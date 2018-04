Recepty na perníčky: tipy od koření po polevu

Magické koření do perníčků SKOŘICE

K Vánocům neodmyslitelně patří. Využívá se nejčastěji při přípravě sladkých jídel, pečiva, horkých nápojů, ale podtrhne i chuť třeba rajské omáčky. Skořice zvyšuje apetit a zlepšuje trávení. BADYÁN

Má tvar hvězdy a nasládlou kořeněnou chuť. Podobně jako anýz je hojně využíván v asijských kuchyních. V perníku podtrhne jeho chuť, vynikne i v kompotech či ve svařeném víně. Používá se při kolikách a revmatismu. HŘEBÍČEK

Jde vlastně o nerozvinutá poupata, pro která je typická nasládlá chuť, která přechází až do hořké. Hlídejte, aby hřebíček nebyl černý - to je už příliš starý. Hodí se do sladkých i pikantních pokrmů. NOVÉ KOŘENÍ

Poznáte ho podle palčivé kořeněné chuti - najdete v něm trochu od hřebíčku, trochu od pepře, skořice a muškátu. Neobejdete se bez něj při přípravě zvěřiny, mas, marinád, omáček či polévek. A chybět nemůže ani ve vánočním cukroví. ANÝZ

Tohle koření oceníte, pokud vás trápí kašel, působí i proti nadýmání a podporuje vylučování žluče. Využívá se hodně v indické kuchyni, do chlebů, oceníte ho v jablečných kompotech či v likérech. KARDAMOM

U nás není tolik známý a tak používaný. I proto je nejvyšší čas to změnit. Hodí se právě do perníčků, vánoček, mazanců. Vyzkoušet ho můžete i v kávě či čaji. Navíc mírní nevolnost a pálení žáhy a jsou mu přisuzovány i afrodizikální účinky.