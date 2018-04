Salátové variace s čočkou, avokádem a hovězím potěší i masožrouty

Salát s hovězím masem a bazalkou

Čím dochutit? ZELENÁ BOHYNĚ: majonéza, zakysaná smetana, pažitka, ančovičky, kerblík, estragon, citronová šťáva a pepř

MEDOVÁ HOŘČICE: půl na půl med a hořčice, nastavte olivovým olejem nebo octem

RANČERSKÝ DRESINK: podmáslí, sůl, česnek, cibule, pažitka, petržel, kopr, černý pepř, paprika a mletá hořčičná semínka

Příprava 30 minut, vaření 5-7 minut

300 g hovězí steak

pepř

olej

1 větší salátová okurka

3 hrsti různých druhů bazalky

1 chilli paprička

2 stroužky česneku

2 lžíce limetkové šťávy

1/2 lžičky třtinového cukru

2 lžíce oleje

2 lžičky rybí omáčky (fish sauce)

1 lžička pasty sambal oelek

1. Maso potřeme olejem, opepříme a necháme je krátce odležet při pokojové teplotě.

2. Okurku oloupeme, podélně rozřízneme, vyškrábneme střed s jádry a nakrájíme ji na plátky. Bazalku omyjeme, odstřihneme tužší stonky a osušíme ji.

3. Chilli papričku rozřízneme, vyškrábneme semínka a najemno nasekáme.

Česnek oloupeme, nadrobno pokrájíme.

4. V misce vyšleháme limetkovou šťávu, cukr,olej, rybí omáčku, sambal oelek a vmícháme česnek a chilli papričku.

5. Na pánvi zprudka opečeme steak z obou stran. Hotový steak po 5–7 minutách odležení nakrájíme ostrým nožem na tenké plátky.

6. Maso promícháme s bazalkou, okurkou a ochutíme připravenou zálivkou.



NÁŠ TIP: Podívejte se na trzích nebo v dobrých zahradnických centrech po různých druzích bazalky a ochutnávejte.

Existují bazalky, které mají různé listy, různé barvy a různé chutě a vůně.

Salát s avokádem, grepem a šunkou

Příprava 30 minut

4 lžíce přírodního cukru

3 lžíce bílého vinného octa

sůl

čerstvě mletý pepř

100 ml olivového oleje

1 římský nebo ledový salát

2 velké růžové grapefruity

200 g sušené šunky

2 velká zralá avokáda

čerstvá pažitka

1. V misce prošleháme cukr s octem, špetkou soli a čerstvě mletým pepřem. Přišleháme olej.

2. Salát rozebereme na listy, opláchneme ve studené vodě, osušíme je a natrháme.

3. Grepy oloupeme a vyřežeme ze slupek jednotlivé filety. Šťávu z nich zachytíme do misky a přilijeme do zálivky. Šunku natrháme nebo nakrájíme na proužky.

4. Na talíře rozdělíme salátové listy, v míse promícháme filety grepu se zálivkou.

Avokáda rozpůlíme, vyjmeme pecky a ve slupce je nařežeme na plátky, plátky vyloupneme do mísy lžící, promícháme. 5. Směs rozdělíme na salátové listy, ozdobíme plátky šunky a ihned podáváme.

NÁŠ TIP: Místo cukru použijte med nebo agávový sirup. Salát můžete doplnit červenou cibulí nakrájenou na tenké plátky.



Čočkový salát s houbami

Příprava 20 minut, vaření 50 minut

1/2 cibule

3 stroužky česneku

2 malé mrkve

50 g slaniny

200 g zelené puy čočky

100 g černé čočky beluga

6 středních žampionů

2 snítky čerstvého tymiánu

200 g baby špenátu

6 lžic oleje

1 lžíce přírodního cukru

400–500 ml horkého zeleninového vývaru

sůl

1–2 lžíce červeného vinného octa

1/2 lžíce dijonské hořčice

1/2 malé salátové okurky

50 g loupaných lískových oříšků

1. Cibuli a česnek oloupeme a nadrobno pokrájíme. Mrkev oškrábeme a nakrájíme na malé kousky. Slaninu pokrájíme na tenké proužky. Obě čočky propláchneme a necháme okapat. Žampiony očistíme a nakrájíme na tenčí plátky. Tymiánové lístky otrháme a nasekáme. Špenátové listy propereme, odstřihneme tužší stonky a osušíme.

2. V hlubší pánvi rozehřejeme lžíci oleje a pokrájenou slaninu, kterou necháme vyškvařit. Přidáme pokrájenou mrkev a cibuli a společně restujeme asi pět minut. Pak přidáme cukr, česnek a krátce orestujeme.

3. Přisypeme černou čočku a zalijeme vývarem, tak aby byla ponořená, stáhneme plamen a pomalu vaříme, bez míchání, jen přiléváme vývar podle potřeby.

4. Po deseti minutách vaření přidáme zelenou čočku a přiléváme vývar, dochutíme solí, vaříme na mírném plameni.

5. Na pánvi rozehřejeme lžíci oleje a zprudka orestujeme plátky hub.

6. V misce prošleháme zbylý olej, vinný ocet a hořčici. Okurku oloupeme a škrabkou podélně rozkrájíme na tenké plátky.

7. Hotovou měkkou čočku promícháme s houbami, rozdělíme na jednotlivé porce, ozdobíme špenátovými listy, plátky okurky a oříšky. Podáváme s připravenou zálivkou.

NÁŠ TIP: Salát se dá připravit i z naší české čočky, postup je stejný, jen čočku předem namočte a počítejte s delší dobou vaření.