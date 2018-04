Nerozlučná dvojka brokolice a sýr. Kuličky s parmezánem i quiche

Brokolicovo-parmezánové kuličky

Podle foodblogerky Michaely Šupákové pro blog.kitchenaid.cz

Ingredience (na cca 16 kuliček):

1 menší brokolice

1⁄2 hrnku rozmixovaných mandlí

1⁄2 hrnku strouhaného parmezánu

2 vejce

2 stroužky rozmačkaného česneku

sůl, mletý černý pepř

olivový olej

Postup:

Brokolici očistěte a rozeberte na růžičky. Ty potom vložte do mixéru a důkladně rozmixujte. Rozmixovanou brokolici dejte do mísy a přidejte všechny ostatní ingredience, kromě olivového oleje. Vše pořádně promíchejte, aby se suroviny spojily.



Na plech rozložte pečící papír a potřete ho troškou olivového oleje. Ze směsi potom tvořte pomocí rukou kuličky a rozložte je vedle sebe na plech. Kuličky pečte v troubě vyhřáté na 190 stupňů cca 20 – 25 minut. Podávat můžete díky osobité chuti samostatně, nebo třeba s jogurtovým dipem.

Zapečená brokolice se sladkými bramborami a sýrem čedar

Podle receptu Tomáše Vobořila, majitele restaurace Podolka

Ingredience:

500 g brokolice

500 g sladkých očištěných brambor očištěné (batáty)

300 g brambor

150 g cibule

150 g sýru čedar



50 g másla

400 ml smetany 33%

3 žloutky

jarní cibulka

čerstvý tymián

česnek

pražené kusy kešu

sůl, pepř

Postup:

Na rozpuštěné máslo vložte najemno nakrájenou cibuli. Chvilku opečte. Následně přidejte čerstvý tymián a lehce opečte. Přidejte brambory a cca 5 minut opékejte. Následně přidejte česnek a batáty a zalijte smetanou. Osolte a opepřete. Brambory ve smetaně zhruba 5 minut povařte. Nechte vychladnout na teplotu minimálně 80°C (směs vás při vložení prstu nebude pálit).

Na plotnu dejte hrnec s neosolenou vodou. Přiveďte k varu. Do vroucí vody vhoďte očištěnou a rozkrájenou brokolici, plamen stáhněte a brokolici nechte cca 5 minut povolit. Následně ji slijte přes cedník do dřezu a okamžitě zchlaďte studenou vodou. Docílíte tím, že brokolice nezešedne.



Do bramborové směsi vložte brokolici, kešu, vaječné žloutky a sýr čedar promíchejte. Směs vložte do zapékacích misek. Vložte do horkovzdušné trouby při teplotě 180°C pečte cca 30 minut. Po vyndání z trouby můžete směs posypat jarní cibulkou.

Quiche se sýrem Bleu d ́Auvergne a brokolicí

podle receptu foodblogerky Šůši pro Papei Delikatesy



Ingredience:

listové těsto

1 menší brokolice

200 g sýru Bleu d ́Auvergne

3 vejce

200 ml mléka

sůl, pepř

Postup:

Brokolici rozeberte na růžičky a krátce ji spařte horkou vodou. Listovým těstem vyložte koláčovou formu a dno propíchejte na několika místech vidličkou. Na těsto rozprostřete brokolici a sýr. Vše zalijte rozšlehanými vejci s mlékem. Ochuťte solí, pepřem a pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů cca 25 minut.

Tip blogerky Šůši: Bleu d’Auvergne je napodobeninou věhlasného sýra Roquefort (sýr z ovčího mléka), ovšem z kravského mléka. Sýr má velmi hutné a smetanové těsto světle žluté barvy, které je místy poseté otvory a zelenomodrými žilkami.