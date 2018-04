Milujete omáčky? Vinná, papriková i béarnaise vám zachutnají

Chateaubriand s omáčkou béarnaise

Příprava 20 minut, vaření 30 minut, porce pro 4 osoby

Čím zahustit JÍŠKA: Rozehřejte máslo,osmažte na něm stejnou váhu hladké mouky. Až zezlátne, zalijte ji po částech vývarem a povařte 20–30 minut.

FRANCOUZSKÉ MÁSLO: Prohněťte v poměru jedna ku jedné máslo s moukou a uložte do lednice. Po kouscích přidávejte do šťávy vypečené z masa.

ZELENINA: Část zeleniny uvařené doměkka vyndejte, rozmixujte a vraťte do hrnce. Další zahušťovadla jsou ovesné vločky, kuskus, cibule, strouhanka, škrob, špaldová mouka, pohanková lámanka.

50 ml bílého vína

50 ml bílého vinného octa

3 zrnka černého pepře

1 menší šalotka

hrst čerstvého estragonu

2 velké žloutky

125 g rozehřátého másla

2 kousky svíčkové dlouhé asi 8 cm

olej

pepř

1. Do malého kastrůlku nalijeme víno a ocet, přisypeme pepř, nadrobno pokrájenou šalotku a stonky estragonu bez lístků. Lístky nadrobno nasekáme.

2. Směs v kastrůlku přivedeme k varu a necháme o třetinu zredukovat. Scedíme ji a přendáme do nerezové misky.

3. Ve vodní lázni vyšleháme žloutky se svařenou směsí na hustou světlou pěnu.

4. Žloutky vyjmeme z vodní lázně, metličkou přimícháme po částech rozpuštěné máslo a vmícháme nasekaný čerstvý estragon.

5. Troubu předehřejeme na 230 °C. Do pekáčku vložíme mřížku. Oba kousky masa potřeme olejem a ochutíme pepřem.

6. Maso zprudka opečeme na pánvi, přeložíme na mřížku a v rozehřáté troubě pečeme asi 12–15 minut. Upečené maso zakryjeme na nahřátém talíři alobalem a necháme deset minut dojít.



NÁŠ TIP: Béarnaiská omáčka se hodí i k rybám nebo kuřatům.







Kuřecí stehna s paprikovou omáčkou

Příprava 30 minut, vaření a pečení 45 minut, porce pro 4 osoby

4 kuřecí stehna

sůl

pepř

sladká paprika

4 plátky anglické slaniny

1 velká červená cibule

2 stroužky česneku

3 střední červené papriky

3 lžíce oleje

1 lžička nasekaných tymiánových lístků

1 lžíce rajského protlaku

100 ml bílého vína

500 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru

čerstvá petržel

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, omytá a osušená stehna osolíme a opepříme, posypeme paprikou, vložíme do pekáčku, překryjeme plátkem slaniny, podlijeme trochou vody a dáme péct do trouby.

2. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme na kostičky, česnek nadrobno nasekáme. Papriky omyjeme, rozpůlíme, vykrojíme stopku, jádřinec a nakrájíme na kousky.

3. Ve vyšší hlubší pánvi nebo širším hrnci rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, přisypeme česnek a společně opečeme. Přidáme papriku, tymián, rajský protlak, sůl a pepř, promícháme, stáhneme teplotu a na mírném ohni podusíme 10–15 minut.

4. K paprikám přilijeme víno a necháme je odpařit, přidáme vývar a bez pokličky vaříme, dokud se tekutina z poloviny nevypaří. Při míchání rozmačkáváme kousky paprik vařečkou.

5. Upečená stehna vyjmeme z pekáčku, výpek a rozdrobenou slaninu z kuřecích stehen přidáme do pánve. Vložíme do ní i stehna a krátce společně prohřejeme. Ozdobíme nasekanou petrželkou.



NÁŠ TIP: Omáčku můžete rozmixovat a zjemnit smetanou.







Vinná omáčka

Příprava 10 minut, vaření 40 minut, porce pro 4 osoby

1 střední šalotka

100 g čerstvých hub

1 lžička kuliček černého pepře

1 lžíce másla

1 lžíce oleje

1/2 lžičky přírodního cukru

sůl

1 větší snítka tymiánu

200 ml suššího červeného vína

500 ml hovězího vývaru

1. Šalotku oloupeme a nakrájíme nadrobno. Houby očistíme a nakrájíme na plátky. V hmoždíři nahrubo roztlučeme kuličky pepře.

2. V hrnci rozehřejeme lžíci másla a oleje, orestujeme na něm šalotku a houby, dokud nezačnou hnědnout. Zasypeme cukrem, trochou soli a společně promícháme.

3. Do hrnce přidáme tymián, pepř, zalijeme vínem a necháme ho asi 1/3 odpařit, pak přilijeme vývar a varem necháme omáčku odpařit na polovinu objemu.

4. Omáčku scedíme a podáváme k pečenému masu.



NÁŠ TIP: Místo šalotky nakrájejte na kolečka dvě větší červené cibule, stroužek česneku na plátky, orestujte je, zasypte cukrem, přidejte červený vinný ocet, bobkový list, rozmarýn, zalijte vínem, pak vývarem a společně povařte, dokud se tekutina nezmenší na polovinu. Přecezenou omáčku zahustěte jíškou z jedné lžíce másla a jedné lžíce mouky a provařte.