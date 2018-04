Recepty na jídla, po kterých budete spát jako nemluvně

Gratinované brambory s hruškami

Příprava: 30 minut + pečení 45 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor

* 2 velké pevné hrušky

* 1 lžíce másla

* 300 g ementálu

* 200 ml smetany

* 200 ml mléka

* sůl, pepř

* špetka mletého chilli

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Zapékací misku nebo pekáč vymažeme máslem.

2. Brambory oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Hrušky rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na plátky. Smetanu smícháme s mlékem. Sýr nastrouháme.

3. Misku vyložíme polovinou brambor, poklademe hruškami, posypeme 1/2 sýra a zalijeme 1/2 smetany s mlékem, ochutíme trochou soli, pepře a chilli. Zakončíme vrstvou z brambor, posypeme sýrem, zalijeme smetanou s mlékem a okořeníme. Mísu zakryjeme alobalem a dáme zapéct, po 30 minutách sejmeme alobal a necháme dopéct asi 15 minut.

4. Gratinované brambory necháme asi deset minut odpočinout, než je rozdělíme na porce.

Jablečný koláč

Příprava: 2 hodiny + pečení 45 minut

Pro 4 osoby

* 225 g másla

* 50 g cukru krupice

* 2 vejce

* 350 g hladké mouky

* 1 kg jablek

* 80 g přírodního cukru

* 1 lžička skořice

* 2 lžíce hladké mouky

* 3 lžíce rozinek

* vanilková zmrzlina

1. Máslo s cukrem utřeme, přimícháme jedno vejce a žloutek z druhého vejce. Vařečkou zapracujeme postupně mouku, těsto vyklopíme a hněteme rukama, případně přidáme lžíci studené vody. Hotové těsto zabalíme do fólie a necháme hodinu odpočinout v chladu.

2. Jablka rozčtvrtíme, vykrájíme jádřince, oloupeme a nakrájíme na plátky. Do mísy dáme přírodní cukr, skořici a mouku, jablka a rozinky, promícháme.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C. Těsto rozdělíme na dva díly. Jeden vyválíme na placku lehce přesahující koláčovou formu, okraje navlhčíme vodou. Korpus naplníme jablky a zakryjeme druhou vyválenou plackou. Okraje stlačíme k sobě, pomažeme rozšlehaným zbylým bílkem. Povrch na několika místech prořízneme.

4. Pečeme asi 45 minut. Po upečení necháme zchladnout asi 10 minut a podáváme s vanilkovou zmrzlinou.

Spaghetti alla carbonara

Příprava: 15 minut + vaření 15 minut

Pro 4 osoby

* 200 g pancetty

* 100 g sýra pecorino

* 3 vejce

* sůl, čerstvě mletý pepř

* 400 g špaget

* 3 lžíce olivového oleje

* nasekaná čerstvá petržel



1. Část pancetty pokrájíme nadrobno. Sýr nastrouháme. Jedno celé vejce a dva žloutky prošleháme, přimícháme polovinu sýra, sůl a čerstvě mletý pepř.

2. Do vroucí osolené vody dáme vařit špagety. Do velké hluboké pánve dáme zahřát olivový olej, opečeme na něm plátky pancetty na ozdobu, odložíme stranou a vsypeme nadrobno pokrájenou pancettu. Opečeme dokřupava a snížíme teplotu na minimum.

3. Z uvařených špaget odebereme menší šálek vody, těstoviny scedíme a přisypeme do pánve s pancettou. Promícháme, přidáme vejce, naředíme vodou ze špaget a znovu dobře promícháme.

4. Hotové špagety posypeme nasekanou petrželkou, ozdobíme plátkem opečené pancetty a podáváme se zbylým nastrouhaným sýrem.

Tuňákový salát s grilovaným sýrem

Příprava: 30 minut + grilování 3-4 minuty

Pro 4 osoby

* 6 lžic olivového oleje

* 2 lžíce limetkové šťávy

* 1 lžíce bazalkového pesta

* 250 g sýra haloumi

* 200 g listů špenátu

* 1 menší salátová okurka

* 1 plechovka tuňáka

* 1 plechovka bílých fazolí

* 1 jarní cibulka

* sůl, pepř

1. Olivový olej prošleháme s limetkovou šťávou a pestem a zalijeme jím na plátky rozkrájený sýr.

2. Špenátové listy a okurku omyjeme. Okurku nakrájíme na plátky. Fazole a tuňáka slijeme. Jarní cibulku nasekáme nadrobno.

3. V míse promícháme zeleninu, fazole a rozdrobeného tuňáka, ochutíme solí a čerstvě mletým pepřem, odložíme do chladu.

4. Sýr vyjmeme z marinády, ogrilujeme ho po obou stranách. Plátky sýra rozdělíme na talíře, přidáme vychlazený salát.

Brambory s mletým masem

Příprava: 30 minut + vaření 50 minut

Pro 4 osoby

* 1 malá cibule

* 1 stroužek česneku

* 2 lžíce olivového oleje

* 500 g směsi mletého vepřového a hovězího masa

* sůl, pepř

* 1 lžička mleté sladké papriky

* 1 lžíce rajčatového protlaku

* 800 g brambor uvařených ve slupce

* olej

* 100 g měkkého ovčího sýra

* pažitka, petržel

1. Cibuli nakrájíme na kostičky, česnek na plátky. Ve větší hlubší pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli s česnekem, přidáme maso, vařečkou ho promícháváme a opékáme asi pět minut.

2. Dochutíme solí, pepřem, paprikou, přidáme protlak a podlijeme trochou vody. Pod pokličkou podusíme asi 15 minut, odkryjeme a necháme šťávu vydusit.

3. Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky a postupně opékáme na pánvi na rozehřátém oleji. Poté je promícháme v míse s mletým masem, rozdrobeným ovčím sýrem a nasekanými čerstvými bylinkami.