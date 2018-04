Recepty na gril, po kterých vám břicho nepukne

Grilovaná marinovaná žebírka

Příprava: 20 minut + marinování 12 hodin + grilování 90 minut

Pro 4 osoby

* 2 kg masitých vepřových žebírek

* 200 ml bílého vína

* 100 ml oleje

* 2 lžíce citronové šťávy

* 4 stroužky česneku

* 2 lžičky jalovce

* sůl, pepř

* 8 středních brambor

* 5 cl olivového oleje

1. Naporcovaná omytá a osušená žebírka zalijeme marinádou z vína, oleje, citronové šťávy a rozdrceného česneku, jalovce, soli a pepře. Necháme marinovat v chladu.

2. Žebírka vyjmeme z marinády, pod poklopem grilujeme na alobalovém tácku asi hodinu, odklopené potíráme zbylou marinádou a grilujeme ještě asi 20-30 minut podle velikosti žebírek.

3. Brambory očistíme kartáčkem, nakrájíme na čtvrtiny a předvaříme v osolené vodě.

4. Uvařené brambory osolíme, opepříme, pokapeme olejem, promícháme a opečeme na grilu na tácku.

5. Žebírka podáváme společně s bramborami.

Grilovaný pstruh

Příprava: 135 minut + grilování asi 20 minut

Pro 4 osoby

* 4 vykuchaní pstruzi

* 1 citron

* 4 lžíce oleje

* 2 stroužky česneku

* zelená petrželová nať

* čerstvý rozmarýn

* libeček

* sůl, pepř

1. Pstruhy omyjeme a osušíme. Omytý citron nakrájíme na tenké plátky.

2. Olej promícháme s prolisovaným česnekem a natrhanou směsí bylinek.

3. Olej s bylinkami vetřeme dovnitř pstruha, přidáme plátky citronu a necháme dvě hodiny v chladu odležet.

4. Pstruha osolíme a opepříme a ogrilujeme 8-12 minut po každé straně, podle velikosti ryby.

Grilované špízy

Příprava: 30 minut + odležení 12 hodin + grilování 20 minut

Pro 4 osoby

* 1/2 malé cibule

* 2 stroužky česneku

* 150 ml oleje

* 1 lžička čerstvých rozmarýnových lístků

* sůl, pepř

* 250 g vepřové panenky

* 250 g krůtího masa

* 1 žlutá paprika

* 1 zelená paprika

* 4 malé žampiony

* 1 jarní cibulka

* cherry rajčátka

1. Do mixéru vložíme pokrájenou cibuli, oloupaný česnek a promixujeme, postupně přiléváme olej, přisypeme rozmarýn, sůl a pepř.

2. Omyté a osušené maso nakrájíme na menší kousky. Papriky rozkrojíme, vyjmeme jádřinec a pokrájíme.

3. Maso vložíme do plastového sáčku, papriky a žampiony do druhého. Do obou sáčků vlijeme marinádu, promícháme a oba sáčky uzavřeme. Necháme přes noc odležet.

4. Rajčata omyjeme, jarní cibulku nakrájíme na kolečka.

5. Na špízy napícháme střídavě maso, papriky, cibulku, žampiony a rajčata a grilujeme pět minut po každé straně.

Grilované kotlety

Příprava: 15 minut + odležení 12 hodin + grilování 10-16 minut

Pro 4 osoby

* 4 vepřové kotlety

* 4 lžíce oleje

* 1 lžička plnotučné hořčice

* sůl, pepř

* 1 lžička mleté uzené papriky

1. Kotlety naklepeme, okraje nařízneme, aby se kotlety na grilu nekroutily. Olej smícháme s hořčicí, solí, pepřem a uzenou paprikou.

2. Kotlety vložíme do plastového sáčku, přelijeme marinádou a necháme v chladu odležet.

3. Kotlety grilujeme na rozehřátém grilu asi 5-8 minut po obou stranách. Při obracení je pomažeme zbylou marinádou.

4. Podáváme s oblíbenou ostřejší rajčatovou omáčkou a grilovanými bramborami.

Grilovaný fenykl a cibule

Příprava: 10 minut + grilování 12-16 minut

Pro 4 osoby

* 4 menší bulvy fenyklu

* 2 červené cibule

* 4 lžíce olivového oleje

* sůl, pepř

* balsamikový ocet

* čerstvý tymián

1. Bulvy fenyklu očistíme od vrchních lístků, cibuli oloupeme, a přepůlíme.

2. Fenykl a cibuli pokapeme olejem, osolíme a opepříme.

3. Zeleninu položíme řeznou stranou dolů, pod poklopem grilujeme 6-8 minut, podle velikosti zeleniny. Obrátíme a dogrilujeme na otevřeném grilu po stejnou dobu.

4. Hotovou grilovanou zeleninu pokapeme balsamikovým octem a posypeme nasekanými tymiánovými lístky.