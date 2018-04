Muffiny, bábovka nebo quiche aneb co jsme pekly na Jarmark

Cibulový francouzský koláč quiche

od vedoucí Pavly Matějů

350 g špaldové mouky (může být také 200 hladké a 150 špaldové)

150 g másla

120 ml vlažné vody

špetka soli

Na náplň:

200 g slaniny

260 g husté kysané smetany

150 g strouhaného tvrdého sýra

2 - 3 žloutky

6 velkých cibulí

špetka provensálského koření

olivový olej na smažení

mletý pepř

sůl

4 rajčata

1. Z mouky, másla, vody a špetky soli vypracujeme hladké těsto a necháme nejméně hodinu odpočinout v lednici.

2. Cibuli nakrájíme na kolečka a osmahneme na olivovém oleji. Před dokončením přidáme na kostičky nakrájenou slaninu. Osolíme, opepříme, přidáme špetku provensálského koření a necháme zchladnout.

3. K vychladlé cibuli se slaninou vmícháme kysanou smetanu a dva větší či tři menší žloutky. Do směsi nastrouháme tvrdý sýr a zamícháme.

4. Z těsta vyválíme placku a rozporstřeme ji na vymazanou koláčovou formu tak, aby měla zvednuté okraje. Na koláč vylijeme náplň a rovnoměrně ji rozprostřeme. Navrch položíme na plátky nakrájená rajčata a dáme péct do rozpálené trouby.

5. Pečeme cca 35 minut.

Tip: Quiche můžeme podávat teplý i studený.

Celozrnná banánová bábovka

od redaktorky Petry Barochové

300 g hladké celozrnné mouky

100 g třtinového cukru

1 vanilkový cukr

100 g mletých vlašských ořechů

půl hrnku slunečnicového oleje

hrnek vlažného mléka

3 vejce

1 prášek do pečiva

špetka soli

2 - 3 banány

3 lžíce kakaa

1. Všechny ingredience kromě kakaa a banánů dobře promícháme.

2. Vidličkou rozmačkáme banány, které přidáme do směsi.

3. Polovinu těsta nalijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy. Do zbytku přidáme kakao a rozmícháme. Nakonec nalijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy.

4. Pečeme asi 35 min na 200°C. Vychladlou bábovku vyklopíme a posypeme moučkovým cukrem.

Muffiny s červenou řepou a ořechy

od redaktorky Johany Křížkové

200 g hladké mouky

100 g červené řepy (nastrouhané nahrubo)

1/2 prášek do pečiva

2 vejce

120 g hnědého cukru

6 lžic oleje

200 g zakysané smetany

1 vanilkový cukr

30 g lískových ořechů (nasekaných na kousky)

1. Smícháme v míse oba cukry, vejce, olej, smetanu a řepu.

2. Pak přidáme mouku, prášek do pečiva a ořechy. Promícháme a lžící plníme směsí otvory v muffinovem pekáči (ne až po okraj).

3. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů cca 20 minut. Zkoušíme špejlí, jestli už těsto nelepí.

Mrkvový dort

od administrátorky Kavárničky Báry Veselé

4 vejce

2 hrnky hnědého cukru

1 a 1/4 hrnku oleje

2 hrnky polohrubé mouky

2 čajové lžičky jedlé sody

2 čajové lžičky prášku do pečiva

2 čajové lžičky mleté skořice

1/2 lžičky soli

3 hrnky mrkve nastrouhané nahrubo (je to přibližně 8 až 10 mrkví)

1 hrnek vlašských ořechů

1 - 2 čajové lžičky javorového sirupu

Na polevu:

500 gramů fresh sýru (např. Lučina)

2 hrnky moučkového cukru

1 lžička javorového sirupu

šťáva z jednoho citronu

2 lžičky másla

1. Ve velké míse vyšleháme vajíčka, cukr a javorový sirup. V jiné míse smícháme všechny sypké ingredience a tuto směs pak postupně přidáváme do vyšlehaných vajíček a přidáme olej. Nakonec přidáme nastrouhanou mrkev a vlašské ořechy.

2. Dobře promíchané těsto nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy a pečeme cca na 170 - 180 stupňů přibližně hodinu a půl (zkoušejte špejlí).

3. Mezitím si připravíme polevu: všechny ingredience dáme do mísy a prošleháme, aby se to hezky spojilo a nebyly tam cucky moučkového cukru.

4. Po vychladnutí dort rozpůlíme podélně, dovnitř natřeme asi tak třetinu polevy, přiklopíme a zbytkem polevy potřeme celý dort. Hotovou nádheru dáme do ledničky a necháme ztuhnout, nejlépe do druhého dne.

Čokoládové DIA sušenky

od Moniky Hrušové

2 vejce 

200 g cukru pro diabetiky 

1 kypřící prášek do pečiva 

400 g žitné mouky 

150 g 70% čokolády

150 g bílé čokolády

špetka soli 

1 Hera 

1. Heru, cukr a vejce utřeme do pěny, pak přidáme mouku s kypřícím práškem a špetkou soli. Čokolády posekáme na drobné kousky a přidáme do těsta.

2. Z těsta vytvoříme kuličky a mírně je rozplácneme na plech.

3. Pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů cca 20 minut.

Sypaný tvarohový koláč

od Báry Buřinské

3 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek cukru krupice nebo třtinového cukru

1 prášek do pečiva

Na nádivku:

3 měkké polotučné tvarohy

3 vejce

1,5 hrnku mléka

vanilkový cukr

cukr podle chuti

+ 1/4 másla navrch koláče

1. Mouku, cukr a prášek do pečiva smícháme. Stranou dáme polovinu směsi. Tu první nasypeme na vymazaný a vysypaný plech.

2. V robotu si připravíme tvarohovou nádivku. Smícháme tvarohy s vejci a s cukrem (množství dejte podle chuti, jak máte rádi). Postupně přiléváme mléko. Nádivka by měla být spíše tekutá.

3. Nalejeme ji na směs a posypeme zbytkem směsi. Nakonec na koláč nastrouháme 1/4 másla.

4. Dáme péct do rozehřáté trouby. Pečeme zhruba 15 - 20 minut.

Tipy: Máte-li rádi skořici, přidejte ji do sypké směsi. Koláč získá zajímavější chuť. Aby se vám máslo dobře strouhalo a netálo v ruce, před strouháním ho nechte pár hodin v mrazáku.