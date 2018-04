Recepty na koláče, buchty a dorty, které jsme nabízely na Jarmarku

Šalamoun

Petra Barochová

1 hrnek vody

1 kostka másla

2 hrnky pískového cukru

3 lžíce kakaa

4 lžíce rumu

4 vejce

1 balíček vanilkového cukru

2 hrnky polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

strouhaný kokos na posypání

1. Vodu zahřejeme, přidáme máslo, kakao, cukr a mícháme, až se vše spojí (ale nevaříme). Z rozehřáté směsi odeberememe jeden hrnek, kterým později budeme polévat hotovou buchtu.

2. Do zbytku dáme rum a postupně zamícháme vejce, vanilkový cukr a mouku s práškem do pečiva. Těsto mícháme, až je hladké.

3. Těso nalijeme na tukem vymazaný a moukou vysypaný plech. Pečeme v mírně vyhřáté troubě asi půl hodiny.

4. Ještě horký moučník polijeme hrnkem oddělené směsi, kterou si zahřejeme. Celý moučník nakonec posypeme kokosem a necháme ztuhnout.

Meruňkový koláč

Pavla Matějů

250 g polohrubé mouky

1/2 kostky droždí

trochu cukru

3 lžíce rozpuštěného másla

1 celé vejce

1/2 hrnku mléka

cca 1 kg meruněk



Na drobenku:

50 g Hery (másla)

1 hrnek hrubé mouky



1 hrnek cukru písek

1. Do vlažného mléka přidáme droždí, trochu cukru a necháme vykynout. Vykynutý kvásek přidáme do mouky, zamícháme s vejcem a rozpuštěným máslem. V míse vymícháme vláčné těsto, které necháme vykynout (ve dřezu v teplé vodě stačí cca 20 minut).

2. Na tukem vymaštěný a hrubou moukou vysypaný plech rozprostřeme vykynuté těsto. Poklademe půlkami meruněk.

3. Smícháním tuku, hrubé mouky a cukru získáme drobenku, kterou posypeme celý koláč.

4. Dáme péct do trouby na 200 stupňů na 20 až 30 minut.

Rychlé višňové šátečky

Lucie Formáčková

1 listové těsto

višňová zavařenina

čerstvé nebo mražené višně

moučkový cukr

1 vejce



1. Těsto rozválíme, rádýlkem rozkrájíme na menší čtverce. Doprostřed každého čtverce dáme lžičku zavařeniny, na ni dáme celou vypeckovanou višni a spojíme všechny rohy k sobě.

2. Vzniknou tak šátečky, které klademe na plech vyložený pečicím papírem.

3. Potřeme je rozšlehaným vejcem a upečeme v předehřáté troubě dozlatova. Hotové pocukrujeme moučkovým cukrem.

Citronový koláč

Bára Veselá

500 g měkkého tvarohu

125 g rozpuštěné Hery nebo másla

180 g cukru

3 celá vejce

1/2 prášku do pečiva

1 - 2 citrony

1 vanilkový cukr

2 sáčky vanilkového pudinku

1. Z citronů vymačkáme šťávu, v hrnečku rozpustíme máslo nebo Heru a smícháme s ostatními ingrediencemi v míse.

2. Pokud se nám podaří sehnat chemicky neošetřené citrony, nastrouháme do těsta také kůru.

3. Hladkou hmotu pak nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy a na 180 stupňů pečeme přibližně 40 minut dorůžova.

Kakaový koláč

Barbora Buřinská

Na těsto:

45 dkg hladké mouky

15 dkg cukru

1 žloutek

1 Hera

3 dkg kakaa

1 prášek do pečiva

Na nádivku:

2 měkké tvarohy

4 žloutky

30 dkg cukru

1 lžíce solamylu nebo vanilkového pudinku

3 lžíce rozpuštěného másla

ze 4 bílků sníh

1. Mouku, cukr, kakao, žloutek, Heru a prášek do pečiva smícháme a vypracujeme těsto. To rozpůlíme a dáme do lednice ztuhnout.

2. Pak si připravíme tvarohovou nádivku.

3. Na plech (buď vymaštěný a vysypaný, nebo vyložený pečicím papírem) nastrouháme na hrubém struhadle půlku ztuhlého těsta. Na těsto dáme tvarohovou nádivku a nakonec navrch nastrouháme zbytek těsta.

4. Pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut. Pomocí špejle zjistíme, zda se těsto nelepí. Případně ještě na několik minu vrátíme do trouby a dopečeme.



Třešňová bublanina

Johana Barvínková

20 dkg cukru

3 vejce

30 dkg hladké mouky

prášek do pečiva

¼ litru šlehačky 33%

vanilkový cukr

třešně

tuk a kokos na pekáček

1. Třešně zbavíme stopek, omyjeme a osušíme.

2. Smícháme cukr, vanilkový cukr, šlehačku a žloutky. Pak vmícháme mouku s práškem do pečiva. Z bílků ušleháme tuhý sníh a lehce jej zapracujeme do těsta.

3. Nalijeme do vymazaného a vysypaného pekáčku, poklademe hustě třešněmi a dáme péct na 180 °C na 20 až 30 minut.

Charlotta

Monika Hrušová

Na roládu:

5 vajec

50g cukru krupice

60 g polohrubé mouky

1 vanilkový cukr

1 skořicový cukr

1 lžíce rumu

Na náplň:

1 vanilkový pudink

1 banánový pudink

20 g krupicového cukru

3 lžíce rumu

1 smetana ke šlehání

1 ztužovač šlehačky

jahody

1. Pět žloutků smícháme s vanilkovým, skořicovým a krupicovým cukrem, pak přidáme mouku, rum a jemně vmícháme vyšlehané bílky. Plech vyložíme pečicím papírem a vlejeme na něj těsto. Pečeme cca 15 minut na 200 stupňů. Po upečení namažeme marmeládou a stočíme do rolády. Roládu nakrájíme na plátky.

2. Vyšleháme šlehačku se ztužovačem, uvaříme pudinky a po vychladnutí smícháme všechny přísady dohromady.

3. Dortovou formu, plech nebo mísu vyložíme potravinovou folií a poklademe plátky rolády. Pak nalijeme část náplně a přidáme na plátky nakrájené jahody. Nakonec dáme zbytek náplně a zarovnáme roládou. Dort by měl tuhnout v lednici minimálně dvě hodiny.

Jahodový dort

Darina Noviková, Odmaminky.cz

600 g čerstvých jahod

5 tučných zakysaných smetan

5 vanilkových cukrů

piškoty

červené dortové želé

1. Jahody nakrájíme na plátky, pro urychlení a přesné zaměření lze použít kráječ na vajíčka. Zakysané smetany smícháme s vanilkovými cukry.

2. Na dno dortové formy vyskládáme piškoty, přidáme vrstvu smetany a dále jahody. Ve stejném pořadí vrstvíme, dokud nespotřebujeme všechny suroviny. Skončíme jahodami.

3. Nakonec zalijeme červeným dortovým želé a necháme ztuhnout v lednici. Dort podáváme vychlazený s lístkem máty.