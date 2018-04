Recepty na světová jídla, která chutnají nejlépe na trávě

Národní jídla Empadinhas je brazilská specialita, něco jako buchty, které se dají plnit čímkoliv, masem či zeleninou.

Na Balkáně je za jedno z národních jídel považována tzv. sarma - zelné listy plněné mletým masem.

Francouzské ratatouille je vařená zelenina, která se podává coby příloha nebo samotná s bagetou.

Brazilské empadinhas s kuřecím masem

Příprava: 90 minut / pečení 20 minut

Na 12 kousků

• 270 g másla

• 600 g mouky

• 4 vejce

• 1 lžička soli

• 1 prášek do pečiva

• 2 rajčata

• 400 g kuřecích prsou

• 2 lžíce oleje

• 1 cibule

• 1 stroužek česneku

• 1 lžíce škrobové moučky

• 200 ml mléka

• tuk na vymazání

• petržel

1. Z pokrájeného másla, mouky, tří vajec, soli a prášku do pečiva zpracujeme křehké těsto, které dáme do chladu na hodinu odpočinout zabalené v potravinové fólii.

2. Rajčata spaříme horkou vodou, oloupeme a pokrájíme na menší kousky. Kuřecí maso omyjeme, osušíme a nakrájíme.

3. Na rozehřátém oleji zpěníme pokrájenou cibuli, plátky česneku, přidáme kuřecí maso a vše společně opečeme, přidáme rajčata a krátce podusíme.

4. Škrob promícháme s mlékem, přelijeme jím kuře s rajčaty a prohřejeme do zhoustnutí.

5. Troubu předehřejeme na 180 °C, formu na muffiny vymažeme tukem. Z těsta oddělíme dvě třetiny, které rozdělíme na 12 kousků. Těmi vyložíme důlky formy tak, aby těsto přesahovalo ven. Zbylé těsto rozválíme.

6. Důlky naplníme kuřecí směsí, posypeme natrhanou petrželí, zakryjeme zbylým těstem, okraje těsta spojíme. Pomažeme rozšlehaným vejcem a dáme zapéct na 20 minut.

Francouzský ratatouille salát

Příprava: 40 minut + chlazení 2 hodiny + grilování 5 minut

Pro 4 osoby

• 1 menší lilek

• sůl, pepř

• 4 rajčata

• 1 cuketka

• 1 žlutá paprika

• 1 šalotka

• 9 lžic olivového oleje

• 2 lžičky citronové šťávy

• 1 lžička dijonské hořčice

• čerstvá bazalka

• 400 g kozího sýra

• 150 g anglické slaniny

• 3 lžíce balsamikového octa

• 2 stroužky česneku

• 1 lžička sušeného tymiánu

• 1 bageta

• olej



1. Lilek nakrájíme na kostičky a povaříme v osolené vodě sedm minut. Slijeme a necháme vychladnout.

2. Zeleninu omyjeme, u papriky vykrojíme jádřinec a pokrájíme, šalotku jemně nasekáme.

3. V misce prošleháme šest lžic oleje a citronovou šťávu, hořčici, sůl, pepř, nasekanou bazalku. Přidáme zeleninu a lilek, promícháme a dáme chladit.

4. Kozí sýr rozkrájíme na kolečka, každé obalíme slaninou a přelijeme marinádou z balsamikového octa, zbylého olivového oleje, jednoho stroužku rozdrceného česneku, tymiánu a pepře.

5. Bagetu pokrájíme na dlouhé plátky, plátky pak překrájíme na tyčinky. Pokapeme je olejem, ogrilujeme dozlatova a potřeme stroužkem česneku.

Srbské zelné kapsy s masem

Příprava: 40 minut + chlazení 1 hodina

Pro 8 osob

• 2 lžíce oleje

• 1 stroužek česneku

• 500 g mletého masa

• sůl, pepř

• 4 menší rajčata

• 1/2 menší okurky nebo cukety

• 1 žlutá paprika

• 1 jarní cibulka

• 1 šálek vařené rýže

• 1 menší hlávka mladého bílého zelí

Tip Do opékané masové směsi přidejte na malé kostičky pokrájenou anglickou slaninu. Zbylé kapsy také můžete svinout a zapéct v troubě.

1. Na rozehřátém oleji orestujeme tenké plátky česneku, přidáme mleté maso a za stálého míchání opékáme, vařečkou rozmělňujeme větší hrudky masa, ochutíme solí a pepřem. Hotové opečené maso necháme vychladnout.

2. Zeleninu očistíme a pokrájíme na menší kousky. Maso promícháme s rýží, zeleninou, necháme vychladit.

3. Z hlávky zelí oddělíme celé pevné listy, naplníme je směsí masa a zeleniny a podáváme.

Dánský tvarohový dezert s třešněmi

Příprava: 1 hodina + chlazení 4 hodiny

Pro 4 osoby

• 1 balení dortového želé

• třešňový nektar (na želé + 200 ml do náplně)

• 600 g třešní

• 1 lžička citronové šťávy

• 3 lžíce cukru

• 1 lžíce škrobové moučky

• 750 g tvarohu

• 1 kelímek zakysané smetany

• 150 g moučkového cukru

• 200 g čokoládových sušenek

1. Želé připravíme dle návodu s třešňovým nektarem. Vylijeme ho do pekáčku a necháme zatuhnout.

2. Omyté třešně vypeckujeme a pokrájíme. Půlku jich rozmixujeme se šťávou a cukrem, přilijeme k nim trochu vody a zahřejeme v menším hrnci.

3. Škrob promícháme s trochou studené vody, přilijeme k třešním a asi minutu až dvě povaříme, omáčka by měla zhoustnout. Přimícháme zbylé třešně a necháme zchladnout.

4. Tvaroh rozmícháme se smetanou a cukrem. Sušenky nahrubo nalámeme a zalijeme je nektarem.

5. Do mísy dáme vrstvu tvarohu, pak třešní, tvarohu, sušenek a tvarohu. Přetáhneme fólií a necháme vychladit. Před podáváním ozdobíme rozkrojeným želé.

Mexické garnátové špízy se salsou

Příprava: 30 minut + odležení 2 hodiny + grilování 6 minut

Pro 4 osoby

• 2 stroužky česneku

• 2 lžíce olivového oleje

• 2 lžičky sojové omáčky

• 2 lžičky ostré chilli omáčky

• špetka mletého kmínu

• špetka mletého zázvoru

• sůl

• 16 garnátů

• 1 košíček mochyní

• 1 balení cherry rajčat

• 1 jarní cibulka

• petržel

• 1 lžička červeného vinného octa

• 1 limeta

1. Oloupaný a utřený česnek promícháme s jednou lžící oleje, omáčkami a kořením, přidáme sůl a vzniklou marinádu přelijeme přes garnáty. Necháme v chladu odležet.

2. Očištěné mochyně překrájíme na poloviny, rajčata nasekáme a promícháme s najemno pokrájenou jarní cibulkou a petrželí.

3. Salsu dochutíme trochou soli, lžičkou červeného vinného octa a pokapeme zbylým olejem.

4. Garnáty napícháme na špejle po dvou a grilujeme po každé straně 2 –3 minuty.

5. Podáváme se salsou a nakrájenou limetkou.