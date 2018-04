Tipy na Silvestra: kanapky, rychlé dipy, koktejl i flambovaná káva

Zapečené fíky s parmskou šunkou

Ingredience:



4 zralé fíky

8 plátků parmské šunky

100 g nivy

snítka tymiánu

4 lžíce majonézy



Pracovní postup:



Čtvrtky čerstvých fíků obalíme v půlce plátku šunky, přidáme kostičku nivy a krátce (cca 4 minuty) zapečeme v troubě pod grilem, rozehřátým na 220 °C. Poté ozdobíme malým nočkem majonézy, snítkou tymiánu.

Video: připravte si flambovanou kávu:

VIDEO: Jak se připravuje flambovaná káva Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bruschetta s cibulovou marmeládou, ančovičkou a olivami

Ingredience:

6 plátků bagety nebo jiného italského chleba

rostlinný tuk s máslem a olivovým olejem

1⁄2 kg cibule (červené)

stroužek česneku

250 ml červeného suchého vína

balzamikový ocet



1 lžička tmavého cukru

6 ančoviček

olivy kalamata

olivový olej

rukola nebo řeřicha

mořská sůl

čerstvě mletý pepř

Pracovní postup:



Ve větší pánvi rozehřejeme 3 lžíce olivového oleje a vložíme cibuli nakrájenou na klínky. Po přibližně 10 minutách osolíme a opepřeme. Přilijeme 250 ml vína, zastříkneme balzamikovým octem a přidáme lžičku tmavého cukru. Vaříme, dokud se tekutina nevypaří a cibule nezkaramelizuje, přibližně dalších 45 až 50 minut. Cibuládu takto připravíme ideálně den předem.

Bagetu nakrájenou na centimetrové plátky opečeme v předehřáté troubě na 200 °C. Po vyjmutí z trouby potřeme stroužkem česneku. Lehce vychladlé plátky pečiva potřeme rostlinným tukem s máslem a olivovým olejem. Na bruschettu navrstvíme cibuládu, ančovičku, pokrájené olivy a ozdobíme rukolou nebo řeřichou.

Kostky z opečeného lososa

Ingredience:



400 g čerstvého vysokého filetu z lososa – bez kůže

2 lžíce tmavého sezamového semínka

4 lžíce majonézy

slupka z 1 menší čerstvé salátové okurky

1 chilli paprička

2 lžíce sladko-pálivé thajské omáčky

sůl

rozmarýnové krekry

Pracovní postup:



Lososa nakrájíme na hranoly, tak aby jeho krátké strany měly cca 3 cm. Hranoly lehce osolíme ze všech stran a obalíme v sezamu. Zprudka, ale velmi krátce z každé strany hranoly opečeme na rozpálené pánvi. Potřebujeme, aby uvnitř zůstal růžový – nepropečený a tím pádem šťavnatý. Poté hranoly nakrájíme na kostky. Ozdobíme nočkem majonézy a zakápneme dresinkem, který připravíme smícháním nakrájené okurkové slupky a chilli papričky na malé kostičky se sladko-ostrou pikantní thajskou omáčkou. Podáváme na křupavých krekrech.

Pita chleba kanapky

Ingredience:

4 porce (2 jednohubky na porci)

2 pita chleby

4 ks cherry rajčátek

1 lžíce oleje

2 lžíce majonézy



2 lžíce bazalkového pesta

piniové oříšky a mák na ozdobu

Pracovní postup:



Chleba nakrájíme na kostičky o hraně cca 4x4cm. Nasucho necháme otoustovat na pánvi. Rajčátka rozkrojíme napůl a opečeme na pánvi s olejem (rozkrojenou plochu položíme na pánev). Na čtverečky chleba ozdobnou trubičkou nastříkáme majonézu, posypeme mákem, položíme cherry rajčátko, ozdobíme pestem a piniovým oříškem.

Pomazánka z pečeného lilku s vlašskými ořechy

Ingredience:

60 g rostlinného tuku s máslem

1 střední lilek (cca 400 g)

3⁄4 hrnku mletých vlašských ořechů

3 stroužky česneku

1 lžička strouhaného zázvoru

1⁄4 lžičky mletého nového koření

1⁄2 lžičky mletého římského kmínu

2 lžíce olivového oleje (lze vynechat)

citronová šťáva (dle chuti)

čerstvě mletý pepř (dle chuti)

sůl (dle chuti)

sladká paprika a čerstvý koriandr na ozdobu

Pracovní postup:



Troubu předehřejeme na 200 °C. Kůži lilku na několika místech propíchneme vidličkou, zastříkneme olejem a zabalíme do alobalu. Pečeme asi 45–60 minut nebo dokud není dužina zcela měkká. Upečený lilek necháme mírně zchladnout, potom jej nařízneme po celé délce a lžící vydlabeme dužinu, kterou v cedníku zbavíme přebytečné tekutiny.

Ořechy v kuchyňském robotu rozemeleme najemno. Postupně k nim přidáváme všechny další ingredience: rostlinný tuk s máslem, lilek, strouhaný zázvor, prolisovaný česnek a koření. Podle chuti přidáme pár kapek citronové šťávy, sůl a pepř. Pro zjemnění a odlehčení pomazánky můžeme za stálého běhu kuchyňského robotu přidat pár kapek olivového oleje.

Pomazánku přemístíme do misky a po krajích jemně posypeme mletou sladkou paprikou. Nakonec už jen dozdobíme lístky čerstvého koriandru. Pomazánka se bude skvěle snoubit s pečivem typu pita.

Jogurtový dip s okurkou

Ingredience:

1⁄2 salátové okurky

400 g řeckého jogurtu

2 stroužky česneku

1 hrst čerstvého koriandru a čerstvé máty nebo

bylinky dle vlastní chuti

2 jarní cibulky

šťáva a kůra z limetky

sůl a pepř

2 lžíce olivového oleje

Pracovní postup:

Salátovou okurku nadrobno nastrouháme a necháme odkapat šťávu. Třeba tak, že položíme sítko s nastrouhanou okurkou do větší misky. Mezitím smícháme v míse řecký jogurt s propasírovaným česnekem, přidáme nasekané bylinky a jarní cibulku. Dochutíme šťávou a kůrou z limetky, solí, pepřem a nakonec zlehka vmícháme nastrouhanou okurku a olivový olej.



Zauzený dip s červenou paprikou

Ingredience:

4 lžíce kešu oříšků bez soli

1 větší pečená červená paprika (kapie)

olivový olej na zakápnutí

1 lžíce šťávy z citronu

1 lžíce jablečného octa

1 lžička plnotučné hořčice

1 lžička uzené papriky

1 lžička sušeného česneku

2 lžíce pasty tahini

sůl a pepř

Pracovní postup:

Kešu oříšky naložíme na 30 minut do horké vody. Papriku omyjeme, rozpůlíme, zbavíme ji semínek, vložíme slupkou nahoru na plech vyložený pečicím papírem a zakapeme troškou olivového oleje. Pečeme ji v předehřáté troubě při 200 °C dozlatova asi 20 minut, vložíme ji do potravinářského sáčku a necháme ji ještě 15 minut zapařit. Poté sloupneme slupku, dužinu nakrájíme a dáme do misky (část si můžeme nechat na ozdobu). Přidáme osušené kešu oříšky, šťávu z citronu, jablečný ocet, hořčici, uzenou papriku, sušený česnek, tahini a rozmixujeme. Dochutíme solí a pepřem. Podle potřeby můžeme ještě zlehka ředit vodou a přidat trošku chilli pro pikantní chuť.



Video: připravte si koktejl s ovocem:

VIDEO: Podívejte se, jak připravit koktejl Ema Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Smetanový dip se sušenými rajčaty

Ingredience:

2 lžíce olivového oleje + na zjemnění

1 šalotka

2 stroužky česneku

40 g sušených rajčat

60 g pancetty

100 g smetanového sýru typu Lučina nebo Philadelphia

100 g zakysané smetany

40 g strouhaného parmazánu

2 hrsti omyté a osušené bazalky

sůl a pepř

Pracovní postup:

Na trošce olivového oleje orestujeme nadrobno nasekanou šalotku, česnek, nakrájená sušená rajčata a pancettu. Odstavíme a necháme vychladnout. V míse smícháme smetanový sýr, přidáme zakysanou smetanu, nastrouhaný parmazán, nasekanou bazalku a přidáme vychladlou směs z pánve. Dochutíme solí, pepřem a zjemníme ještě olivovým olejem.

Tip: Chuť dipu bude lepší, když ho necháme v ledničce chvíli odpočinout, protože se promísí všechny chutě. Můžeme přidat i nasekané olivy nebo vmíchat trošku zeleného pesta.

Dip z avokáda, limetek, zakysané smetany a koriandru

Ingredience:

1⁄2 avokáda

šťáva z jedné limetky

sůl

6 větviček koriandru

190 g zakysané smetany

Pracovní postup:

V mixéru rozmixujeme dužinu avokáda s limetkovou šťávou a zakysanou smetanou na jemný krém. Podle chuti osolíme, dáme do misky, přimícháme pokrájený koriandr.