Recepty na koláčky, bez kterých se žádná svatba neobejde

Dvojctihodné moravské koláčky

Příprava: 24 hodin + pečení 15 minut

Na asi 200 koláčků

* 1-1 a 1/4 kg tvarohu

* 200 g rozinek

* 325 g másla

* 200 g hrubé mouky

* 450 g moučkového cukru

* 2 vanilkové cukry

* 500 g polohrubé mouky

* špetka soli

* 1 kostka droždí

* 4 lžíce krupicového cukru

* 250 ml mléka

* 6 žloutků

* 1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry

* 200 g povidel

* 2 lžíce rumu

* 250 g ztuženého tuku

* 2 vejce

1. Tvaroh necháme přes noc vykapat v sítu vyloženém utěrkou. Rozinky spaříme, slijeme a uložíme do chladu.

2. Z 200 g másla, prosáté hrubé mouky, 200 g moučkového cukru a 1 vanilkového cukru uděláme drobenku.

3. Prosátou polohrubou mouku promícháme se solí, do důlku v mouce rozdrobíme droždí, přidáme 2 lžíce krupicového cukru, zalijeme trochou teplého mléka a necháme vzejít kvásek. Dolijeme mléko, přidáme 3 žloutky, zbylé rozpuštěné máslo, vanilkový cukr, citronovou kůru a zamísíme těsto, které necháme vykynout.

4. Tvaroh rozmícháme se 3 žloutky, 250 g moučkového cukru a vanilkovým cukrem, zapracujeme rozinky. Z tvarohu vyválíme kuličky o průměru jeden a půl centimetru. Povidla rozředíme trochou horké vody, rumem a přidáme 2 lžíce krupicového cukru.

5. Těsto rozválíme na pomoučněném vále po celé ploše a nastrouháme na něj rovnoměrně ztužený tuk. Plát přeložíme na třetiny, zavinutý pás znovu přeložíme na třetiny a necháme chvíli odpočinout.

6. Balíček rozválíme, znovu přeložíme jako poprvé, necháme nakynout a vyválíme. Stejným způsobem postupujeme i potřetí. Podsypáváme moukou.

7. Těsto vyválíme na tenkou placku a rádlem rozkrájíme na čtverečky asi 2,5 x 2,5 centimetru. Na každý čtvereček umístíme kuličku tvarohu, těsto trochu povytáhneme a zabalíme.

8. Zabalené koláčky klademe vedle sebe, uděláme do nich důlek, pomažeme rozšlehanými vejci. Do důlku dáme trochu povidel a posypeme drobenkou.

9. Troubu předehřejeme na 200 °C, plechy vyložíme pečicím papírem. Koláče umístíme na plech s menšími rozestupy a pečeme asi 15 minut do zlatohněda.

Ořechové šátečky

Příprava: 1 hodinu + pečení 12 minut

Na asi 120 koláčků

* 200 ml smetany

* 250 g mletých vlašských ořechů

* 1 vanilkový cukr

* 200 g moučkového cukru

* 500 g hladké mouky

* špetka soli

* 1 kostka droždí

* 1 vanilkový cukr

* 550 g másla

* drobenka

1. V menším hrnci zahřejeme smetanu, přisypeme nastrouhané ořechy, vanilkový a moučkový cukr, svaříme a necháme vychladnout. Směsí naplníme cukrářský sáček.

2. Mouku prosejeme, promícháme se solí. Droždí rozdrobíme, zasypeme vanilkovým cukrem, přidáme 4 -5 lžic teplého mléka. Z mouky, kvásku, žloutků a 250 g změklého másla zamísíme těsto.

3. Troubu předehřejeme na 200 °C, plechy vyložíme pečicím papírem. Zbylé máslo rozpustíme.

4. Těsto na pomoučněném vále vyválíme na tenčí plát. Rádlem rozkrájíme těsto na čtverečky 3 x 3 centimetry.

5. Čtverečky naplníme kopečkem ořechové náplně, protilehlé rohy spojíme k sobě do šátečku. Šátečky potřeme rozpuštěným máslem a posypeme drobenkou.

6. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 12 minut dozlatova.

Miniaturní koláčky

S povidly

Příprava: 120 minut + pečení 10 minut

Na 200 koláčků

* 1 kostka droždí

* 150 ml mléka

* 50 g cukru krupice

* 500 g hladké mouky

* špetka soli

* 50 ml oleje

* 100 g másla

* 2 žloutky

* 1/4 lžičky nastrouhané citronové kůry

* 400 g povidel

* 1 lžíce rumu

* 80 g cukru

* 1 vanilkový cukr

* špetka skořice

* špetka mletého hřebíčku

* 100 g loupaných mandlí

* 2 vejce

1. Z droždí, mléka a lžíce cukru necháme vzejít kvásek.

2. Mouku smícháme se solí, promícháme s kváskem, olejem, rozpuštěným máslem, žloutky, nastrouhanou citronovou kůrou a zpracujeme na hladké nelepivé těsto.

3. Povidla naředíme trochou horké vody, rumem, osladíme cukrem, vanilkovým cukrem a přidáme špetky skořice a hřebíčku. Mandle rozpůlíme a nakrájíme na tenké nudličky.

4. Troubu předehřejeme na 200 °C, plechy vyložíme papírem.

5. Vykynuté těsto rozválíme, vykrájíme kolečka o průměru 2 cm, uděláme do nich důlek, potřeme rozšlehaným vejcem a naplníme povidly. Ozdobíme mandlemi a pečeme ve vyhřáté troubě 8-10 minut.

S mákem

Na 200 koláčků

(recept na těsto viz výše)

Náplň:

* 200-250 ml mléka

* 250 g mletého máku

* 2 lžíce másla

* 100 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1/4 lžičky citronové kůry

* mletá skořice

* 30 g perníku na strouhání

* 200 g loupaných mandlí

1. V zahřátém mléce rozmícháme umletý mák, máslo a povaříme. Do podušeného máku přidáme cukr a vanilkový cukr, promícháme.

2. Dochutíme citronovou kůrou, špetkou skořice a hřebíčku, zahustíme nastrouhaným perníkem.

3. Vychladlý mák přendáme do cukrářského sáčku, koláčky naplníme makovou náplní a ozdobíme půlkou loupané mandle.

S jablky

Na 200 koláčků

(recept na těsto viz výše)

Náplň:

* 800 g jablek

* 100-150 g cukru

* 1 vanilkový cukr

* mletá skořice

* 50-70 g perníku na strouhání

* drobenka

1. Omytá jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a pokrájíme na menší kousky.

2. Jablka podlijeme vodou a zakrytá podusíme doměkka.

3. Podušená jablka rozmačkáme na kaši, dochutíme cukrem, vanilkovým cukrem a skořicí.

4. Jablečnou náplň zahustíme strouhaným perníkem a necháme vychladnout.

5. Cukrářským sáčkem naplníme důlky koláčků jablečnou náplní a posypeme drobenkou.