Recepty, kterými potěšíte i své ratolesti. Krokety, losos a domácí zmrzlina

Smažené krokety plněné šunkou a sýrem na zeleninovém salátu

podle receptu Jiřího Konhefra, gastronomického garanta Food Story



Ingredience pro 4 osoby:

50 g dušené šunky

70 g čedaru

30 ml másla

30 g hladké mouky

400 ml mléka

strouhanka na obalení

vejce na obalení

olej na smažení

30 g cherry rajčátek

1⁄2 okurky

1/4 hlávky salátu lollo rosso

3 lžíce balzamikového octa

8 lžic olivového oleje

sůl, pepř

Pracovní postup:

Z mouky, másla a mléka připravíme hustý bešamel, do kterého vmícháme nakrájenou šunku a nastrouhaný čedar. Dochutíme solí a pepřem. Směs necháme vychladnout a vytvarujeme kuličky, které obalíme v rozšlehaném vajíčku a strouhance.

Osmažíme ve větší vrstvě oleje a necháme okapat přebytečný tuk na papírovém ubrousku.

Natrháme salát, nakrájíme rajčátka a okurku a vše smícháme v míse. Olivový olej rozšleháme s balzamikem a dochutíme solí a pepřem. Zálivkou přelijeme salát a jemně promícháme.

Na talíře rozdělíme salát a nahoru poklademe krokety.

Kuřecí prsa plněná mozzarellou a sušenými rajčaty s batátovým pyré

podle receptu Jiřího Konhefra, gastronomického garanta Food Story



Ingredience pro 4 osoby:

400 g kuřecích prsou

150 g mozzarelly

50 g sušených rajčat

400 g očištěných batátů

40 g másla

100 ml mléka

400 g cuketa

olej na smažení

sůl, pepř

Pracovní postup:

Kuřecí prsa očistíme a nožem uděláme kapsu. Nakrájíme na kostičky mozzarellu i sušená rajčata a promícháme. Kuře osolíme, opepříme a naplníme směsí. Zprudka opečeme na pánvi ze všech stran, aby se maso zatáhlo. Přemístíme do pekáčku a dopečeme v troubě 10 minut na 180 °C.

Batáty uvaříme v osolené vodě. Necháme v rendlíku povolit máslo, přidáme mléko a prohřejeme. Batáty rozmixujeme se vzniklou směsí na hladké pyré a osolíme. Plátky cukety osolíme, opepříme a potřeme olejem. Pečeme na grilovací pánvi z obou stran. Na talíře rozdělíme pyré, kuřecí prso rozkrojíme na půl a položíme i s cuketou na pyré.



Grilovaný losos s dušenou zeleninou a holandskou omáčkou

podle receptu Jiřího Konhefra, gastronomického garanta Food Story



Ingredience pro 4 osoby:

400 g lososa (očištěného a vykostěného)

120 g brokolice

120 g květáku

120 g baby mrkvičky

200 g másla

3 žloutky

šťáva z půlky citrónu

sůl, pepř

Pracovní postup:

Zeleninu očistíme, brokolici a květák rozebereme na růžičky. Uvaříme doměkka v osolené vodě a orestujeme na másle. Lososa osolíme a opepříme a opečeme ze všech stran, napřed však kůží dolů. Poté přemístíme do pekáčku a dopečeme v troubě 5 minut na 180 °C.

Do nerezové misky dáme 3 žloutky, lžíci vody, sůl, pepř a citronovou šťávu. V rendlíku si rozehřejeme máslo. Misku se žloutky dáme nad vodní lázeň a zahříváme. Když se začne tvořit pěna, začneme pomalu přilévat máslo. Mícháme, dokud se žloutky nespojí s máslem do krémové omáčky.

Na talíře rozdělíme zeleninu a porce lososa, přelijeme omáčkou a ozdobíme nasekanou petrželkou.

Domácí vanilková zmrzlina

podle Sabiny Kmecové z Nebespán café & apartments v Kašperských Horách

Ingredience:

500 ml mléka

130 g cukru krupice

6 žloutků

200 ml smetany ke šlehání (33%)

1 vanilkový lusk (nebo mletá pravá vanilka)

Postup:

Nejprve si nachystáme anglický krém. Nejlépe se připravuje ve vodní lázni. Potřebujeme dva hrnce, jeden větší a jeden menší. Větší naplníme vodou tak, abychom do něj mohli ještě umístit menší hrnec s ingrediencemi na anglický krém.

V menším hrnci zahřejeme mléko s vanilkou (vanilkový lusk oškrábeme nožem). V misce vyšleháme žloutky s cukrem, přilijte teplé mléko a vymícháme. Vrátíme zpátky do hrnce a zahříváme ve vodní lázni za stálého míchání dřevěnou měchačkou, dokud směs nezačne houstnout. Musíme být opatrní, nesmí začít vřít, jinak se žloutky srazí!

Jakmile směs začne houstnout, odstavíme ji a necháme vychladnout, občas promícháme. Vyšleháme pevnou smetanu a vmícháme do anglického krému.

Vzniklou hmotu přendáme nejlépe do nerezové misky nebo gastronádoby a dáme do mrazáku (ideálně do -18 °C).

Asi po třiceti minutách směs vyndáme a pomocí vidličky ji „naškrábeme“, aby nevznikly velké krystaly. Opakujeme podle potřeby (asi tak 3x), dokud zmrzlina nezíská požadovanou konzistenci.

Tip: „Aby se vám anglický krém nesrazil, vmíchejte do něj metličkou před začátkem zahřívání půl lžičky hladké mouky,” radí Sabina Kmecová.