a pečeme ve vyhřáté troubě asi 30 minut. Dvě lžičky soli rozmícháme se třemi lžícemi horké vody.

5. Po půlhodině pečení potřeme povrch chleba mašlovačkou rozpuštěnou solí, posypeme kmínem a pečeme dalších 30 minut. Ke konci pečení zakryjeme formu kouskem alobalu, aby se vršek chlebíčku nepřipaloval.



NÁŠ TIP: Do těsta zpracujte zbylé maso z pečeného kuřete nebo zbytek šunky. Dochuťte prolisovaným česnekem, bylinkami.

Zapečená špalda se špenátem

Namáčení 3 dny, příprava 20 minut, vaření a pečení 90 minut

Porce pro 4 osoby:

350 g špaldových zrn

sůl

300 g mraženého listového špenátu

1 větší cibule

2-3 stroužky česneku

3-4 velká vejce

pepř

1 lžíce másla

strouhanka na vysypání

2 lžíce oleje

muškátový oříšek



1. Špaldu propláchneme, zalijeme vodou a necháme tři dny bobtnat, každý den propláchneme a zalijeme čerstvou vodou.

2. Namočenou špaldu slijeme, vsypeme do hrnce a zalijeme čerstvou vodou, osolíme a povaříme na mírném plameni doměkka.

3. Špenát necháme rozmrazit, vymačkáme z něj vodu a pokrájíme ho. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme na kostičky, česnek prolisujeme. Vejce rozšleháme s trochou soli a pepře.

4. Troubu předehřejeme na 180 °C, zapékací mísu vymažeme máslem, vysypeme strouhankou.

5. Na pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, přidáme špenát, česnek, sůl, špetku mletého muškátového oříšku, společně opečeme, podlijeme trochou vody a krátce podusíme.

6. Slitou špaldu smícháme se špenátem, prošlehanými vejci a přendáme do zapékací mísy. Zapékáme asi 25 minut.



NÁŠ TIP: Pokud nechcete namáčet špaldová zrna, použijte špaldu už upravenou, kupte špaldové kroupy - kernotto. Kroupy stačí jen vyprat, zalít vodou a povařit doměkka.