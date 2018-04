Ochutnejte Maroko, tříchodový oběd si připravíte i doma

V Maroku vám naservírují oběd z několika chodů. Nejprve se podává chlebová placka vytažená z pece s medem. Následuje salát, grilované maso, tažin a po něm ještě sladký zákusek a ovoce. Pije se "marocká whisky" v podobě sladkého zeleného čaje s mátou.

SALÁT MECHOUIA

Doba přípravy: 20 minut

Množství: pro 4 osoby

Potřebné ingredience 4 rajčata, 2 papriky, česnek, cibule, citron, petrželka, pepř, sůl, římský kmín, ocet, olej (nejlépe arganový, může ale být i olivový).

Papriky zbavíme vnitřku a dáme na gril. Když zhnědnou, zabalíme je do alobalu a necháme zapařit. Pak stáhneme slupku. Citrony naložíme do vody se solí, až změknou. Rajčata oloupeme a zbavíme vnitřku se zrníčky. Zbytek nakrájíme na malé kousky a totéž uděláme s paprikou. Přidáme najemno nakrájenou cibuli, lžičku nakrájeného česneku, lžičku jemně nakrájené změklé citronové kůry a polévkovou lžíci petrželky. Přidáme pepř, sůl, římský kmín, ocet a olej. Vše smícháme a můžeme podávat.

Příprava marockého salátu

MAROCKÝ KEBAB

Doba přípravy: s marinováním 2 a půl hodiny

Množství: pro 4 osoby

Potřebné ingredience 500 g telecího masa, petrželka, olivový olej, cibule, ocet, sůl, římský kmín, paprika, pepř.

Maso nakrájíme na kostičky. Do misky si připravíme olej, do něj 2 lžíce petrželky, půlku cibule nakrájenou najemno a všechno koření. To promícháme a maso v tom obalíme. Přikryjeme a necháme marinovat 2 hodiny. Maso potom nabodneme na jehlu a dáme na gril, kde ho opékáme 10-15 minut.

Marocký kebab.

TAŽIN S KUŘETEM A ZELENINOU

Doba přípravy: 2 hodiny

Množství: pro 4 osoby

Potřebné ingredience 4 kousky kuřete (stehna, křídla), 250 g brambor, 150 g mrkve, 1 rajče, 1 paprika, 1 cibule, 2 stroužky česneku, lžíce petrželky, lžíce koriandru, půl lžičky soli, lžička zázvoru, půl žičky kurkumy, čtvrt lžičky pepře, špetka šafránu, půl hrnku vody, čtvrt hrnku oleje (nejlépe arganového, ale může být i olivový), zelené olivy, hrst hrášku, citron naložený v soli.

V první řadě si musíme obstarat tažin. Keramická nádoba s typickým protáhlým víkem je k dostání v českých obchodech i na internetu. Pokud ale pojedete na dovolenou do Maroka, rozhodně si ho kupte tam, vyjde v přepočtu na 200 až 300 korun.

Nejprve si ale připravíme kuřata. Do mísy dáme na dno olej, česnek, petrželku, sůl, kurkumu, pepř, zázvor, naložený citron a smícháme. Ve vzniklé marinádě obalíme kuřata.

Na cibuli poklademe kuře. Na dno tažinu nalejeme trochu oleje a vysteleme cibulí.

Brambory oloupeme a nakrájíme na osminky. Rajče nakrájíme na kolečka, papriku na proužky a mrkev na hranolky. Cibuli nakrájíme na plátky.

Na dno tažinu dáme trochu oleje a na to nasypeme cibuli. Potom poskládáme kuřecí kousky a ty pokryjeme mrkví, pak naskládáme brambory a papriku. Osolíme a opepříme, nasypeme trochu petrželky. Pak nahoru poklademe rajče, cibuli, hrášek, doprostřed dáme tři měsíčky naloženého citronu a okolo nasypeme celé olivy. Zalijeme trochou oleje a doprostřed nalijeme vodu.

Na maso položíme mrkvové hranolky a vše překryjeme kousky brambor. Nakonec přelijeme trochou oleje a doprostřd nalijeme vodu.

Tažin postavíme na mírně rozpálené uhlí a přiklopíme. Po deseti minutách promícháme. Po dvaceti minutách začne tažin vřít. Ještě jednou promícháme a na mírném ohni necháme hodinu. Pak obrátíme kuře a přidáme trochu vody. Vaříme dalších 15 až 30 minut. Podáváme přímo z tažinu.

Z jednoho tažinu se nají 4 lidé.

MAROCKÁ WHISKY

Nalévání čaje má symboliku. Připravuje se ze zeleného čaje, máty a cukru.

Maroko je muslimská země a alláh pití alkoholu zakazuje. Proto když vám někdo nabídne s úsměvem sklenku "marocké whisky", napijete se velmi sladkého mátového čaje. Připravuje se ze zeleného čaje, do kterého se přidá máta a velká porce cukru. Čaj se nalévá z výšky, což symbolizuje proud deště, který je dán Alláhem a zalévá zem a na ní lidi, rostliny a zvířata, kteří jsou symbolizovány barevnými sklenicemi.