Pozvěte přátele na raclette. Se sýrem si rozumí maso, zelenina i houby

Po fondue druhé nejspolečenštější jídlo, ideální do bytu i na první posezení na chladném jarním slunci. Raclette k nám přišel ze švýcarského regionu Valais a vedle čokolády a hodinek je to to nejlepší, co k nám jeho obyvatelé exportovali.