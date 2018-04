Recepty, se kterými si udržíte vydřenou postavu

Maso

Krůtí špíz se salátem

Příprava: 25 minut + vaření 10 minut

Pro 4 osoby

* 400 g krůtích prsou

* 4 vejce

* 2 lžíce smetany

* 2 lžíce másla

* 2 žluté papriky

* 250 g cherry rajčátek

* 200 g drobných šalotek

* 2 červené papriky

* sůl

* pepř

* 1/2 lžičky kari

* špetka chilli

* 6 lžic oleje

* 2 hrsti míchaného listového salátu (špenát, rucola, listy červené řepy, ledový salát...)

* 3–4 lžíce citronové šťávy

1. Krůtí maso nakrájíme na tenké proužky. Vejce promícháme se smetanou, osolíme a opepříme. Na rozpáleném másle opečeme omelety, které nakrájíme na menší kousky.

2. Papriky nakrájíme na kousky, rajčátka rozpůlíme, cibulky oloupeme. Kousky masa zabalíme do kousků omelety a na střídačku se zeleninou napichujeme na špejle. Okořeníme solí, pepřem, kari a chilli.

3. Na 2 lžících rozpáleného oleje ze všech stran opečeme, celkem asi 4–5 minut. Salát omyjeme, osušíme, promícháme se zbylým olejem a citronovou šťávou. Rozdělíme jej na talíře a na něj položíme špízy.

Pečená treska se špenátem

Příprava: 20 minut + vaření 8 minut

Pro 4 osoby

* 4 filety z tresky

* sůl + pepř

* 2–3 lžíce mouky

* 4 lžíce olivového oleje

* 600 g čerstvého špenátu

* 2 stroužky česneku

* muškátový oříšek

1. Tresčí filety omyjeme, osušíme, osolíme a opepříme. Obalíme je v mouce a na 2 lžicích rozpáleného oleje z každé strany asi 3–4 minuty pečeme.

2. Špenát omyjeme, očistíme a osušíme. Česnek oloupeme a prolisujeme a na zbylém oleji v pánvi orestujeme. Přidáme špenát, krátce prohřejeme, ochutíme solí a muškátovým oříškem. Rozložíme na talíře a na špenát položíme opečenou rybu. Podáváme.

Saláty

Rýžový salát s rozinkami

Příprava: 25 minut +vaření 25 minut + odpoč. 20 minut

Pro 4 osoby

* 250 g rýže Natural

* 1 cibule

* 2 cukety

* 3 mrkve

* 1 chilli paprička

* 1 lžíce mandlí

* 4 lžíce olivového oleje

* 4 lžíce rozinek

* 6 lžic vinného octa

* sůl + pepř

* 2 lžíce posekaného koriandru

1. Rýži uvaříme podle návodu na obalu. Cibuli, cukety a mrkve oloupeme, očistíme a nakrájíme na drobné kostičky.

Chilli papričku podélně rozřízneme a zbavíme semínek, nakrájíme najemno.

2. Na pánvi rozehřejeme lžíci oleje. Cibuli, cukety, mrkev, chilli, mandle a rozinky na něm 3–4 minuty podusíme. Vmícháme uvařenou, okapanou rýži. Přimícháme ocet, sůl, pepř, zbylý olej a koriandr, necháme asi 20 minut odpočívat. Podle chuti ještě dochutíme a podáváme.

Kuřecí salát s mandarinkami

Příprava: 30 minut + vaření 12 minut

Pro 4 osoby

* 4 kuřecí řízky

* bílý pepř

* sůl

* 150 ml bílého vína

* 4 mandarinky

* 500 g čerstvého špenátu

* 4 jarní cibulky

* 60 g pekanových ořechů

Na zálivku:

* 4 lžíce ořechového oleje (případně olivového)

* 2 lžíce citronové šťávy

* 1 lžička tekutého medu

* sůl

1. Maso osolíme a opepříme. Svaříme víno a řízky do něj vložíme. Na středním plameni 10–12 minut dusíme.

2. Mandarinky oloupeme a nakrájíme na plátky. Zachytíme šťávu, rovněž ji vymačkáme ze zbytků ovoce. Špenát omyjeme a necháme okapat. Cibulky omyjeme a nakrájíme na kroužky.

3. Na zálivku smícháme mandarinkovou a citronovou šťávu, olej a med, osolíme. Kuřecí prsa nakrájíme na plátky.

4. Na talíř rozložíme špenát, na něj pak maso, plátky mandarinek a cibulky, posypeme ořechy a zastříkneme zálivkou.

Vegetariánské

Wrapy s hummusem

Příprava: 25 minut + namáčení 12 hodin + vaření 45 minut

Pro 4 osoby

Na hummus:

* 200 g cizrny

* 2 stroužky česneku

* sůl

* 50 g sezamové pasty tahini

* šťáva z 1 citronu

* 1/4 lžičky římského kmínu

* 2 lžíce olivového oleje

* 50 g černých oliv

Zbytek:

* 2 jarní cibulky

* 2 stonky řapíkatého celeru

* 200 g cherry rajčátek

* 1 hrst frisé salátu

* 4 tortillové placky

1. Cizrnu necháme namočenou přes celou noc, poté ji slijeme, dáme do hrnce, zalijeme vodou tak, aby byla ponořená, a vaříme asi 45 minut doměkka. Scedíme přes síto a propláchneme studenou vodou. Tyčovým mixérem rozmixujeme na kaši. Česnek oloupeme a utřeme se solí, přidáme spolu s pastou tahini, citronovou šťávou, římským kmínem a olejem k rozmixované cizrně a důkladně smícháme. Olivy vypeckujeme a nakrájíme najemno a rovněž je přimícháme k cizrně. Osolíme a zakryté necháme 30 minut odpočívat v ledničce.

2. Mezitím omyjeme jarní cibulku a nakrájíme ji na kroužky. Celer omyjeme, očistíme a nakrájíme na kousky.

Rajčátka omyjeme a rozčtvrtíme. Omytý a okapaný salát natrháme na malé kousky.

3. Hummus rozdělíme na tortillové placky a obložíme zeleninou. Srolujeme a podáváme.

Zeleninový koláč

Příprava: 30 minut + pečení 30 minut

Na 1 formu

Na těsto:

* 200 g hladké mouky

* 1/2 lžičky soli

* 200 g másla

* 200 g měkkého nízkotučného tvarohu

Na náplň:

* 1 cibule

* 1 stroužek česneku

* 1 červená paprika

* 2 lžíce olivovoého oleje

* 1/2 cukety

* 2 stonky chřestu

* 100 g brokolice

* 2 rajčata

* 125 g ovčího sýra

* 100 g nízkotučného tvarohu

* 3 vejce

* 150 ml mléka

* 1 lžička oregana

* sůl + pepř

* 3 lžíce strouhanky

* lístky šalvěje na ozdobu

* máslo na vymazání formy

1. Troubu rozehřejeme na 200 °C. Formu vymažeme máslem. Na těsto v míse smícháme mouku se solí, zapracujeme máslo a tvaroh. Vše velmi dobře propracujeme na těsto, které necháme 30 minut odpočívat v ledničce.

2. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Papriku rovněž nakrájíme na kostičky. V pánvi rozehřejeme olej a cibuli, česnek a papriku na něm asi 3 minuty restujeme.

3. Do hrnce nalijeme vodu a přivedeme ji k varu. Růžičky brokolice, případně chřest, v ní asi 3 minuty blanšírujeme, pak zchladíme pod vodou.

4. Cuketu omyjeme, očistíme a nakrájíme na plátky. Rajčata omyjeme, rozčtvrtíme a vyjmeme z nich semínka.

5. Ovčí sýr nastrouháme nahrubo a smícháme s tvarohem, vajíčky, mlékem a oreganem.

6. Těsto vyválíme do tvaru formy, tak aby přesahovalo okraje. Vložíme je do formy a okraje vytáhneme do výšky formy. Dno koláče vysypeme strouhankou, na ni nalijeme tvarohovo-vaječnou směs a na tu klademe připravenou zeleninu, část vmáčkneme do náplně.

7. Pečeme asi 30 minut do zlatohněda. Podáváme zdobené šalvějovými lístky.

Polévky

Fazolová polévka s kroupami

Příprava: 25 minut + vaření 45 minut

Pro 4 osoby

* 200 g krup

* 1 cibule

* 1 stroužek česneku

* 100 g šunky

* 2 lžíce oleje

* 800 ml masového vývaru

* 400 g fazolek

* 4 jarní cibulky

* pár lístků šalvěje

* sůl

1. Kroupy necháme přes noc namočené. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky, stejně tak šunku. Vše pak necháme na troše rozpáleného oleje zesklovatět. Zalijeme vývarem a přidáme okapané kroupy. Vaříme asi 30 minut na mírném plameni.

2. Fazolky očistíme, omyjeme, a jsou-li příliš dlouhé, rozkrojíme napůl. Jarní cibulky také omyjeme, očistíme a nakrájíme na kolečka. Obojí přidáme do polévky a vaříme dalších asi 15 minut.

3. Dochutíme solí, přidáme šalvějové lístky a podáváme.

Zelná polévka s jehněčím

Příprava: 60 minut

Pro 4 osoby

* 400 g jehněčího masa

* 2 brambory

* 200 g dýně

* 1/2 hlávky bílého zelí

* 150 g šunky nakrájené na kostičky

* 1 mrkev

* 200 g květáku

* 1 cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 lžička strouhaného zázvoru

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 l litr masového vývaru

* sůl + pepř

* 1 špetka chilli

* 2 lžíce kopru

1. Maso nakrájíme na větší kostky, brambory oloupeme a nakrájíme na kousky. Zelí omyjeme a nakrájíme nadrobno, mrkve oloupeme a nakrájíme na kolečka. Dýni oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Cibuli a česnek oloupeme a nasekáme najemno.

2. Na rozehřátém oleji orestujeme maso. Po chvíli přidáme šunku, cibuli a česnek a společně ještě krátce podusíme. Zalijeme vývarem a přidáme veškerou zeleninu. Na menším plameni vaříme asi 45 minut.

3. Ochutíme solí, pepřem a chilli a krátce před podáváním posypeme koprem.

Polévek se nebojte Polévky jsou ideálním pomocníkem při redukčním i udržovacím režimu, a to zvlášť v zimních měsících. Díky vysokému obsahu vody stačí malá porce, abyste zahnali hlad. Vyhněte se pouze zahušťování moukou.

Dezerty

Kaštanové taštičky s čokoládou

Na 20-25 kousků

Na těsto:

* 250 g hladké mouky

* 2 vejce

* 3 lžíce olivového oleje

Na náplň:

* 75 g hořké čokolády

* 250 g uvařených jedlých kaštanů (i konzervované, nabízí třeba Marks&Spencer)

* 4–5 lžic espressa

* 4 lžíce cukru

* olej na smažení

Na ozdobu:

* moučkový cukr

* mletá skořice

1. Mouku, vajíčka, olej a případně i trochu studené vody zpracujeme na hladké, pevné těsto. Zabalené v potravinářské fólii ho necháme asi 30 minut odpočívat v ledničce. Čokoládu nahrubo nastrouháme a spolu s kaštany a kávou rozmixujeme.

2. Na pomoučeném válu těsto vyválíme natenko. Na polovině těsta v rozestupech 3–4 cm rozložíme vždy 1–2 lžičky náplně. Okolí štětcem přetřeme vodou a těsto překryjeme polovinou bez náplně. Kolem náplně dobře uhněteme a rozřežeme na jednotlivé taštičky.

3. Smažíme z každé strany cca 2 minuty dozlatova. Hotové vyjmeme a položíme na ubrousek, aby okapal přebytečný tuk. Podáváme posypané moučkovým cukrem a skořicí.

Pomerančové palačinky

Příprava: 15 minut + odpočívání 20 minut + smažení 20 minut

Pro 4 osoby

Na palačinky:

* 3 vejce

* 175 g hladké mouky

* cca 250 ml mléka

* sůl

* máslo na smažení

Na náplň:

* 250 g nízkotučného tvarohu

* 250 g čerstvého sýra

* 125 g cukru

* 80 g pomerančové marmelády

* 2 pomeranče nakrájené na měsíčky

1. Ze surovin na palačinky vytvoříme řídké těsto a necháme je asi 20 minut odpočívat. Pak z něj na rozpáleném másle osmažíme 8–12 tenkých palačinek. Necháme je vychladnout.

2. Na náplň rozšleháme tvaroh s čerstvým sýrem. Pomeranče dobře omyjeme a nakrájíme na měsíčky.

3. Palačinky namažeme pomerančovou marmeládou, přidáme dva kopečky tvarohové náplně, palačinky přeložíme, talíř odzobíme pomerančovými měsíčky a podáváme.